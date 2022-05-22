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人物／華人作曲家劉遠名 音樂撫慰人心

記者張筠
劉遠名說，音樂不是只有技法或表演，而應成為感動他人和自己的媒介。（圖皆由劉遠名提供）
劉遠名說，音樂不是只有技法或表演，而應成為感動他人和自己的媒介。（圖皆由劉遠名提供）

「媽媽懷我時，嘗試很多事，想看我對什麼有反應，多次未果。某天她聽音樂會時，感覺到我在她肚子裡動了一下。」華人作曲家劉遠名仔細回顧自己的成長軌跡，不以「碩果累累」形容他的成就，而是謙虛微笑地說，「我想寫出能安慰人的音樂」。

生於奧地利，長在台灣，後來到美國求學發展的音樂人劉遠名從四歲半開始學鋼琴，起初對音樂沒有太多觸動，但父母鞭策他堅持，直到小學四年級學了小提琴，音樂開始在他心裡扎根，「加入弦樂團是很大的轉變，大家一同前進、創作，碰壁時也不會覺得像一個人陷入泥沼。」

小提琴和鋼琴的學習讓劉遠名打穩音樂基礎，「打穩地基才能享受音樂，初二漸漸從演出中感到快樂，真正進入音樂世界」，他也從蕭邦的作品中開始體驗到音樂的浪漫和魅力；劉遠名從小經歷數次搬家，大學以前加入各學校的弦樂團或合唱團，還曾到世界各地巡迴演出，音樂在他的成長中扮演重要角色，是他適應新環境、融入新集體的一劑良方。

初三從台灣搬到波士頓，「非常蒙恩地進了全美公立教育頂尖的學校，有四個合唱團，因為當時英文不夠好，弦樂團就成為一個非常有歸屬感的地方，」他說，不用擔心與人溝通不暢，「有音樂的地方自然有連繫，音樂就像我們的共同好友。」

夢想給他人和世界帶來貢獻，但探索音樂本身對劉遠名來說，已足夠幸福享受。（圖皆由劉...
夢想給他人和世界帶來貢獻，但探索音樂本身對劉遠名來說，已足夠幸福享受。（圖皆由劉遠名提供）

★沉澱回歸 開拓內心淨地

在波士頓生活兩年後，劉遠名又搬到加州，學校重視課業表現，音樂環境稍顯浮躁。他說：「不過當時每周到老人院合唱表演、彈琴伴奏，也接觸到古典和流行音樂之外的作品。」音樂貫穿並帶領他的每一段成長，不僅讓他看到豐富的文化歷史，他也得以開拓一片屬於自己的內心淨地。

高中最後一年，劉遠名又隨父母搬到肯塔基州，幸運地遇見了一位對他音樂歷程很重要的鋼琴老師。他說，「非常嚴格，一遍遍磨練，(我)甚至被罵哭過」，在加州多少沾染了重炫技的「習慣」，「最後是這位恩師的嚴格管教把我身上浮躁的音樂風氣徹底磨掉」，沉澱、回歸音樂初心。劉遠名決定大學專攻鋼琴，義無反顧地踏上更廣闊、也更辛苦的音樂道路。

「音樂不是只有技法或表演，而應成為感動他人和自己的媒介，」劉遠名因這位嚴師接觸到巴赫，從他「賦格」的作曲方法深入認識音樂，發現音樂的邏輯、規則、精雕細琢又不失和諧的美感，對音樂的理解更加成熟。

大學的課業艱辛，劉遠名曾練琴一整天到左右手都要貼藥膏，「就算疲憊，仍覺充實，在音樂中能自由徜徉，同時也有陪伴和歸屬」，他說，他還曾在半夜溜到音樂廳練琴，「練琴時從不覺得孤獨，而是舒心暢然」。

劉遠名想寫出能安慰人的音樂。（圖皆由劉遠名提供）
劉遠名想寫出能安慰人的音樂。（圖皆由劉遠名提供）

★作曲配樂 影視作品活過來

劉遠名大二決定攻讀鋼琴演奏和電影製作兩個專業，「我是印第安納大學200多年來將這兩個專業結合起來的第一人，因為當時課程安排都衝突，我必須寫信給學院調整時間」，壓力極大的那段日子，劉遠名也從音樂中獲得安慰，義大利作曲家Ennio Morricone和日本的久石讓對他影響深遠，「我希望能像他們寫出安慰人的音樂」。

「彈琴和作曲很不一樣，就如朗讀和寫作的區別」，他說，同步學習很不容易，但教授的悉心指導讓劉遠名體會到，做電影配樂時，音樂不能喧賓奪主，而要思考音樂如何更好呈現情節畫面，讓人物角色更鮮活、打動人心，「我所做的(配樂)原來是讓電影活過來啊！」

2020年他通過影視作品「Stalkher」的配樂，獲得2020年Circle City Film Festival Chelsey Award的「最佳音樂」個人獎，他說：「導演很相信我的判斷，創作自由發揮的空間很大。」劉遠名至今已與十幾位導演合作過，「音樂創作也像雕塑，先有框架，而後逐步加入細節」，在他看來，(電影配樂)不是自我成就的過程，而是合作，「配樂前，每一部影片都是一張白紙，反覆觀看，首先理解畫面和故事，再從不同的角度切入創作。」

2021年劉遠名與美國獨立電影協會(Film Independen)的導演合作，為電影「Blackout」配樂，該作品獲得「有色人種進步協會形象獎」(NAACP Image Awards)提名，「那三個月配樂寫了八個版本，累到難忘，但與出色又嚴格的導演合作至今記憶猶新」，他的這些音樂作品隨後也在Spotify、Youtube等音樂平台發布，「電影成片還沒上映，但聽到音樂彷彿就能看到畫面。」

即使有豐富經驗，劉遠名仍保持謙遜和感恩，「不能說我很有天賦，只是因為我享受探索音樂的過程，喜歡接觸不同風格，沉浸於不同樂器的魅力，這就給了我學習的動力」。畢業後，他到華府進入媒體行業，在電台導播工作中，學習畫面與音樂的搭配取捨，也從紀錄片製作中，嘗試更寫實的音樂創作。

作曲、練琴的過程充滿艱辛，他曾經練琴練到左右手都要貼膏藥。（圖皆由劉遠名提供）
作曲、練琴的過程充滿艱辛，他曾經練琴練到左右手都要貼膏藥。（圖皆由劉遠名提供）

他說：「爸媽一直都很支持我，但他們也教導我，如果要做，就要盡力做到極致。我也會想給世界帶來點貢獻，內心會有目標，不過能探索音樂本身對我來說，就已經足夠幸福享受了。」

生於奧地利，長在台灣，隨後到美國求學發展，音樂讓劉遠名在奔波中仍有歸屬。（圖皆由...
生於奧地利，長在台灣，隨後到美國求學發展，音樂讓劉遠名在奔波中仍有歸屬。（圖皆由劉遠名提供）

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