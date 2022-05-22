人物／CVS資深數據科學家吳佳瑛 理想照進現實

CVS資深數據科學家吳佳瑛。(陳婉菱／攝影)

站在30歲開端的吳佳瑛(Claire Wu)，迎來的2022年新年禮物，是來自美國老牌藥品公司CVS的聘用，將這個來美國不到五年的中國女生，選拔到該企業核心利潤 節約部門，委以資深數據科學家(Lead Data Scientist)的重任。作為全世界人才趨之若鶩的朝陽行業，打破階級、背景、種族、語言的勵志故事，在新興科技行業屢見不鮮；作為其中翹楚並受邀TED演講的吳佳瑛，談及自己從英文系轉行數據科學，在哥倫比亞大學 寒窗蟄伏，繼而進入世界五百強德勤諮詢、CVS的耀眼經歷，仍將一切歸為運氣和機遇，只是其中「坐冷板凳」的極致求索態度，卻難以在其謙遜的推辭中被掩蓋，使看客明晰這位年輕卻堅韌的中國女生，在人才薈萃的紐約職場，依舊可以脫穎而出的核心動因。

★求索科學 跨行業跨學科

時間回到2018年的中國上海，大學畢業工作了五年的吳佳瑛，開始對所從事的市場營銷分析工作，衍生了一絲倦怠和疑惑，「有很多的模型是基於假設，習慣於通過以往的歷史數據來預測未來的表現，但假設堆疊假設的結論，往往是不夠科學和嚴謹的，我希望學會通過建模和統計分析的方式，更好地拿到可靠的結果。」就是這樣一個看似簡單卻極具求索精神的緣由，使本科英文系、職業履歷市場營銷分析的吳佳瑛，嘗試轉型到了更偏重理工科系的應用分析專業，開始拾起多年未碰的數學，敲開了數據科學的大門。

她說：「一切都是未知的冒險，你根本不知道你有哪些不懂的事物，每一天都以難以預料地方式向你襲來。」首次來到美國和紐約的吳佳瑛，還未來得及體會這個國度和都市的繁盛，便一頭扎進了哥倫比亞大學圖書館 的小隔間，日日研究起統計概率、線性分析、矩陣分析、數據結構、計算機編程等陌生而高深的理論，只為填補內心對於科學實證方法的追求，「在跨行業跨學科加之文轉理的過程中，除了技術知識以外，思維方式的變化也是不得不適應的不同，雖然極具挑戰，但也充滿價值。」

疫情爆發之後，CVS等社區常見的藥房在推動檢測及疫苗注射上，發揮了重要的作用。(美聯社)

回憶起那段寒窗苦讀的時光，吳佳瑛腦海中難忘的是圖書館襲人的冷氣，「所以我最常去的是商學院圖書館，因為有隔間，氣溫比較暖和，可以坐幾個小時下來不覺得難熬。」寫作業、準備考試、討論項目、靜心讀書……，這些被吳佳瑛稱為「尋常學生的生活」構築了她兩年的研究所時光，沒有紐約市光怪陸離的花花生活，更多的是平淡無奇的寧靜時光，「慢慢來其實是最快的，工作後能有靜心學習的環境是最難得，沒有特別的事情發生，就是一個學生在寫作業，但正是這一天天一個一個小時的積累，成就了你日後需要的技能，把我放在了現在的位置上。」

疫情爆發之後，CVS等社區常見的藥房在推動檢測及疫苗注射上，發揮了重要的作用。(美聯社)

★追求理想 精準自我認知

除了埋頭苦讀，吳佳瑛也在追求理想的路上，懂得大膽請教和自薦。而這一切，都起源於她擁有清晰的自我認知和未來目標。她說：「個人的努力是非常重要，但我比較樂於向外尋求幫助。對於一個在陌生城市留學的外國人而言，你在本地沒有任何人脈基礎，如果在讀書過程中，更多的時間都放在學習上，不去社交的話，那麼在求職的過程中，你一定不知該如何開始。」

背靠哥倫比亞大學強大的校友網絡，吳佳瑛開始積極求問教授、演講嘉賓、職場人士等，用心建立人脈關係，「記得同西岸的一位工程學院學長打視頻電話，問了很多他關於求職和工作的建議，他給我的回覆使我受益匪淺。但讓我印象最深的是，當我問他，有沒有什麼我可以為他做的？他回答我說，希望我找到工作以後，如果有其他同學來向我求助，我可以像他幫助我一樣的去幫助別人，把這個鏈條一環一環地傳遞下去。」這些校友間互助友愛的精神，使吳佳瑛到現在無論再忙，每周都會分配時間，回答學弟學妹的職場疑問。

「但只懂得社交還不夠，首先要有非常清晰的自我認知，其次對嚮往的行業和潛在職位有研究，知己知彼才有可能拿到心儀的錄取。」吳佳瑛建議求職的學生將目標進行量化，將感興趣的行業、公司、職位描述等，放在自己的文件數據庫中，建立簡單的詞條搜索，找到心儀工作的高頻關鍵詞，然後根據結果明白對方要求和自己的優劣項，進而努力彌補和前進。「當你將自己準備好，再去向外求教的時候，會發現其實前輩們都很樂意去幫助一個對行業有熱情、有責任心、也有快速學習能力的後輩。」

在吳佳瑛總結的「高成功率求職社交話術」中，所有的職場關係源於一個問候，簡單介紹自己在做的相同方向項目，表達興趣和未來發展憧憬，找到和對方經歷中的相關性，請求前輩提供合適的機會、人脈，甚至哪怕只是一次聊天的時間，「只要你有心，很多人都樂於建立這樣一個橋梁。」

吳佳瑛盼望創造更多數據科學和醫療健康結合的應用，推動傳統行業轉型。(美聯社)

★幫助患者 加入醫藥產業

功夫不負有心人，哥倫比亞大學畢業後的吳佳瑛，成功加入世界知名的德勤公司，在其王牌業務諮詢部門擔任數據科學家，為各行各業的公司提供數據分析服務。她說：「我的團隊比較專注在市場營銷方面的數據建模，根據用戶過往的數據來預測他們未來的行為，計算例如購買傾向的概率，優化企業的市場支出，將預算放在購買傾向最高的用戶上，幫助企業產生更多的利潤，降低它們的成本，提高內部的生產流程和效率。」站在企業的角度，吳佳瑛將這份工作認為無可厚非的模式，但站在個人成長角度，「我覺得我還想要更多，不僅是創造商業價值，也去創造一些公共領域的價值。」

疫情的到來，使吳佳瑛更加明白醫療行業的寶貴意義，通過數據去幫助患者，成為她計畫加入醫藥產業的最初想法。她說，「通過數據建模和統計分析來降低特種藥品的醫療開支以及提升患者的醫療體驗，使我現在加入CVS後的主要工作內容，也是我最早想要跳槽的初心，創造更多數據科學和醫療健康結合的應用，推動一個傳統行業的數據化轉型，使我體會到自我實現成就感和價值感。」而CVS也看重吳佳瑛的資質和能力，給了這個年輕的華裔女性資深數據科學家的職位，及帶領團隊創新開發的權利。

CVS資深數據科學家吳佳瑛。(陳婉菱／攝影)

「我不再是作為一個數據科學家去行事，而是要跟一個團隊去處理更加複雜的項目，從之前跟電腦溝通的模式轉換為跟人溝通，協調不同部門的團隊實現最終效果，這牽扯到要把複雜的概念解釋成通俗易懂和可視化的，這是非常大的挑戰。」吳佳瑛在過硬的技術背景加持下，開始學習往領導者角色轉換，即使艱難但她從不畏懼，「每一次每一個跳躍就像打開了另外一個關卡，然後你就開始瘋狂地輸入和學習，接著再到另一個階段，當我好像知道如何去打通關、解鎖關卡的時候，才能真正釋放自己最大的潛力和能量，這種感覺真的很過癮。」