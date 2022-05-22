生活百科／吸大麻開車 與酒駕同樣危險？

今年3月奧克拉荷馬州一起致命車禍的初步調查報告顯示，小轎車的16歲少女駕駛血液檢驗顯示酒精是陰性，但大麻為陽性。該車與一輛大卡車相撞嚴重損毀，車上的六名少女全部喪命。(美聯社)

人人皆知酒駕危險，但在大麻導致的亢奮狀態下開車是否也同樣危險，在大麻合法化 後受到普遍關注。專家指出，目前沒有更多數據顯示大麻對開車人的判斷力會產生何種影響，但開車人在上路前，應慎用大麻。

大麻導致的亢奮狀態下開車是否也同樣危險，日益受到普遍關注。專家稱，駕駛人在上路前應慎用大麻。(美聯社)

★影響大腦 帶來風險

吸食大麻可能給開車帶來風險，因為大麻會影響人的大腦，不過聯邦政府沒有規定具體的標準劑量，可對吸食大麻的行為定罪。

波士頓醫學 中心扶額臨床成癮研究與教育的馬琳·里拉(Marlene Lira)說，在飲酒上已經有了可被普遍接受的量化標準，即12盎司啤酒、5盎司紅酒和1.5盎司的白酒相當於一個酒精單位，但大麻的量化標準仍然缺乏，因此吸食者很難衡量自己消費了多少大麻，也很難評估吸食多少大麻屬於過量。

過去十年，吸食休閒大麻的人不斷增多，與大麻有關的車禍 也在增多，研究人員對2000年至2018年的全國公共安全資料進行分析後指出，與大麻有關的致命車禍2000年是占9%，到2018年翻倍增至22%，但與之形成鮮明對照的是，同一時期的酒駕造成的死亡則基本持平。

目前雖然沒有資料可比較飲酒開車與亢奮開車，孰更危險，但現有的研究表明，大麻不會比酒精更可能造成致命車禍。研究人員2017年通過分析法國警方資料庫中4000多名駕駛員的紀錄後發現，酒駕導致的致命車禍比頭腦清醒的開車人高出17.8倍，而亢奮開車造成的致命車禍則僅多1.65倍。2007年一份研究美國公路安全的報告估計，吸食大麻導致的致命車禍是頭腦清醒者的1.83倍。

★留存體內 可達28天

但上述研究都是基於車禍發生後對司機進行藥檢的結果，而大麻在人體的脂肪組織內可存留28天，因此藥檢陽性的人並非必然為開車期間處於亢奮狀態。耶魯大學研究大麻的神經學教授皮爾森(Godfrey Pearlson)說，由於大麻在體內存留的時間較長，因此可能無法準確衡量大麻對開車人判斷力的影響。

吸食大麻的人也很難準確估計自己受大麻的影響，究竟多大和多久。皮爾森教授說，吸食大麻幾分鐘就會產生亢奮感，但三、四個小時之後便能回歸正常。而咀嚼和食用大麻，則需更長的時間才能產生亢奮感，因為還要經過消化道的吸收和肝臟的代謝，但預測食用和咀嚼大麻產生的亢奮感能夠持續多久，同樣不易。

紐約大學醫學院的精神科醫生雷夫(Collin Reiff)說：「使用大麻的人如果用的是食用大麻，他們會說『我現在一點感覺都沒有』，但過了40分鐘產生興奮感時，他們已經開車上路了。」

里拉指出，大麻中含的興奮劑四氢大麻酚(THC)可影響到許多駕駛行為，包括變換車道，還會延遲大腦的反應時間。

大麻的精神作用也會增加開車的危險性，有些人在亢奮狀態下產生的妄想症，會在開車期間引起驚恐感發作。吸食大麻會造成一種時間改變的幻覺，使人感覺周遭的一切變慢。一則網路段子描述過大麻吸食者的時間感變化幻覺：「超速是因為飲酒，太慢是因為大麻。」

大麻還能混淆安全與不安全的概念。研究人員在一項試驗中，讓191位經常吸食大麻的人(每月平均吸食16次)使用THC香菸或安慰劑，在十分鐘內至少吸四口，直至出現亢奮，30分鐘後開始參加各類模擬駕駛測試。每次模擬駕駛之前，他們要對亢奮狀態如何影響開車進行評估。在吸THC菸後的30分鐘內，不到半數的人表示，他們的狀態能夠安全開車，但90分鐘後，認為能夠安全開車的人就逼近70%。研究負責人、聖地牙哥加州大學的精神病醫生馬柯特(Thomas Marcotte)說：「事實上他們的判斷力已經受到影響，不應上路開車。」