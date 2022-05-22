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醫藥短波／美國人預期壽命 為什麼下降？原因是這個

顏世蓮

近年來，西方工業大國因為科技發達、醫藥進步，能夠成功地延緩疾病的發生，同時延長壽命。

可是最近一項國際性全面研究調查的結果，發現在2019到2021年間美國和其他19個相對等的高收入國家，比如說英國、比利時、奧地利、法國、芬蘭、以色列、南韓、瑞士等來比較，是其中預期壽命下降幅度最大的。原來在2014年美國人的預期壽命是78.99歲，可是到了2019年，平均壽命降低到78.86歲，到了2020年的時候預期壽命變成76.99歲，比以前整整降低了兩年。仔細說來，美國人的平均壽命在全世界排第28位，而日本則排名第一，平均壽命為83.7歲。

最令工業發達國家擔憂的減壽原因是什麼呢？

平均壽命降低的原因之一可能是由於美國人的高肥胖率，約占全國33.7%，而日本人的肥胖率只占全國人口的3.3%。目前大部分國家65歲以上的人，死亡多因肥胖症與多種新陳代謝綜合症有關，特別是與目前死亡率上升的呼吸系統疾病、心血管疾病、中樞神經系統疾病等。另外美國人死亡率上升原因中，一個不能讓人忽視且日漸增加的是，中年人死於酒精或藥物中毒、自殺、酒精性肝病和肝硬化的事件。除了疫情之外，其他的原因比如濫用毒品、殺人案件的增加也有關。

世衛組織呼籲，在許多國家預期壽命持續上升的同時，發達國家尤其是美國正在朝相反的方向發展。一般的民眾還是應該要經常的運動、選擇適當的飲食、保持身材、避免肥胖才能維持健康和長壽。

肥胖 日本 世衛

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