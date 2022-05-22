我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜尹會遏制北韓 美必要時部署核武

郵輪養老更便宜？ 會計師：每天100元吃住娛樂全包

醫藥短波／壯陽藥物 可能引起嚴重眼睛疾病

顏世蓮

男性勃起功能障礙的毛病，多半會因年齡而增加。

事實上，男性在18歲以後，都可能因心理或者生理上的原因而發生症狀。據估計22%的60歲以上男性和30%的70歲以上男性，都有勃起功能和陽痿障礙症。

在2004年食物藥品管制局通過了使用偉哥(Viagra)來治療這個毛病之後，人心振奮。早在2005年，根據疾病防治中心的數據，就有200萬人服藥，而且日漸增多。目前每一個月，醫生開的偉哥的處方就有將近2000萬份。

對男性而言，這些藥物療效的確很好，好像也一直沒有什麼副作用。但是根據最近美國醫學會眼科期刊上的一項新的研究報導，發現許多服用者出現了嚴重的眼睛和視力損害。

其實早在勃起功能障礙藥物上市了之後，西地那非（偉哥）、他達拉非（希愛力）、伐地那非（艾力達）或阿伐那非（Stendra）的服用者患缺血性視神經病變、視網膜血管阻塞或漿液性視網膜脫離現象就開始出現。病因是由於視神經的血液通路被阻斷，導致視神經受損所致。

食物藥品管制局要求藥廠將這些副作用列出，可是仍然受到服用者忽視。而且許多研究人員認為，也許這些副作用是與服用者身體某些潛在的其他疾病有關；例如高血壓糖尿病或者是冠狀動脈心血管疾病等。

最近一項大規模回顧性分析，發現服用者中沒有高血壓、糖尿病或冠狀心血管疾病的男性，患眼部疾病的風險仍然比不服藥者高出兩倍。

算是服用這些藥物的男性，如果出現視力問題，就應該考慮到可能是視神經網膜出現問題，立刻去看醫生才是。

高血壓 糖尿病 心血管疾病

上一則

每周一書 ／新 ‧ 斷捨離 系列集大成之作

下一則

醫藥短波／美國人預期壽命 為什麼下降？原因是這個

延伸閱讀

醫生提醒 躲避疫情也須謹防慢性病

醫生提醒 躲避疫情也須謹防慢性病
上海新增染疫1541例 力促本月中旬實現社會面清零

上海新增染疫1541例 力促本月中旬實現社會面清零
男性出現勃起功能障礙？恐是心血管疾病惹禍

男性出現勃起功能障礙？恐是心血管疾病惹禍
近距離視力好重要 他重度白內障術後仍可滑手機、閱讀

近距離視力好重要 他重度白內障術後仍可滑手機、閱讀

熱門新聞

U-Haul貨車的車牌全都註冊在亞利桑納州。（美聯社）

大仁說財經／U-Haul貨車 為何都在亞州註冊

2022-05-15 02:16
楊紫瓊為了穿梭混亂的多重宇宙不惜犧牲形象，其中一個宇宙還飾演擁有「熱狗」手指頭的人類。

娛樂／楊紫瓊「媽的多重宇宙」扮華裔媽 搞笑拯救世界

2022-05-15 02:03
在洛杉磯長大的華裔女孩余夢在曼哈頓華埠開設了全市首家亞裔女性經營書店。(記者張晨/攝影)

人物／Yu and Me書店 27歲余夢勇敢追夢

2022-05-15 02:17
蒜香奶油蝦仁義大利麵

料理功夫／蒜香奶油蝦仁義大利麵

2022-05-15 02:12

移民專頁／來美工作面試 持B1／B2簽證者可能被拒入境

2022-05-15 02:16
波多黎各聖胡安的老城街景。（圖均為作者提供）

旅遊／聖胡安老城 滄桑而富西班牙韻味

2022-05-15 02:01

超人氣

更多 >
旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假

旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假
澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸

澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸
郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包

郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包
熊市來了？美理財專家看持股：量力而為

熊市來了？美理財專家看持股：量力而為
史坦普500指數下周要逃離熊掌 或許要指望Costco

史坦普500指數下周要逃離熊掌 或許要指望Costco