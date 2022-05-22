醫藥短波／壯陽藥物 可能引起嚴重眼睛疾病

男性勃起功能障礙的毛病，多半會因年齡而增加。

事實上，男性在18歲以後，都可能因心理或者生理上的原因而發生症狀。據估計22%的60歲以上男性和30%的70歲以上男性，都有勃起功能和陽痿障礙症。

在2004年食物藥品管制局通過了使用偉哥(Viagra)來治療這個毛病之後，人心振奮。早在2005年，根據疾病防治中心的數據，就有200萬人服藥，而且日漸增多。目前每一個月，醫生開的偉哥的處方就有將近2000萬份。

對男性而言，這些藥物療效的確很好，好像也一直沒有什麼副作用。但是根據最近美國醫學會眼科期刊上的一項新的研究報導，發現許多服用者出現了嚴重的眼睛和視力損害。

其實早在勃起功能障礙藥物上市了之後，西地那非（偉哥）、他達拉非（希愛力）、伐地那非（艾力達）或阿伐那非（Stendra）的服用者患缺血性視神經病變、視網膜血管阻塞或漿液性視網膜脫離現象就開始出現。病因是由於視神經的血液通路被阻斷，導致視神經受損所致。

食物藥品管制局要求藥廠將這些副作用列出，可是仍然受到服用者忽視。而且許多研究人員認為，也許這些副作用是與服用者身體某些潛在的其他疾病有關；例如高血壓 、糖尿病 或者是冠狀動脈心血管疾病 等。

最近一項大規模回顧性分析，發現服用者中沒有高血壓、糖尿病或冠狀心血管疾病的男性，患眼部疾病的風險仍然比不服藥者高出兩倍。

算是服用這些藥物的男性，如果出現視力問題，就應該考慮到可能是視神經網膜出現問題，立刻去看醫生才是。