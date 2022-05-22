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新聞眼／美式足球 球賽、球場與文化

汪威廉
每年2月超級盃是美國民眾最熱中的運動賽事。（本報資料照片）
每年2月超級盃是美國民眾最熱中的運動賽事。（本報資料照片）

每年2月的美式足球(NFL)決賽，是民間社會的一件大事。看球如觀戲，邊喝邊吃、大喊大叫。根據統計，一年之中，單日飲食量消費最多的，感恩節之外，就是超級盃（Super Bowl）決賽日。賽球與文化尤其是飲食習俗關係密切，自不待言。

★兩隊比賽 名畫當賭注

早在1982年，Terrence E. Deal與Allen A. Kennedy合著《企業文化》（Corporate Cultures）一書，已談到各種模式的賭注和文化的關係，賭城公開合法的交易就不必説了。自從2010年以來，球賽下注項目之内，增加了美術館之間以名畫作爲「賭注」。今年2月13日，第56屆超級盃決賽在洛杉磯近郊新建「海岸波浪」造型的SoFi（Social Finance）體育館舉行。地主隊公羊（Rams）對上客隊辛辛那提雪豹（Bengals）。杭亭頓圖書美術館 （Huntington Library，Art Museum and Botanical Gardens）與辛辛那提美術館 （Cincinnati Art Museum）各自提出一幅名畫作為賭注，贏者可將「戰利品」在自己館内定期展出。

今年的特點是，雙方提出的都是現代主義「垃圾箱畫派（Ashcan School）」領袖之一Robert Henri（1865-1929）的作品。在19、20世紀之交，這些畫家專以紐約庶民生活爲題材。Henri的筆觸強勁、著色濃厚，最能突出人物性格與精神，這次選用的就是他的人物畫像。杭亭頓館藏畫是《愛爾蘭女孩》（Irish Girl, 1913），辛辛那提則選擇臉部表情特別豐富的《耐心認真》（Patience Serious, 1915）那一幅。最巧妙又有趣的是，畫中人的衣裳分別為紅、藍兩種顔色，恰好配合豹隊與羊隊在比賽時所穿的制服。

比賽雙方勢均力敵，戰況慘烈，精采異常。下半場後，豹隊些微領先，但在最後一分半鐘，公羊發威猛進一球，終以23比20分，轉敗爲勝。地主隊贏了，對自己的場地特別熟悉，應是有利條件。他們拿到以「耐心認真」四個字作爲標題的戰利品，涵義深刻。凡是超級杯盃的勝利者，都被視爲英雄；我想，如果英雄們確能遵奉這四個字為圭臬，受用一生。

新穎而龐大的SoFi體育館，公羊隊之外，也是洛杉磯另一閃電者（Chargers）足球隊的訓練基地和大本營。它坐落於鶯歌塢（Inglewood）市内，距離洛杉磯國際飛機場只有三英里，交通方便。為著安全考量，附近建築物高度有一定的限制，四分之三的SoFi建築體只好轉向地下了。如此一來，貴賓包廂正處於球門地帶的上方，可以享受從最好的角度欣賞球賽。再者，一般觀衆在入場後，常有急著爬高尋位的顧慮，現在可以慢步下坡，心理上就沒有太大的壓力。

★SoFi體育館 全國最大

全館配置5G Internet，屋頂上裝滿LED，節省能源、又能發揮照明功能。球賽那天，碰上一個罕見的大熱天，因為沒有冷氣，大家很擔心。結果半透明體的頂棚，既可避免曝曬，又有涼風習習，舒適宜人。那麽，對螢幕上的畫面與音響有何觀感呢？8萬像素4K環形螢幕，從任何角度看，球員動作及場地實況，鉅細靡遺、一目了然。

這個全國最大、最貴的球場，可以容納7萬400多名觀衆，建築經費達55億美元。加州政府已經撥出巨款，即將修建附近的鐵路網。鶯歌塢的都市計畫，包括購物及遊樂中心、旅館，與賭場等設備。原以賽車場聞名的老舊好萊塢公園（Hollywood Park），見證了一個最新的都市重建（Urban Renewal）的藍圖與遠景。

2月正是美國的非裔歷史月（Black History Month），旨在宣傳與學習非裔移民歷史及對成功人物的表揚。球賽之後，2月23日至4月22日，SoFi作為場地，特別推出《金賽美國非裔美術及歷史文物展覽》（The Kinsey African American Art and History Collection）。洛杉磯出身的伯納德．金賽(Bernard Kinsey, 1943-)是一位知名的慈善家，這次精選70件展品中，最古可推至16世紀末期，記錄非裔移民在1595與1598年受洗與結婚的故事。哥倫布在1492年發現新大陸，這就證明移民從非洲到美洲，迄今至少已有400多年的歷史。再者，非裔女詩人Phillis Wheatley（1753-1784）在1773出版詩集的初版，以及學者、作家W.F.B. Du Bois（1868-1963）《The Souls of Black Folk》1903年出版的簽名本，皆被囊括其中。

近15年來，金賽收藏的文物曾到世界35個都市巡迴展覽，但以2016年在香港展出那次、也是亞洲首例，最為轟動。展出文物包括繪畫、雕刻、書籍、手稿、信件，以及官方檔案等120件。由香港大學美術博物館主辦，在徐展堂樓，以《水盡雲起：金賽收藏之非裔美國人的藝術及歷史》為題，展出三個月。

目前，租用場地的訂單，如雪片紛紛飛來。除了加拿大歌手小賈斯汀(Justin Bieber)，與英國滾石樂團（The Rolling Stones）已在此表演過，5月13日是Paul McCartney的演唱會。大型的集會，有明年全國大專院校足球冠軍賽，以及遠至2028年洛杉磯主辦的奧運會開幕式。此外，還有很多洽談而尚未簽約的，包括2026年歐式足球世界杯（Men's World Cup）比賽。一個設計新穎、裝備現代化的巨型球場工程，又與文化連結，充分利用且發揮功能，更能凸顯其真正價值。

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