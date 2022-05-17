我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美CDC公布最新旅遊警示 台灣被列入「最高風險等級」

南加教會槍案／NFL球員悼主治醫師鄭達志：絕對英雄

移民／ I-751待審期間 受益人無義務告知將離婚

李亞倫律師主答

讀者問：

我在2019年1月與丈夫遞交了聯合簽名的解除有條件綠卡I-751的申請。那時我的前夫對我情感虐待，並和craigslist網站的妓女一起欺騙我（我有截圖和他發送信息和圖片的副本）。我們有過真正的婚姻和很多強有力的經濟聯繫證據，但是由於上面我提到的原因，我不能再和他在一起了。我諮詢了一位律師，他告訴我去提出離婚，但不要通知美國移民局，除非移民局發補材料的通知或打電話給我要我去面談。原因之一是在加州要拿到離婚證最快要6個月。在我5月申請離婚的時候，I-751的申請已經等了5個月。我一提交離婚，就搬了出去，並向美國移民局更改了我的地址。2020年2月，我在不需要補材料或面談的情況下收到了綠卡。當然，那時我感到欣慰和高興。我的離婚手續是在收到綠卡一年後才完成。這會有問題嗎？

答：

依我看，你的移民身分還可以。你在仍與前夫居住的期間申請了 I-751，直到五個月後才開始離婚訴訟，你從未收到補材料或面談的通知，並且你在離婚確定之前就收到了綠卡。我不認為在I-751申請待決期間你有義務必須告訴美國移民局你已經啟動離婚程序。

移民局 綠卡 加州

上一則

移民／若無欺詐 離婚不會影響入籍申請

下一則

移民／若因國家配額積壓 AC-21允許延期H-1B

延伸閱讀

中否認剪綠卡禁出境傳聞 媒體追線索、揪盜圖帳號

中否認剪綠卡禁出境傳聞 媒體追線索、揪盜圖帳號

感念繼父年輕從古巴移民來美精神 貝佐斯頒獎落淚

感念繼父年輕從古巴移民來美精神 貝佐斯頒獎落淚
學德州 亞州州長把無證移民載往華府

學德州 亞州州長把無證移民載往華府
貝佐斯講到哭了 感念繼父從古巴逃美 體現移民精神

貝佐斯講到哭了 感念繼父從古巴逃美 體現移民精神

熱門新聞

除了班次減少，許多航班的乘坐率也降低，有的只能坐滿四成。(Getty Images)

封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路

2022-05-08 11:27
U-Haul貨車的車牌全都註冊在亞利桑納州。（美聯社）

大仁說財經／U-Haul貨車 為何都在亞州註冊

2022-05-15 02:16
楊紫瓊為了穿梭混亂的多重宇宙不惜犧牲形象，其中一個宇宙還飾演擁有「熱狗」手指頭的人類。

娛樂／楊紫瓊「媽的多重宇宙」扮華裔媽 搞笑拯救世界

2022-05-15 02:03
作者母親孫以白。（圖皆由作者提供）

專題／追憶母親 我心中真正的女強人

2022-05-08 02:27
中國最大城上海因新冠疫情封城，使得美國製造商和零售商正焦頭爛額應付供應鏈上的另一輪干擾。圖為上海洋山深水港。(路透)

封面故事／中國封城 美商被迫另尋出路

2022-05-08 13:24
在洛杉磯長大的華裔女孩余夢在曼哈頓華埠開設了全市首家亞裔女性經營書店。(記者張晨/攝影)

人物／Yu and Me書店 27歲余夢勇敢追夢

2022-05-15 02:17

超人氣

更多 >
南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激
南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨
南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名
台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次