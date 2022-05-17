移民／ I-751待審期間 受益人無義務告知將離婚

讀者問：

我在2019年1月與丈夫遞交了聯合簽名的解除有條件綠卡 I-751的申請。那時我的前夫對我情感虐待，並和craigslist網站的妓女一起欺騙我（我有截圖和他發送信息和圖片的副本）。我們有過真正的婚姻和很多強有力的經濟聯繫證據，但是由於上面我提到的原因，我不能再和他在一起了。我諮詢了一位律師，他告訴我去提出離婚，但不要通知美國移民局 ，除非移民局發補材料的通知或打電話給我要我去面談。原因之一是在加州 要拿到離婚證最快要6個月。在我5月申請離婚的時候，I-751的申請已經等了5個月。我一提交離婚，就搬了出去，並向美國移民局更改了我的地址。2020年2月，我在不需要補材料或面談的情況下收到了綠卡。當然，那時我感到欣慰和高興。我的離婚手續是在收到綠卡一年後才完成。這會有問題嗎？

答：

依我看，你的移民身分還可以。你在仍與前夫居住的期間申請了 I-751，直到五個月後才開始離婚訴訟，你從未收到補材料或面談的通知，並且你在離婚確定之前就收到了綠卡。我不認為在I-751申請待決期間你有義務必須告訴美國移民局你已經啟動離婚程序。