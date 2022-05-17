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移民／若因國家配額積壓 AC-21允許延期H-1B

李亞倫律師主答
如果I-140獲得批准，只要受益人的國家配額積壓，美國21世紀競爭力法案就允許延期H-1B的身分。(Getty Images)
如果I-140獲得批准，只要受益人的國家配額積壓，美國21世紀競爭力法案就允許延期H-1B的身分。(Getty Images)

讀者問：

我的H-1B工作簽證的6年期限將於2022年5月31日到期，我的祖國是中國，我的雇主現在正在辦理我的綠卡流程。

我的雇主將在2月底開始為我申請綠卡的第一步，即現行工資的確認及刊登工作招聘的廣告（PWD + Job Ad）。永久勞工紙(PERM) 批准可能需要超過 H-1B 的最長到期期限。目前處理現行工資的確認及招聘廣告的時間可能需要8個月。所以我的PERM將在10月1日左右提交。要在H-1B最長期限結束後獲得1年的延期，PERM應該要超過1年的等待期。但是在2022年10月1日（PERM申請日）和我H-1B的最後一日（2023年5月31日），只有 8 個月的時間。我可以重新獲得1個月的時間，因為那時我在H-1B期間離開了美國，所以我的H-1B 可以重新獲得這段時間而延長到2023年6月30日。但是在PERM等待審理的1年時間前，我只剩3個月的時間就需離開美國。我可以現在回祖國度假1個月（2022年4月1日至2022年4月30日），然後在印度工作2個月（2022年5月1日至2022年6月30日）。這樣當我從海外回來時，我的雇主可以延長 H-1B並以重新獲得失去的時間，總共是：1個月（之前的假期）+ 1個月（這次假期）+ 2個月（在海外工作）。這個計算對嗎？

答：

你有可能在海外工作，來延長你重新獲得H-1B簽證身分的時間。你也可以觀望永久勞工紙(PERM)是否會在可接受的時間內獲得批准。如果如此，你的雇主可以申請加急處理的I-140職業移民。如果I-140獲得批准，只要受益人的國家配額積壓，美國21世紀競爭力法案 (AC-21) 就允許延期H-1B的身分。

H-1B 工作簽證 綠卡

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