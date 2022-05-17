娛樂／魔杖準備好「怪獸與鄧不利多的秘密」再探魔法世界

裘德洛飾演年輕版的鄧不利多，說自己終於可以盡情施展魔法。（取材自IMDb）

魔法世界最新篇章「怪獸與鄧不利多的秘密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore），揭露不丹王國是許多魔法的重要起源地，而魔法世界也因為一場選舉陷入動盪不安，一場刺激的魔法冒險也隨之展開。該片上映後，媒體盛讚「最神奇的魔法世界電影」、「令人意想不到」等好評，讓魔法迷更加期待。

巫師與麻瓜組隊救世界

「怪獸與鄧不利多的秘密」描述丹麥影帝邁茲米克森（Mads Mikkelsen）飾演的黑巫師葛林戴華德的勢力逐漸強大，累積了廣大的追隨者，對魔法世界造成很大的威脅。裘德洛（Jude Law）飾演的鄧不利多於是制定計畫來阻止葛林戴華德建立一個完全由巫師統治麻瓜的世界，讓艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）飾演的紐特斯卡曼德率領一小群巫師、女巫師及一位麻瓜組成隊伍來拯救世界。

艾迪瑞德曼（右）飾演的紐特斯卡曼德率領一小群巫師、女巫師及一位麻瓜組成隊伍來拯救世界。（取材自IMDb）

隊伍中的成員各自有專長，並被指派扮演不同的角色。成員包含卡倫透納（Callum Turner）飾演的紐特斯卡曼德哥哥西瑟、維多利亞葉慈（Victoria Yeates）飾演的紐特斯卡曼德長期助理邦媞、潔西卡威廉 斯（Jessica Williams）飾演的魔咒教授尤拉莉席克斯、威廉奈迪蘭（William Nadylam）飾演的非裔法國巫師尤瑟夫卡瑪，以及丹富樂（Dan Fogler）飾演的麻瓜烘焙師雅各科沃斯基，鄧不利多這次也給了雅各科沃斯基一根魔杖，讓他正式加入遍及全世界的魔法冒險。

新舊奇獸同踏冒險之旅

延續電影系列傳統，片中也出現許多新舊奇獸，包括備受觀眾喜愛的木精皮奇，以及喜愛發亮物品的玻璃獸，都再度加入紐特斯卡曼德的冒險之旅。新的奇獸包含天生擁有神力的麒麟，能透視人的靈魂；像熱氣球般的鳥首翼龍，能膨脹升上天，並在消氣時展開翅膀；巨大可怕又貪吃的人面蠍尾獅，幾秒內就能輕易壓碎並吞噬一個人。

裘德洛開心盡情施魔法

艾迪瑞德曼三度扮演奇獸飼育學家紐特斯卡曼德，他坦言越來越駕輕就熟，「他只看到人們好的一面，總是樂觀以對」，即便遇到很多挫折也願意一再嘗試，但對他而言，這回最開心的應該是能真正回歸魔法學校霍格華滋，「我們當時就坐在那邊喝奶油啤酒，我還捏一下自己的臉，確認我真的在工作嗎？我太幸福了吧」。

片中飾演主要角色的裘德洛原本就是「哈利波特 」（Harry Potter）系列粉絲，沒想到首度接演竟是年輕版的鄧不利多，「我以前每晚都會唸書給小孩聽」，如今，他大笑說自己終於可以盡情施展魔法了。

「怪獸與鄧不利多的秘密」出現許多新舊奇獸，其中包括觀眾喜愛的木精皮奇。（取材自IMDb）

裘德洛感謝導演 大衛葉慈（David Yates）給他許多空間詮釋，「老年版的理查哈里斯（Richard Harris）、邁可坎邦（Michael Gambon）都很棒，但我所飾演的鄧不利多還在摸索，是會犯錯的，我與他們的共同點應該就是幽默、樂於助人」，也稱讚鄧不利多是非常正向的智者，無條件信任葛林戴華德、湯姆瑞斗還有哈利波特，「這個角色真的很吸引人」。

邁斯米克森自嘲被領養

邁斯米克森接替被前集換角的強尼戴普（John Depp），演出大反派「葛林戴華德」，他大力讚賞這個劇組就像個大家庭，「導演大衛就像我們的教父，很快讓我有成為其中一員的感覺」，還幽默說自己到了第三集才能加入該劇組，感覺很像是「被領養」，大衛葉慈則在旁補充「沒想到你私底下是個幽默好笑的人」，向來一派正經的邁斯米克森則回答：「我沒有，我試著讓大家覺得我很可怕。」

邁斯米克森曾在「007首部曲：皇家夜總會」（Casino Royale）」、「奇異博士」（Doctor Strange）演出反派，被譽為反派專業戶，但當主持人問他這次再度演反派，與過去有何不同，他搞笑回：「沒有啊，你誤會了吧。」並說自己都是演出層次複雜的角色，「我的角色影響整個魔法世界，但是沒有人一開始就想當壞人，我能做的，就是讓觀眾更了解這角色在想些什麼。」（取材自聯合新聞網）