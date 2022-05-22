每周一書 ／新 ‧ 斷捨離 系列集大成之作

《斷捨離》一書作者山下英子，畢業於日本 早稻田大學文學部。大學時期透過瑜珈認識行法哲學「斷行．捨行．離行」，其後將「斷捨離」的概念落實為日常生活的「整理術」，建構出每個人都能夠實踐的自我探索法，也是一套能夠刺激思維新陳代謝的思路轉化法。

2000年起，山下英子在日本各地舉行「斷捨離」講座造成話題，各大媒體爭相採訪，引起熱烈迴響，並入選「流行語大賞」，在日本掀起一股心靈改造運動，影響無數讀者。目前「斷捨離」系列書籍已被翻譯成15種語言，累計銷量超過650萬冊。

每個人的家中或辦公室裡，常有著堆積如山的物品，這是因為我們總是覺得捨不得、好可惜、太浪費，於是以「還能不能用」而不是「我需不需要」來取捨，最後陷入「沒辦法丟東西」的煩惱。山下英子一直強調的就是，扔掉一件無用之物，就多出一點空間；扔掉一件多餘之物，就免去一樣負擔；扔掉一件無益之物，就恢復一絲清爽。然後，你的人生將煥然一新。

「斷捨離」就是生活的「新陳代謝」，透過思考「你想要過什麼樣的生活？」，看清「自己真正需要」、「讓自己感到舒服」以及「最適合自己」的東西，自然而然就能擺脫對物品的執著。而會讓人感到苦惱的不只是物品，還有金錢、健康、時間、家事、夫妻關係和親子 關係。從整理物品開始，不斷練習「斷捨離」，將「不需要、不舒服、不合適」的情緒以及親人強加在你身上的價值觀統統清除掉，才能迎接對你而言真正重要的人事物。

《新 ‧ 斷捨離》10週年全新增訂版是山下英子融會《斷捨離》、《俯瞰力》、《自在力》三大代表作的精華，教讀者如何按部就班地實踐「斷捨離」，堪稱「斷捨離」系列的集大成之作。書中並提供了五個物品取捨步驟和五大日常收納法則，幫助大家能夠更快上手。

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