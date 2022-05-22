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稅務漫談／稅表處理時間延長了（下）

楊心傳
1139或1045表案件積壓，國稅局無法提供時間表。民眾應考慮大量的額外批准時間並為此制定計畫，不要提交重複的申請。(Getty Images)
1139或1045表案件積壓，國稅局無法提供時間表。民眾應考慮大量的額外批准時間並為此制定計畫，不要提交重複的申請。(Getty Images)

由於新冠疫情的持續影響，1139或1045表的庫存積壓和處理時間繼續超過正常的90天法定期限。目前，國稅局無法提供時間表，提交的內容將按照收到的順序進行處理。民眾應考慮大量的額外批准時間並為此制定計畫，不要提交重複的申請，重複的申請只會導致更多的延誤。

重複提交 雪上加霜

因為是旺季，8802表的處理時間為10到12周，大多數正在處理的申請的接收日期為2021年12月至2022年2月。由於缺少信息，處理可能會出現延遲與申請（例如8802 表缺頁、TIN 不匹配、未提供副本等）。如果有缺失信息，國稅局會發送一封信函索取缺失信息，並暫時擱置此案以等待回覆。在許多情況下，沒有收到回覆，然後案件就結案了。

因此，為減少此類延遲，民眾應在提交申請時驗證信息的準確性並包含所有支持文件。美國居留認證計畫將暫時接受基本申報表的簽名副本（例如，2頁的1040 表、6頁的1120表、5頁的1065表等），以便處理8802表。如果收到國稅局要求提供更多信息的信函，請及時回覆要求的信息以幫助處理，並防止因不採取任何行動而關閉申請。對於狀態更新，如果自提交申請以來已超過10周並且沒有收到消息，可致電267-941-1000（選項3）詢問狀態。

目前，國稅局正在處理免稅組織的豁免申請，並繼續為市政發行人的員工計畫和關閉協議做出裁決和決定。國稅局正在優先處理 8038-CP 表格的付款，即合格債券發行人的信用付款退貨。

授權書現在無法提供時間表。通過郵件、傳真或在線提交平台提交的按收到的順序處理。民眾不要提交重複的授權，重複的申請只會導致更多的延誤。考慮通過國稅局Tax Pro在線提交2848和8821表格，Tax Pro工具允許具有先前分配的集中授權號 (CAF) 編號的個人稅務專業人員安全地在線請求授權，而不是郵寄或傳真紙質2848表格。一旦必要的步驟完成並獲得批准，授權就會自動加載到 CAF 數據庫中。「在線提交表格2848和8821」工具允許在線安全上傳包含電子簽名的表格2848和表格8821授權，但仍需要手動處理。

三大管道 協助查詢

由於人員有限和非常多的電話，客服幫助須經歷極長的等待時間。要更快地獲得幫助，請嘗試以下選項之一：1、官網IRS.gov：網站是查找有關稅法問題的答案或檢查退稅、納稅、經濟影響付款或高級兒童稅收抵免的最佳方式。2、自動電話回覆：可在官網找到。3、納稅人援助中心 (TAC)：目前只能通過預約TAC 獲得面對面的幫助。

納稅人辯護服務 (TAS) 致力於協助納稅人並倡導他們的權利。所有當地TAS辦公室都已關閉，但TAS電話線保持暢通。如果符合獲得 TAS 援助的資格，請致電877-777-4778或訪問納稅人倡導服務，查找當地的辦公室電話號碼。

在另行通知之前，獨立辦公室上訴（Appeals）不會進行面對面的會議。在此之前，上訴將通過電話或視頻會議召開會議。上訴員工將與當事人聯繫，為案件安排一次會議。如果員工尚未聯繫，但當事人已要求將案件發送給獨立辦公室，可以致電559-233-1267，以確定案件是否已分配給員工。

首席法律顧問辦公室繼續在審判前解決案件並就其他案件提起訴訟。美國稅務法院最近使用 Zoom for Government 發布了在全國範圍內進行虛擬審判的春季日曆。2020年11月20日，稅務法院關閉了其電子申報平台，同時將其新的案件管理系統DAWSON上線。在DAWSON於2020年12月28日或前後可用之前，稅務法院不會送達請願書。

雖然法律顧問不會與當事人或代表面對面會面，但律師可以通過電話討論案件並通過視頻會議進行會面。如果當事人的案件已在稅務法庭立案，要致電指定負責案件的律師。如果已向稅務法庭提交請願書，但已收到國稅局評估的通知，可以發送電子郵件至 [email protected]，並包括：請願書的副本和從國稅局收到的欠稅通知。（作者為註冊會計師）

國稅局 退稅 疫情

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