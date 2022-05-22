星座／5月22日至5月28日 射手事業推動桃花 水瓶財運佳懂避險

牡羊座

總運指數 ：★★★☆☆

本周你人氣上升得很快。你征服的對象不是大姐或大叔，而是你在不經意之間的賣萌舉動，受到蘿莉與正太們的喜愛，這將是你與小輩們互動的好時機。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

金牛座

總運指數：★☆☆☆☆

本周你有點慵懶，哈欠連連是你最常表現出來的面貌，這樣很容易讓人留下不好的印象。平日應多注意休息，切忌熬夜，盡量養好充足的精神。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

雙子座

總運指數：★★★★☆

本周運勢平穩運行，將有新希望注入到你的愛情生命裡；工作不可太心急，穩妥做好本分後才能求攀升；財運方面，可以在新項目中求發展。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座

總運指數：★★☆☆☆

感性與理性的爭鬥在本周激烈上演。你很容易被捲進人情世故的紛爭中，該如何處理好這其中的關係，取決於你較著重實際、還是個人情感。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

獅子座

總運指數：★★★★☆

運勢不錯的一周，感情上呈現浪漫的色調，心愛的人能感受到你對其充分的信任；工作表現平平，不過財運不錯，謹慎投資 會有不少收穫。

幸運色彩：日光黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

處女座

總運指數：★★☆☆☆

本周在人際交往上小心會吃虧哦。有時憑直覺發表的言論會在無意中得罪他人，所以在沒有看清楚事態發展的情況下，建議你還是少發言為妙。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

生活狀態十分單調的一周。每天遇到重複的人，做著重複的事，雖然沒有什麼令你歡呼雀躍的事情發生，但也不用擔心有什麼大麻 煩入侵。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

天蠍座

總運指數：★★★★★

平淡中可預見驚喜的一周，戀愛節奏不快不慢，但旋律優美；工作學習表現平平，應試著找到自己的亮點；財運雖有不順，卻還是暗藏轉機。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

射手座

總運指數：★★★★☆

事業可推動你桃花運的一周。事業進展平穩，與客戶、同行接觸的機會增多，因為工作關係可結識到情投意合的異性。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

摩羯座

總運指數：★★☆☆☆

本周運勢如同高空跳水一樣，以自由落體的方式下降。工作和愛情會面臨一些難題，將傷及你的顏面，但倘若你能放下面子，倒也沒什麼能難倒你的。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

愛情會出現一些插曲，不怕和戀人拌嘴，就怕陷入冷戰之中；工作存在較多抱怨，效率有所下降；財運良好，規避風險能力易見成效。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

雙魚座

總運指數：★☆☆☆☆

本周儘管你很努力地做著本分的事情，但是只有責任、沒有興趣，做什麼都會像機器般，只是按時完成，卻都做得不是很好。

幸運色彩：梅子青

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

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