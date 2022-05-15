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旅遊／聖胡安老城 滄桑而富西班牙韻味

木愉
波多黎各聖胡安的老城街景。（圖均為作者提供）
波多黎各聖胡安的老城街景。（圖均為作者提供）

早就對波多黎各嚮往了。這次，趁著太太到那裡參加國際性學年會，我隨她一起踏上波多黎各島。疫情期間，乘機到波多黎各一路都把口罩戴得嚴嚴實實，除了不得不喝水之外；出了聖胡安機場，幾個彪形大漢把關，出示了疫苗卡才得以通關 。

到了酒店辦了入住手續，進到房間裡，忍不住打開通向陽台的門，頓時熱烈的加勒比海風迎面吹了過來，海濤拍岸的聲音也有節奏地在耳邊響起。接下來的兩天裡，太太開會，我則安頓自己，獨往獨來，徹底進入休閒模式。如此過了兩日，太太終於把會開完了，於是我們就一起前進聖胡安老城。

聖胡安的包蒂斯塔大教堂外觀。（圖均為作者提供）
聖胡安的包蒂斯塔大教堂外觀。（圖均為作者提供）

包蒂斯塔教堂 潔白肅穆

波多黎各被西班牙經營了500餘年，西班牙語如今還是母語之一，首府聖胡安的老城也是滿滿西班牙風格，建築似乎都是從西班牙搬來的。在一條條一樣逼仄的街道走著，彷彿在歷史的風塵中穿行，街道的路面一律是磚頭鋪就，經歷數百年的踐踏和碾壓，早就坑坑窪窪；兩旁的建築雖古老，卻不破敗，讓人恍兮惚兮，似乎正在當年的西班牙逛街，腦海裡漂浮的都是在電影裡看到的幾百年前光景。

旅遊攻略上，聖胡安的包蒂斯塔大教堂排在前列，它是一座羅馬天主教大教堂，既是城中最古老的建築之一，也是美洲第二古老的教堂。最初的大教堂是木質結構的，於1521年被颶風摧毀，現今人們見到的大教堂重建於1540年，此後的數個世紀中經歷多次改建，最後一次動工是在1917年。

教堂並不宏偉，但外觀潔白肅穆，讓人敬仰。遊人不多，周遭安靜。我們進入教堂，細細打量了高高的穹頂、彩色的玻璃窗和各處獨特的物事，又在椅子上坐著，學教徒一樣虔誠祈禱了一會兒，願疫情快結束，願人類得安生，願親人們喜樂。

從教堂出來，可沿正對的小路下行到聖胡安門，相傳過去從海上歸來的勇士都要穿過聖胡安門來到這座教堂，感恩求得庇佑。教堂前有一棵古樹，遮天蔽日，樹根層層疊疊蜿蜒盤纏，凸顯數百年的滄桑。

要塞旁的墓地。（圖均為作者提供）
要塞旁的墓地。（圖均為作者提供）

埃爾莫羅要塞 挺過二戰

午飯畢，決定徒步去看世界文化遺產埃爾莫羅要塞。要塞一體兩個，一個在港口一側，另一個在大西洋一側，兩個要塞相距將近一英里，拱衛著首府。要塞建築分為上下層，上層是制高點，監控敵情、安置炮火，下層是生活和訓練區。波多黎各乃加勒比海咽喉，戰略地位重要自不待說。要塞正面4000英里是歐洲；右邊2000英里是美國。要塞建成後，法國、荷蘭和英國都曾來攻打，無機可乘。二戰中，要塞嚴密監控，德軍不能近褻。

要塞有兩個特點值得一說。其一是水利設施，苦鹹海水雖在咫尺之外，生活用水仍得靠老天。要塞在每層周圍都建立引水溝，把雨水引到一層蓄水池，蓄水池上建了井台。其二是要塞堅固厚實，牆足有十米厚，牆體由砂岩和石灰石混合組成；不說常規砲彈無奈，就是原子彈怕是也無法長驅直入。

要塞生活訓練區。（圖均為作者提供）
要塞生活訓練區。（圖均為作者提供）

從要塞出來已是夕陽西下，我們走到城區裡一條人流湧動的老街，找到一家餐館，在臨窗的座位坐下。開胃菜是涼拌魚丁，用叉子送入嘴裡，我這個對菜餚極其挑剔的人立刻被征服，這才明白聖胡安為什麽叫「美食天堂」。吃完頗負盛名的當地牛排Bistec encebollado，我已決定有生之年要再造訪波多黎各。

涼拌魚丁。（圖均為作者提供）
涼拌魚丁。（圖均為作者提供）

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狹窄安靜的老街。（圖均為作者提供）
狹窄安靜的老街。（圖均為作者提供）
要塞旁的墓地。（圖均為作者提供）
要塞旁的墓地。（圖均為作者提供）
俯瞰大海的要塞。（圖均為作者提供）
俯瞰大海的要塞。（圖均為作者提供）
聖胡安的包蒂斯塔大教堂外觀。（圖均為作者提供）
聖胡安的包蒂斯塔大教堂外觀。（圖均為作者提供）
涼拌魚丁。（圖均為作者提供）
涼拌魚丁。（圖均為作者提供）
要塞生活訓練區。（圖均為作者提供）
要塞生活訓練區。（圖均為作者提供）
窗外的加勒比海。（圖均為作者提供）
窗外的加勒比海。（圖均為作者提供）

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