醫藥／盤腿翹腳 小心肩頸痠痛

工作應避免長時間蹺腳。（中央社）

平時喜歡盤腿、蹺腳坐，小心肩頸痠痛找上門。長時間在辦公室伏案工作，容易造成長坐姿不良。中醫師呼籲，與其等到肩頸痠痛才去按摩推拿，民眾更應從源頭改善不良姿勢，更能有效解決問題。

如何改善坐姿？桌椅的高度非常重要，必須調整到適合自己身高的狀態，若是椅子太高、桌子太低，就很可能會有駝背的情形，駝背會拉緊下背、腰等等肌群，這些肌群長期呈現緊蹦狀態則容易閃到腰，更嚴重可能會產生椎間盤突出、骨刺生成等問題；相反而言，若是椅子太低而桌子太高，則可能因過度聳肩而造成肩頸僵硬情況。

楊宗翰中醫師表示，肩頸不適若未即時改善，也會因長期拉扯到脖子、頭後部的筋膜，而造成偏頭痛、頭暈等症狀。另外，脖子肌肉 長期緊蹦也會壓迫到神經，因此也有人會出現手部麻木的現象。楊宗翰也分享兩個穴位，讓民眾在家即可簡易舒緩肩頸不適。

一、曲池穴

位於肘部，將手肘彎曲後，延著手肘往內側找會有一凹陷處，輕壓會有痠脹感。曲池穴屬大腸經，經絡走向沿著手臂連到肩膀上緣，可協助清風解熱、幫助血液循環。

二、後溪穴

握拳後，小指關節 末端橫紋處，輕壓也會有痠脹感。後膝穴屬小腸經，持續按摩可改善頸椎、腰部等部位痛症。

民眾在按摩穴位的同時，也可同時做些頭部伸展，協助放鬆肌肉。楊宗翰中醫師強調，有些民眾伸展時喜歡360度轉動頭部，此動作可能磨損頸椎關節接觸面，長期下來會加速發炎狀況，更容易造成骨刺生成，做定向伸展即可。

若民眾痛症部位併含紅、腫、熱、痛狀況，則可能是急性疼痛期，此時刺激患部反而容易拉長組織發炎期。楊宗翰建議，民眾可改以痠痛貼部取代外力刺激，包含按摩、推拿、使用筋膜槍等等都應先避免。

痠痛貼部持續敷用二到三天，待症狀緩和後再搭配針灸、或是活血化瘀的中藥，像是桂枝、雞血藤、川芎、當歸等等，可增強血液循環，幫助組織的修復與緩解肌肉緊蹦的狀態。

楊宗翰說，面對姿勢不良造成的肩頸痠痛，醫師僅能協助治標，民眾需花時間改善姿勢與作息，才能真正改善問題。