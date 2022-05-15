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醫藥／定期追蹤 揪出視力小偷

／蕭羽耘
醫師表示，若錯失治療的黃金時間，青光眼就如「視力小偷」。（圖：台灣振興醫院提供）
醫師表示，若錯失治療的黃金時間，青光眼就如「視力小偷」。（圖：台灣振興醫院提供）

許多青光眼病患擔心染疫風險害怕回診，眼科醫師提醒，在疫情蔓延之際，因為病人輕忽早期徵兆，錯失治療的黃金時間，小心青光眼就是「視力小偷」。

台北振興醫院眼科主治醫師許粹剛說，青光眼患者可能有眼壓高的狀況，眼睛後方的視神經在長期被壓迫的情況下，會造成視神經盤凹陷變大，導致視神經細胞缺損，臨床表現上就是視野缺損，看東西的範圍變窄變小，最後只剩下中間一點點的視野；症狀初期像是開車的人會覺得，眼角餘光變得不清楚，導致駕車技術變差。

其中，青光眼又分急性、慢性，許粹剛指出，前者病患會突然覺得眼睛劇痛、看不清楚，看東西會有光暈，因為眼壓高還恐伴隨其他症狀，例如腹痛、噁心、嘔吐等，民眾往往可以及時就醫。慢性青光眼病人部分，他說，比較沒有什麼症狀，又正常眼壓值為10至21mmhg，其實數值少於30病患不會察覺異樣，但這時的眼睛壓力已經非常高。因此，必須透過定期檢查揪出。

他補充，另臨床發現，青光眼中有10%至15%的患者，眼壓不高但視神經盤凹陷變大，也有細胞缺損，被歸類為正常眼壓的青光眼，醫師會詢問就診者是否手腳冰冷、循環不好，提醒需注意運動促進血流，別讓視力萎縮太快。

至於青光眼的治療，許粹剛說，藥水控制眼壓是第一步，還需要患者配合定期每個月追蹤視力及眼壓，約三至六個月觀察視野的變化，如果眼藥水控制效果不好，可能要進一步做雷射甚至手術方式，讓眼壓降到可以接受的範圍。

由於青光眼為不可逆的視力疾病，能做的就是降低惡化的速度。許粹剛說，青光眼患者如果沒有定期檢查，等到有症狀才來求診，大概就是視野缺損到幾乎看不見的時候，才會想到找醫師求助，即便現在有線上看診，相關診療、檢查還是需親自就診較合適。

許粹剛提醒，若有青光眼家族史、高眼壓、年紀大於65歲、高度近視、眼球曾有外傷或接受過眼球手術、血壓過低過高、或長期服用類固醇等患者，建議視疫情狀況，定期到眼科門診檢查，以獲得最佳治療時機。

手術 疫情 血壓

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