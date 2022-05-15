養生／5招練背肌 身材不走樣

水瓶直臂過頭舉。（圖：World Gym提供）

長時間宅在家，尤其癱在沙發上追劇，姿勢差更容易讓背肌弱化，造成惡性循環。健身 教練分享5招，在家也能打造強健背肌，成為最強背一族。

健身教練指出，背部肌肉 如果不夠強，容易有駝背、圓肩、肩頸痠痛、下背痛…等常見的問題產生，嚴重還會影響呼吸不順，因此訓練背肌，非常重要。在家沒有健身器材，也能用背包、或徒手訓練背肌。

一、俯身背包划船

1.起始位置為，雙腳與肩同寬，膝蓋微彎，臀部稍微往後坐，上半身前傾，雙手朝地面伸直，注意手肘不鎖死，抓住背包兩側，保持頸椎、背部體線一直線。

2.吐氣時，將背包往身體方向拉至胸部位置，手肘呈現90度，停頓一下，再慢慢回到起始位置。

3.在家沒有槓鈴、啞鈴，沒關係，可以用背包代替，想要加強重量，則可以在背包內裝水瓶或書本。

二、俯臥V字背伸展(超人式)

1.俯伏於地面，雙手雙腳伸直，腳尖微微撐地，雙手掌心應向下平放在地上。

2.穩定核心、收緊臀肌與下背部，上半身與伸直的雙腿向上抬起、抬離地面；抬至最高時，停頓5到10秒，回到起始位置。

3.重複動作，過程中保持自然呼吸不憋氣。

三、俯臥W肩外展

1.俯伏於地面，雙腳伸直，腳尖微微撐地，雙臂與身體呈W字，拇指用力上舉。

2.穩定核心、收緊臀肌與下背部，上半身與伸直的雙腿向上抬起、抬離地面；同時，後縮手臂至與身體呈W字，夾緊雙肘，感受肩胛骨夾緊。

3.抬至最高時，停頓5到10秒，然後回到起始位置；重複動作，過程中保持自然呼吸不憋氣。

四、水瓶直臂過頭舉

1.採臥姿，身體仰臥瑜伽墊上，雙手夾住水瓶兩側，雙臂伸直，保持肘關節 鎖死與地面平行，兩腳平踏地面上。

2.啞鈴向上向後拉，讓兩臂充分向後直伸、並盡可能的落到最低點。

3.在最低點時稍作停留，然後回到起始位置，重複動作。

五、俯臥人面獅身背伸展

1.先趴在瑜伽墊上，雙腳伸直並且微微張開。

2.將雙手彎曲90度，手掌緊貼著瑜伽墊，將上半身抬起45度。

3.停留三到五個呼吸後，重複動作。

教練提醒，肌肉會互相牽制，如果只訓練胸肌，會導致肌肉力量失衡，就更容易造成身體姿勢不正確，像是駝背、圓肩。所以平衡性的鍛鍊，就更顯重要，特別是訓練背肌除了能幫助身體回到正確位置，對於追求身體視覺效果的人來說，也很有幫助；同時要破除迷思，訓練背肌不會讓你看起來虎背熊腰，反而會讓你視覺呈現倒三角身材、腰看起來更細。