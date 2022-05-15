料理功夫／去脂蔬菜湯

去脂蔬菜湯

春天來了，夏天就近了，愛美的人們又開始為夏日身材的輕盈，打起美食 修身的主意了。好幾個朋友都向我推薦這道湯品，據說當成每日晚餐，連吃一周就會有驚喜。

材料：

豆腐1/2塊、西芹葉1把、番茄1顆。

作法：

1.番茄頂端用刀輕劃十字，然後用熱水燙一會兒，去掉薄皮、番茄蒂，切成小丁待用；豆腐洗淨切成半寸小塊；西芹葉洗淨瀝乾待用。

準備好西芹葉與豆腐丁

2.鐵鍋內放少許食用油，燒熱後下番茄丁翻炒，放少許鹽，直到把番茄炒化，加入一碗清水，大火燒開、直到番茄化成汁。

3.倒入豆腐丁煮開，再放入西芹葉煮開。

在煮好的番茄湯汁裡加入豆腐，再放西芹葉煮熟。

4.滴入少許香油，盛入碗中。

小叮嚀：

1.西芹葉味濃，不習慣的可用開水燙一下再用。

2.番茄選中等大小的即可，太多分量會使湯的味道變得太酸。

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