料理功夫／眷村味早點 甜不辣捲餅

甜不辣捲餅

此道捲餅是筆者童年時在眷村常吃的早點之一，它有著甜不辣的微鹹微甜、濃郁香醇的麻醬香氣和餅皮的小麥香氣，因此雖然品相簡樸不張揚，但確實夠資格列入美食 行列，也因此在我的記憶中它不曾走遠。美國有一款烙餅與童年時吃的包覆甜不辣的捲餅皮相似，於是時不時的就採借它們複製出此道童年時期的眷村味早點，這其中尚伴隨著記憶與情感，品嘗時既感貼心又貼胃！

材料：

熱水3又1/2大匙、芝麻醬2大匙、生抽2茶匙、麻油1/2大匙、白醋少量、糖和鰹魚粉各少許、薄型甜不辣6大片、軟性塔可麵粉製烙餅(Soft Taco Flour Tortillas)6張、台式甜辣醬適量(可免)。

甜不辣捲餅材料

調製芝麻醬

作法：

1.將熱水、芝麻醬、生抽、麻油、白醋、糖和鰹魚粉充分調拌均勻，此為芝麻醬。

2.甜不辣稍微沖水，再以廚用紙巾吸乾水分。

3.預設氣炸鍋溫度至400℉，選用「氣炸」功能，鍋盆內一次放入兩片甜不辣，按啟動鍵氣炸3分鐘，拉出鍋盆將甜不辣翻面，此時鍋溫已高，故另一面只需氣炸2分鐘。其餘4片每面各氣炸最多2分鐘。可中途按暫停鍵查看顏色，再決定實際所需時間。

4.取一平底鍋在爐火上以中火熱鍋，每張餅皮的兩面各乾烙20秒。

5.將餅皮逐一抹上芝麻醬，嗜辣者再淋上台式甜辣醬。

6.最後將抹上醬料的餅皮各放入一片甜不辣，捲起即完成。

乾烙捲餅皮淋抹上醬料後，放上甜不辣捲起。

小叮嚀：

1.甜不辣沖水、吸乾水分後仍有油脂，故氣炸鍋內可無需抹油。

2.餅皮亦可使用氣炸鍋的烘烤功能或微波爐加熱。

3.若希望餅皮有焦香味，可延長乾烙時間直至更多的焦黃斑點出現；或於加熱器具上抹上薄油，再放入餅皮油煎。

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