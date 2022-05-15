料理功夫／蒜香奶油蝦仁義大利麵

蒜香奶油蝦仁義大利麵

這道義大利 的家常餐簡單易做又好吃，白醬是這道餐點的靈魂，用奶油、橄欖油、檸檬汁、白酒及麵湯組合而成，如無白酒，以罐裝雞湯代替亦可。

材料：

義大利細麵條1磅、奶油4湯匙、橄欖油2湯匙、蒜蓉1湯匙、洋蔥碎1碗、大蝦1磅（剝殻去腸泥）、鹽和胡椒少許、白酒1/2杯、檸檬汁或萊姆汁1/4杯、麵湯1/2杯、櫻桃番茄1杯、新鮮或乾燥的九層塔。

作法：

1.按照說明將義大利麵煮好，瀝乾後置於一旁備用。

2.取一炒鍋，以大火熱2湯匙奶油、1湯匙橄欖油，轉中火後倒入洋蔥碎翻炒約兩分鐘，倒進蒜蓉續炒，再倒

3.炒鍋用紙巾抹乾淨，開大火下奶油、橄欖油、檸檬汁、白酒及麵湯，加少許鹽及胡椒煮勻；倒進麵條翻炒1分鐘，續倒入大蝦、櫻桃番茄，繼續翻炒約2分鐘使之入味，最後撒上新鮮或乾燥的九層塔即可盛起。鮮紅、碧綠、奶黃，好一盤色香味俱全的佳餚，趁熱享用。

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