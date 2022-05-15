星座／5月15日至5月21日 巨蟹幸運之神眷顧 天蠍好運接踵而至

牡羊座

總運指數 ：★★★★☆

和諧的人際關係將會撐起你這一周的好運。孤獨會在你參與社交的那一刻與你遠離，與人相

處時處處表現出合作的態度，充實便會在下一刻與你作伴。

幸運色彩：梅子青

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

好運不只是在後面推著你前進，更為你帶來動力與希望，成為你通往成功的階梯。倘若得過

且過的話你只會迷失方向，美好的一周也將因此而荒廢。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

雙子座

總運指數：★★☆☆☆

刺蝟形象本周將成為你的寫照，小心人際關係出現裂痕。身邊的人稍不如你的意你就會炸毛

，其中戀人和朋友最易成為被你刺傷的首要對象。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆

這一周你會獲得幸運之神的一些力量，讓你在難關面前也能勇往直前，哪怕單憑你一人之力

無法應對，也會出現實力雄厚的小夥伴替你擋槍。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

獅子座

總運指數：★★★★★

本周人氣上升，有展現自身少為人知的亮點的機會，在團隊、組織中積極主動表現，就會有

人對你拍手稱讚，單身者可吸引到異性的關注。

幸運色彩：蘋果 綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

處女座

總運指數：★★★☆☆

你很有想法，但行動力始終還是很欠缺。有一些機會將從你身邊路過，你通常還沒來得及跟

它say hello，機會就已經和別人肩並肩走了。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

天秤座

總運指數：★★☆☆☆

這周情緒有些低落，同樣一件事別人能順利做好，你卻總是有些笨拙。這絕非你的能力問題

，而是你對自己要求太高，給自己壓力過大。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

天蠍座

總運指數：★★★★☆

舒暢的心情將會伴隨你一整周，各種好運接踵而至，讓你笑逐顏開，面對不拿手的事也能做

到輕鬆自如地去應對。

幸運色彩：馬鞍棕

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

本周你所遇到的許多問題都與年齡脫不了關係。在人際方面，你會深刻體會到代溝是件多麼

可怕的東西；求職、相親也會因為年齡問題使你陷入尷尬。

幸運色彩：草地綠

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

鋼筋水泥的建築群把你圍的無處可逃，超載的工作量將會擠壓你做其他事情的時間，若有去

享受大自然的旅行計畫只能延期。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

水瓶座

總運指數：★☆☆☆☆

本周你會感覺到「衝動」這個魔鬼在你身邊陰魂不散，讓你衰運連連。偶然的不順過去就算

了；而衝動卻會讓你總是做錯事情。凡事建議三思而後行，可以降低出錯率。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

雙魚座

總運指數：★★★★☆

事業可推動你桃花運的一周。事業進展平穩，與客戶、同行接觸的機會增多，因為工作關係

可結識到情投意合的異性。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

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