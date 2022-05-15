星座／5月15日至5月21日 巨蟹幸運之神眷顧 天蠍好運接踵而至
牡羊座
總運指數：★★★★☆
和諧的人際關係將會撐起你這一周的好運。孤獨會在你參與社交的那一刻與你遠離，與人相
處時處處表現出合作的態度，充實便會在下一刻與你作伴。
幸運色彩：梅子青
速配星座：牡羊座
貴人星座：水瓶座
金牛座
總運指數：★★★☆☆
好運不只是在後面推著你前進，更為你帶來動力與希望，成為你通往成功的階梯。倘若得過
且過的話你只會迷失方向，美好的一周也將因此而荒廢。
幸運色彩：寶石藍
速配星座：處女座
貴人星座：摩羯座
雙子座
總運指數：★★☆☆☆
刺蝟形象本周將成為你的寫照，小心人際關係出現裂痕。身邊的人稍不如你的意你就會炸毛
，其中戀人和朋友最易成為被你刺傷的首要對象。
幸運色彩：水晶紫
速配星座：巨蟹座
貴人星座：天蠍座
巨蟹座
總運指數：★★★☆☆
這一周你會獲得幸運之神的一些力量，讓你在難關面前也能勇往直前，哪怕單憑你一人之力
無法應對，也會出現實力雄厚的小夥伴替你擋槍。
幸運色彩：苔蘚綠
速配星座：牡羊座
貴人星座：摩羯座
獅子座
總運指數：★★★★★
本周人氣上升，有展現自身少為人知的亮點的機會，在團隊、組織中積極主動表現，就會有
人對你拍手稱讚，單身者可吸引到異性的關注。
幸運色彩：蘋果綠
速配星座：牡羊座
貴人星座：水瓶座
處女座
總運指數：★★★☆☆
你很有想法，但行動力始終還是很欠缺。有一些機會將從你身邊路過，你通常還沒來得及跟
它say hello，機會就已經和別人肩並肩走了。
幸運色彩：辣椒紅
速配星座：巨蟹座
貴人星座：摩羯座
天秤座
總運指數：★★☆☆☆
這周情緒有些低落，同樣一件事別人能順利做好，你卻總是有些笨拙。這絕非你的能力問題
，而是你對自己要求太高，給自己壓力過大。
幸運色彩：青金石藍
速配星座：雙子座
貴人星座：獅子座
天蠍座
總運指數：★★★★☆
舒暢的心情將會伴隨你一整周，各種好運接踵而至，讓你笑逐顏開，面對不拿手的事也能做
到輕鬆自如地去應對。
幸運色彩：馬鞍棕
速配星座：處女座
貴人星座：天秤座
射手座
總運指數：★★☆☆☆
本周你所遇到的許多問題都與年齡脫不了關係。在人際方面，你會深刻體會到代溝是件多麼
可怕的東西；求職、相親也會因為年齡問題使你陷入尷尬。
幸運色彩：草地綠
速配星座：金牛座
貴人星座：獅子座
摩羯座
總運指數：★★★☆☆
鋼筋水泥的建築群把你圍的無處可逃，超載的工作量將會擠壓你做其他事情的時間，若有去
享受大自然的旅行計畫只能延期。
幸運色彩：珊瑚橙
速配星座：牡羊座
貴人星座：天秤座
水瓶座
總運指數：★☆☆☆☆
本周你會感覺到「衝動」這個魔鬼在你身邊陰魂不散，讓你衰運連連。偶然的不順過去就算
了；而衝動卻會讓你總是做錯事情。凡事建議三思而後行，可以降低出錯率。
幸運色彩：羊毛白
速配星座：牡羊座
貴人星座：水瓶座
雙魚座
總運指數：★★★★☆
事業可推動你桃花運的一周。事業進展平穩，與客戶、同行接觸的機會增多，因為工作關係
可結識到情投意合的異性。
幸運色彩：火焰紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：金牛座
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