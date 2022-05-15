廣編／如意珠寶 拚網拍戰勝疫情

梅麗娜（右一）在拍賣會上。（如意珠寶提供）

紐約如意珠寶老闆梅麗娜從事珠寶玉石行業20年，新冠疫情 爆發後 ，她透過Youtube在網上舉行拍賣 活動，除了美國本地買家外，生意還拓展至加拿大、墨西哥、中港台以及歐洲地區。梅麗娜說，她發現人們對彩色寶石和彩色鑽石的需求越來越大。

彩色寶石共分鑽石、紅寶石、綠寶石、藍寶石、貓眼石等五大類，俗稱Big Five；華人 市場另加上翡翠這一項。梅麗娜說，除此之外，華人還喜歡一些特殊寶石，例如一些會變色的寶石，「白天和黑夜的顏色不一樣」。她自豪地說，「這種寶石只有我這裡有」。

翡翠頗受華人買家青睞。（Getty Images）

目前，全世界的鑽石主要由迪比爾斯（De Beers）聯合礦業公司控制，業務包括鑽石礦石開採、貿易、工業鑽石生產及加工等，占了全球四成的鑽石開採和貿易。迪比爾斯將開採的鑽石分給300多家公司加工，華人公司周大福、周生生都在其中。他們加工後，就交給鑽石批發商。梅麗娜說，如意珠寶屬於小型批發商，比較熟悉珠寶，因此拿到的價格比較好。

她透露，貨品主要來自各個會展，「只要有會展，我就去」。過去兩年，美國還是有舉辦一些珠寶展。「我到展場一看，全是老外，只有我一個華人。」梅麗娜說，許多華人商家不去，除了疫情考量，還有旅行費用，「乘飛機、住酒店都要花錢。」

梅麗娜表示，參加珠寶展可以學習新的知識，也能挑選新的貨物。有一次，她在珠寶展上發現鴿血紅寶石，就進了一批。「誰知道，這些貨馬上賣掉」，客人告訴她，一直想買紅寶石，在紐約市找了很久卻都沒找到。

中國買家 也翻牆競拍

客戶在網上下單後，如果住在紐約及附近，可到法拉盛的店裡取貨；如果是外州或外國客戶，付款後便會透過快遞寄到收貨地點。梅麗娜說，有些中國的買家也會翻牆來參加拍賣，因此她的拍賣從過去的幾天一場，發展成現在的每天幾場，「網上拍賣的生意越來越旺」，業務量占全部生意的80%。

梅麗娜還發現，有的華人對骨董鑽石手表感興趣，「香港、台灣有些收藏家專門收集這些手表」。她說，這種手表是美國多年前生產的，表面上鑲著鑽石，「如果他們在當地買，價格會很高。」梅麗娜說，現在也有人收集錢幣和郵票，錢幣除了銀元「袁大頭」外，還包括紙幣。她說，傳統貨幣即將離開市場，就成了骨董，值得收藏。

讓梅麗娜印象深刻的是，有人一買就是幾千幾萬元的珠寶，「估計這些投入幾千元以上的，都是當做投資。」她說，鑽石和寶石的價格已經上漲30%至40%；投資者是為了保值、升值，因為這些都是不可再生的資源。