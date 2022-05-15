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廣編／河谷護理院 讓老後有尊嚴

紐約訊
河谷護理院位於紐約上州，環境優美。（河谷護理院提供）
河谷護理院位於紐約上州，環境優美。（河谷護理院提供）

紐約上州河谷護理院（Valley Vista Adult Home/Assisted Living Program ）是紐約州唯一由華人擁有並管理的長者護理院。它是一個輔助性居住老人項目（Assisted Living Program）。公司秉持「老有所居、老有所依--不拖累家人、不委屈自己」的原則，為耆老提供理想的修養生息居所及健康安全保障。

亞裔長者夫妻入住河谷護理院，有華人職工服務，備感親切溫暖。（河谷護理院提供）
亞裔長者夫妻入住河谷護理院，有華人職工服務，備感親切溫暖。（河谷護理院提供）

河谷護理院位於紐約上州哈德遜河畔，離紐約市不到兩小時車程。河谷護理院共有三處院子，其總部坐落在高原鎮(Highland)的一個蘋果園內，占地11畝。園區背依山嵐，懷擁草坡水塘，空氣清新，風景如畫。入住其間，老人可以閒來信步庭閣，觀賞水塘魚蝦，這裡鳥語花香，輕風送爽，不失為眾人心目中的養老天堂。

河谷護理院建於2004年。紐約上州河谷護理院及輔助性居住老人之家持有紐約州州政府的執照，入住者必須有能力自理或半自理生活。若是自費入住，收費標準為：單人房間每月5100元，雙人房間每月3500元。

持有白卡 可申請補貼

若白卡（Medicaid）持有者入住，護理院可以協助申請每月個人零花費用及入住補貼。

河谷護理院入住長者共進晚餐，在獨立自主生活外，也能享受團體生活的繽紛與熱鬧。（河...
河谷護理院入住長者共進晚餐，在獨立自主生活外，也能享受團體生活的繽紛與熱鬧。（河谷護理院提供）

河谷護理院管理完善，設施齊全。每周有家庭醫生訪診，每月有腳科醫生探訪，復健醫生每周五天開診。每日護士負責醫療健康管理，專人管理藥物發放。有個案經理和社工負責老人的日常管理及政府福利。院內親切周全的24小時全天候安全健康管控服務，每日房間清潔與每周兩次衣物清洗。並排定每日精采的社交娛樂活動。

州衛生局執照營養師負責設計四周一循環的一日三餐，另加晚間點心，食物美味可口又健康。總之，該院周到服務能大量減輕老人親友的照護重擔，讓老人們活得有尊嚴、有隱私、獨立自主、怡然自得。院內聘有多名華人工作人員，讓華裔老人感覺方便有依靠。

護理院地址: 141 North Road, Highland, NY 12528；網址：www.seniorcare-ny.com。

聯繫或前往參觀，請電或留言：646-591-9698。

紐約上州 紐約州 華人

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