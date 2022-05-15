地產迷思／停車場積水 安裝乾井解決

時間是2022年3月初的一個周五，列紫絹看著烤爐的火，用白毛巾不斷地擦拭額頭上滴下來的汗珠。她和她的助手燒烤的全豬應該快完成了，為了中午的BBQ聚會，列紫絹決定替參加的房地產投資 俱樂部股東們烤一隻全豬。列紫絹的父母從事食品罐頭事業已經兩代，他們在台灣擁有某知名食品工廠相當數量的股票，公司很賺錢，他們全家不必工作生活就很舒適了。她的父母用公司的紅利做房地產投資，主要投資地點在紐約市，最近才開始在納蘇郡投資房地產。

2017年列紫絹從International Culinary Center（國籍烹飪中心）畢業，由於沒有經濟壓力，她只在曼哈頓的一些餐館裡幫幫忙，主要的工作還是幫忙家裡管理房地產投資。2016年她的父母在Great Neck（大頸市）靠近大頸火車站的地方用318萬的價格買下了一間兩家庭的房屋。土地大小是80' x 100'，房屋大約是30'x 45'。屋後有一塊可以停六輛車的停車場，隔著大約100 英尺長的車道和大頸的公用道路連接。整塊地最低的部分在停車場後面約四分之一的地方，下雨的時候，雨水會聚集到停車場。以前的屋主在停車場最低窪的地方挖了一個大約1英尺立方的洞收集雨水，洞側接著一條埋在地下的塑膠管，塑膠管連到土地邊緣，把水排到鄰居的排水草地上，解決積水的問題。

可是這種陽春式的排水系統經過幾年的使用，由於停車場的表面瀝青已經破損，瀝青下的泥沙被雨水沖刷帶走，最終便淤積在排水洞和排水管裡，這套排水設備的排水的功能幾乎完全被堵塞。稍微一下雨，停車場便淹水，必須等三到五天積水才會消除，這期間房客只好把車子停在馬路上。停車場外面的道路每次只能停車三個小時，時間一到，市員警會開罰單。好幾次因為停車場積水，房客不能在停車場停車，把車子停在馬路上，收到罰單，便向列紫絹抱怨。列紫絹從來沒有處理過這種問題，便問父母如何處理。父母們也不知道怎麼處理，對抱怨充耳不聞。結果房客都住不久，多半一年後就搬家。列紫絹只好重新找房客，找了四次新房客後，列紫絹不堪其擾，終於下定決心要解決積水的問題。

3公司勘驗 處置方式一致

列紫絹花了幾天的時間，找了三家工程公司來勘驗，結果他們開出來的解決方法都一樣，第一、停車場和車道的瀝青必須重鋪，第二、停車場上積水地區的中心必須安裝一個乾井，根據他們的說法，要是停車場和車道的瀝青不重新鋪設，破碎的瀝青下面的泥沙會不斷地被沖刷、淤積在乾井裡，乾井不要多久又會被塞住。對於這種合理的分析，列紫絹完全接受。她於是說服她的父母，決定重鋪車道以及停車場，並且安裝乾井。

三位包工的報價在1萬8000到2萬5000之間，列紫絹選了價格最便宜的包工，和他簽訂契約之後，包工一個星期之後便動工。3月初是包工開工的第二天，辦完BBQ派對之後，列紫絹便驅車到工程現場看包工裝設乾井。當她到達現場的時候，她發現包工已經在停車場最低窪的部位挖了一個園洞，直徑大約3英尺，深大約也是3英尺。洞底鋪滿碎石頭。另外包工買了一個空心的水泥圓柱，大小剛好可以塞到洞裡去。包工把水泥柱塞到洞裡去之後，再用一塊開滿洞洞的圓厚鑄鐵片蓋住水泥圓柱的頂端。水泥柱靠近地面大約一英尺的水泥壁上有一個圓洞。包工把一根直徑大約半英尺的塑膠管接到洞口上，塑膠管就埋在地底下，管子的另外一端通到鄰居比較低窪的排水道上。乾井架設完成之後，包工便開始鋪設瀝青。一天之後瀝青鋪設完成，列紫絹過來檢查，發現瀝青鋪設得很平整，乾井的鑄鐵板面剛好和瀝青的表面等高。整片停車場的瀝青表面最低的地方便是乾井的入水口。根據包工的理論，所有的雨水都會被乾井引導到鄰居的排水道，積水的問題應該便解決了。列紫絹看他的工作做得很俐落，也相信他的推論，便把餘款一次付清。

4月初，大頸市下了一天的雨，列紫絹特地在雨勢最大的時候來察看乾井的排水功能。她發現乾井已經注滿了水，乾井上部的排水管正發揮它的功能，把雨水全部排到停車場後面隔壁的排水道上，停車場一點都不積水。在大雨中，她撐著傘，聽著排水管潺潺的出水聲，感覺這種聲音像是交響樂一般動聽。

本案啟示：

1. 很多房屋都有排水問題，乾井不失為一個很好的解決方法。有些地下室漏水也是因為地表的排水不好，如果用乾井引導水的流向也可能解決地下室漏水的問題。

2. 長島 的很多地區規定院子必須保留一定比率的草地，目的是讓雨水可被草地吸收，以免淹沒鄰居的土地。如果地主要用水泥鋪蓋超過一定比率的院子土地，政府在批准改變使用比率的同時，通常要求屋主在院子裡裝置雨水保留設施。在這種請況下，乾井是一般屋主最常用的設施。

3. 如果屋主要在沒有下水道的地方排水，在某些情形下政府也可以允許屋主用乾井來解決排水問題。比如說屋主在房屋的後面裝置洗衣機，可是家裡的下水道在房屋的前面；要把下水道拉到房屋後面必須要打壞地板，工程太大。這個時候，屋主經過房屋局的同意，可以挖掘一個給洗衣機專用，不連到別處的乾井，讓洗衣水排到地底下去，被土壤吸收。

4. 許多人的地下室要開窗戶，也用乾井，在窗戶的前面挖一個乾井，把窗子開在井底一邊的井壁上，井口用透明的塑膠板蓋起來，這樣子可以增加地下室的空氣流通，更適合人居住。

5. 本案情節純屬虛構，如有雷同，純屬巧合。(作者為紐約執業律師)