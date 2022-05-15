醫藥短波／保健品安全性 留心

市面上的保健品種類多而且龍蛇混雜，幾乎每個人都在心中有個疑問，到底安全不安全啊？

根據美國癌症協會的看法，認為如果使用得當，這些膳食補充劑可能有助於降低某些疾病的風險；有些還可以減輕某些疾病或者是藥物引起的副作用，能夠幫助病人心情愉快、提高生活品質，只是不可服用太多。

這樣說來，有什麼問題嗎？

部分產品 潛藏有害成分

原來最近美國食品藥物管制局 (FDA ) 發表嚴重的警告，要求大眾不要購買或使用某些「Artri」或「Ortiga」名稱出售的膳食補充劑，因為這些產品中可能含有標籤上未表明的一些潛在有害成分。其實早在1月時，FDA就要求消費者不要在亞馬遜以及其他的網路上購買有關於治療關節 疼痛和關節炎的產品。

原來經過FDA的檢驗分析，許多在零售店和網上用於治療關節炎、肌肉 疼痛和其他一些類似疾病的產品，發現了許多不合法的成分。舉例來說，這些產品中含有地塞米松、皮質類固醇、抗癌藥雙氯芬酸鈉和肌肉鬆弛劑美索巴莫。

目前已經收到許多不良事件的報告，包括肝中毒和死亡事件。另外地塞米松會讓服用者容易感染而且讓血糖升高，雙氯芬酸鈉會導致心臟病發作和中風，美索巴莫可能會導致頭暈和突發性低血壓。