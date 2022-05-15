醫藥短波／保健品安全性 留心
市面上的保健品種類多而且龍蛇混雜，幾乎每個人都在心中有個疑問，到底安全不安全啊？
根據美國癌症協會的看法，認為如果使用得當，這些膳食補充劑可能有助於降低某些疾病的風險；有些還可以減輕某些疾病或者是藥物引起的副作用，能夠幫助病人心情愉快、提高生活品質，只是不可服用太多。
這樣說來，有什麼問題嗎？
部分產品 潛藏有害成分
原來最近美國食品藥物管制局 (FDA) 發表嚴重的警告，要求大眾不要購買或使用某些「Artri」或「Ortiga」名稱出售的膳食補充劑，因為這些產品中可能含有標籤上未表明的一些潛在有害成分。其實早在1月時，FDA就要求消費者不要在亞馬遜以及其他的網路上購買有關於治療關節疼痛和關節炎的產品。
原來經過FDA的檢驗分析，許多在零售店和網上用於治療關節炎、肌肉疼痛和其他一些類似疾病的產品，發現了許多不合法的成分。舉例來說，這些產品中含有地塞米松、皮質類固醇、抗癌藥雙氯芬酸鈉和肌肉鬆弛劑美索巴莫。
目前已經收到許多不良事件的報告，包括肝中毒和死亡事件。另外地塞米松會讓服用者容易感染而且讓血糖升高，雙氯芬酸鈉會導致心臟病發作和中風，美索巴莫可能會導致頭暈和突發性低血壓。
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