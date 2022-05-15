我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估

封城一個多月後 上海16日起分階段復商復市

醫藥短波／黴菌性陰道炎 擾人

顏世蓮

中國俗話「十女九帶」，根據美國疾病防治中心的數據，75%的婦女幾乎都有過白帶，也就是陰道炎，而其中黴菌性陰道炎又稱為酵母菌，是最常見的一種。這種感染可以影響身體的任何部位，但是最常發生在陰道中。

患者會有陰道搔癢、陰道周圍發炎和腫脹、性交時疼痛像有撕裂的感覺、同時皮膚發紅、出皮疹。

而白帶分泌物看起來像乳酪，成白色或灰色小粒狀，有時也會跟病菌感染同時發生。患者又癢又痛，感染處的皮膚非常的敏感，接觸到肥皂或者是尿液都會疼痛。

怎麼會引起黴菌性陰道炎的呢？

其實，陰道中的細菌、黴菌有許多，彼此共存，一般保持平衡，不會有症狀。但是在使用抗生素、懷孕的時候、未控制的糖尿病、自身免疫系統受損、或者是服用高水平激素治療的人，就會使得黴菌在陰道中過度生長，引起搔癢不適。

一旦感染上能夠治療嗎？

黴菌治療，最重要的是越早開始、越能完全消除黴菌的發生。在治療上有外抹的藥物、內擦的酸劑和乳膏，還有口服殺菌藥物等。一般來說，最新而且有效的藥物，通常是需要處方的，以前曾經是處方藥，但是因為藥效減弱、或者是有抗藥性之後 ，就會變成非處方藥物來處理。

有哪些治療期間要注意的事項嗎？

一定要服用全部劑量的藥物，比如說，使用七天的栓劑也許在三、四天之後就感覺好了，但是也必須要用完。某些內用藥膏和酸劑會影響避孕套的屏障作用，在使用酸劑的時候應該改換成不同形式的避孕措施，或者是避免性行為。凡是懷孕的婦女在使用之前一定要向醫生諮詢之後，才能夠使用處方或非處方的殺黴菌藥物。

若黴菌性陰道炎已經確診，就應該積極的治療，力求徹底的根治；否則拖延，反覆發作，就會變成一種慢性的濕疹病。

糖尿病 疾病防治中心

上一則

廣編／河谷護理院 讓老後有尊嚴

下一則

醫藥短波／保健品安全性 留心

延伸閱讀

「到此為止啦」紐約婦生下第3對雙胞胎 37歲已有10個娃

「到此為止啦」紐約婦生下第3對雙胞胎 37歲已有10個娃
「到此為止」 紐約婦母親節前生下第3對雙胞胎共養10娃

「到此為止」 紐約婦母親節前生下第3對雙胞胎共養10娃

墮胎法受關注 大華府3地規定不一

墮胎法受關注 大華府3地規定不一

昆凌育兒有原則 因「便秘藥」發現懷三寶

昆凌育兒有原則 因「便秘藥」發現懷三寶

熱門新聞

除了班次減少，許多航班的乘坐率也降低，有的只能坐滿四成。(Getty Images)

封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路

2022-05-08 11:27
作者母親孫以白。（圖皆由作者提供）

專題／追憶母親 我心中真正的女強人

2022-05-08 02:27
中國最大城上海因新冠疫情封城，使得美國製造商和零售商正焦頭爛額應付供應鏈上的另一輪干擾。圖為上海洋山深水港。(路透)

封面故事／中國封城 美商被迫另尋出路

2022-05-08 13:24
作者大學一年級時一家三口在3819照像館合照。（圖皆由作者提供）

專題／母親恰似素心蘭 一生樸實幽香

2022-05-08 02:26
圖為紐約房產經濟售賣房產的廣告。(記者牟蘭／攝影)

地產迷思／紐約搶房記 看超過60間 不加價不行

2022-05-08 02:06
U-Haul貨車的車牌全都註冊在亞利桑納州。（美聯社）

大仁說財經／U-Haul貨車 為何都在亞州註冊

2022-05-15 02:16

超人氣

更多 >
水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話

水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬

網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬
17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事

17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事
林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係