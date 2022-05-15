醫藥短波／黴菌性陰道炎 擾人

中國俗話「十女九帶」，根據美國疾病防治中心 的數據，75%的婦女幾乎都有過白帶，也就是陰道炎，而其中黴菌性陰道炎又稱為酵母菌，是最常見的一種。這種感染可以影響身體的任何部位，但是最常發生在陰道中。

患者會有陰道搔癢、陰道周圍發炎和腫脹、性交時疼痛像有撕裂的感覺、同時皮膚發紅、出皮疹。

而白帶分泌物看起來像乳酪，成白色或灰色小粒狀，有時也會跟病菌感染同時發生。患者又癢又痛，感染處的皮膚非常的敏感，接觸到肥皂或者是尿液都會疼痛。

怎麼會引起黴菌性陰道炎的呢？

其實，陰道中的細菌、黴菌有許多，彼此共存，一般保持平衡，不會有症狀。但是在使用抗生素、懷孕的時候、未控制的糖尿病 、自身免疫系統受損、或者是服用高水平激素治療的人，就會使得黴菌在陰道中過度生長，引起搔癢不適。

一旦感染上能夠治療嗎？

黴菌治療，最重要的是越早開始、越能完全消除黴菌的發生。在治療上有外抹的藥物、內擦的酸劑和乳膏，還有口服殺菌藥物等。一般來說，最新而且有效的藥物，通常是需要處方的，以前曾經是處方藥，但是因為藥效減弱、或者是有抗藥性之後 ，就會變成非處方藥物來處理。

有哪些治療期間要注意的事項嗎？

一定要服用全部劑量的藥物，比如說，使用七天的栓劑也許在三、四天之後就感覺好了，但是也必須要用完。某些內用藥膏和酸劑會影響避孕套的屏障作用，在使用酸劑的時候應該改換成不同形式的避孕措施，或者是避免性行為。凡是懷孕的婦女在使用之前一定要向醫生諮詢之後，才能夠使用處方或非處方的殺黴菌藥物。

若黴菌性陰道炎已經確診，就應該積極的治療，力求徹底的根治；否則拖延，反覆發作，就會變成一種慢性的濕疹病。