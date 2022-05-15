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封城一個多月後 上海16日起分階段復商復市

移民專頁／來美工作面試 持B1／B2簽證者可能被拒入境

耿婷律師主答

讀者問：

我準備用B1/B2簽證去美國onsite面試工作。我入境時如果說參加job interview，這樣可以嗎？我有approved I-140，會影響入境嗎？

答：

你用十年有效B1/B2簽證入境美國時，美國的邊境官會問你這次旅行的目的，入境章上會相應註明該次入境是B1（短期公務簽證，需要提供相關證明文件）或者B2（私人旅行探親簽證）。持B1/B2簽證入境美國後，不能進行與簽證目的不符的行為，包括在沒有工作許可（EAD）的情況下持B1/B2簽證在美國打工。所以，如果你在入境時說參加Job interview，海關官員有可能會因你的入境目的與簽證類型不符，或者認為你有移民傾向而拒絕你入境。

I-140是美國雇主（Petitioner）為外國雇員（也叫受益人）提交的移民申請，受益人本人如果尚未提交I-485調整身份的申請或開始NVC 的移民簽證程序，Approved I-140 一般不會影響受益人以其它非移民簽證入境。當然，如果被問到是否有雇主為你遞交了移民申請，應如實回答「有」，並澄清此次入境純粹是非移民目的，不會在美國滯留不歸。儘管長期有移民目的，但是會在I-140排期排到之時在自己的國家參加移民面談，用移民簽證入美。

簽證 移民 邊境

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