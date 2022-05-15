人物／Yu and Me書店 27歲余夢勇敢追夢
紐約市曼哈頓華埠，茂比利街(Mulberry St.)是條殯儀館和喪葬用品店林立的街道；這裡常停滿了黑色的禮賓車，白紙黑字上的逝者名隨風翻飛。
在這樣一條街道上，27歲的加州女孩余夢選擇在疫情期間的去年12月，在茂比利街44號，開設了全市第一家亞裔女性經營的書店：Yu and Me Books。
「對我來說，這就像是場夢。」余夢口中的夢卻是真實的。
她在櫃台滿眼是笑，招呼每一個走進來的顧客；她把書店開在華埠，讓這裡愈來愈有自己的特色，逛華埠的人們除了美食，還能再多一個目的地。
茂比利街44號的前身是一家殯葬用品店，從籌款到開業，余夢用了七個月。走進書店，木質的吧台，松果調的蠟燭香，牆上掛著她給自己寵物狗畫的卡通畫和已故攝影師李揚國的作品；書店最後方還有一間小巧精緻的閱讀室。
暗紅色的四壁、一把皮椅，像是走進了冬日溫暖的客廳，只待斟茶翻書。
外面，每一個推門而入的顧客都像是余夢的朋友，他們詢問書售的情況，尋找舊書版本，向她推薦最近讀到的好書；余夢都會一一記下，以便將來能和更多讀者分享。
「我從來都不喜歡辦公室的工作。」余夢說，從柏克萊加州大學畢業後，她因成了化學工程師，「為了是讓媽媽驕傲吧，她喜歡我的工作頭銜。」
就像如今的書店名「Yu and Me Books」一樣，Yu也是媽媽的姓氏，Y和M是她和媽媽共同的姓名縮寫；和許多華裔孩子一樣，余夢最大的心願就是看到父母開心。
從洛杉磯搬來紐約剛滿四年，疫情的發生，改變了她看待人生的態度。在書店一個特別的書架上，擺著余夢手寫的這樣一段話：「謹以此紀念我最好的朋友James Macdonald，他不幸在2020年去世，但他的愛、熱情以及對閱讀的渴望感染了身邊的每一個人；書架上放的，是他和朋友們的一些最愛，如果你找到了喜歡的，也請別吝惜和我們分享你的看法！」
余夢說，這位摯友是自己決心開設書店的初衷，「我們都是對書籍如醉如癡的人，經常互換讀到的好書，分享閱讀後的想法，也從不侷限題材，只要朋友推薦，都會拿來埋頭讀完。」
余夢如今全職經營書店；從清晨5時工作至中午，她前往書店開門，晚上閉店後還要處理剩下的工作至深夜；即使這樣忙碌，仍能看到她笑顏不減。
2021年5月，余夢在籌款網站發布了書店的籌款信息，因為前期預算已經花光了她所有的積蓄。
「說實話，我不覺得自己能籌到什麼錢。」她笑說：「也許就只有我媽和我男朋友的500元吧？」
但令人意想不到的是，她去年12月籌集到1萬7000元，「當我的小心願變成了許多人的期待，這才讓我明白，華埠是多麼需要這樣一個地方。」
店內的所有書籍都由余夢親自挑選，「只要你說出名字，我就能知道。」她也更希望藉此展示更多元的亞裔文化和亞裔作家的作品，目前已有不少作者希望在書店進行簽售活動。
余夢說，當人們走進書店的時候，想要讓他們看到這裡擁有多元化的作者和故事，尤其是那些常被忽視的移民者的故事。
「關注在那些可能覺得自己是異類的人，可能覺得自己並不屬於這裡的人；當他們看到書架上的故事時，他們就在這裡有了一席之地。」余夢說，她的夢想，是創造一個社區空間，人們可以坐下來分享熱情、思考改變，「現如今文學空間在人們的生活中極其匱乏，而Yu and Me Books就是一個允許人做夢的地方。」
余媽媽 默默力挺
採訪日我走進書店，在這樣一個平常的華埠午後，三五讀者站在書架前從左至右的打量著書題，一名中年女子坐在吧台前輕輕翻著書，看起來和別的讀者無異；余夢在吧台內大聲招呼我落座稍等，同時手裡工作未停，對整圖書編碼，錄入電腦。
採訪開始後，當我問到放棄辦公室工作、花光積蓄開書店，父母做何感想的時候，她清脆俐落的回答中出現了少有的停頓；然後微微側頭看著還在翻書的女子說，「不妨親自問問我媽媽吧。」
余媽媽和大多華裔父母一樣，即使女兒的書店在開業後獲得了無數媒體曝光，每天記者攝像絡繹不絕，但她幾乎拒絕出現其中。
吧台上如小山般高的書籍遮在母女倆之間，但在女兒忙碌時，余媽媽還是會沏好一杯茶，踮起腳，高高舉過堆砌的書牆遞給女兒，而就是這一口熱茶，才能讓余夢一天中第一次願意放下手頭的工作，停頓、回甘。
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