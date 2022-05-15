人物／Yu and Me書店 27歲余夢勇敢追夢

在洛杉磯長大的華裔女孩余夢在曼哈頓華埠開設了全市首家亞裔女性經營書店。(記者張晨/攝影)

紐約市曼哈頓華埠 ，茂比利街(Mulberry St.)是條殯儀館和喪葬用品店林立的街道；這裡常停滿了黑色的禮賓車，白紙黑字上的逝者名隨風翻飛。

在這樣一條街道上，27歲的加州女孩余夢選擇在疫情期間的去年12月，在茂比利街44號，開設了全市第一家亞裔 女性經營的書店 ：Yu and Me Books。

在洛杉磯長大的華裔女孩余夢在曼哈頓華埠開設了全市首家亞裔女性經營的書店。(記者張晨／攝影)

「對我來說，這就像是場夢。」余夢口中的夢卻是真實的。

她在櫃台滿眼是笑，招呼每一個走進來的顧客；她把書店開在華埠，讓這裡愈來愈有自己的特色，逛華埠的人們除了美食，還能再多一個目的地。

茂比利街44號的前身是一家殯葬用品店，從籌款到開業，余夢用了七個月。走進書店，木質的吧台，松果調的蠟燭香，牆上掛著她給自己寵物狗畫的卡通畫和已故攝影師李揚國的作品；書店最後方還有一間小巧精緻的閱讀室。

暗紅色的四壁、一把皮椅，像是走進了冬日溫暖的客廳，只待斟茶翻書。

外面，每一個推門而入的顧客都像是余夢的朋友，他們詢問書售的情況，尋找舊書版本，向她推薦最近讀到的好書；余夢都會一一記下，以便將來能和更多讀者分享。

「我從來都不喜歡辦公室的工作。」余夢說，從柏克萊加州大學畢業後，她因成了化學工程師，「為了是讓媽媽驕傲吧，她喜歡我的工作頭銜。」

就像如今的書店名「Yu and Me Books」一樣，Yu也是媽媽的姓氏，Y和M是她和媽媽共同的姓名縮寫；和許多華裔孩子一樣，余夢最大的心願就是看到父母開心。

余夢最好的朋友James Macdonald2020年去世，店中一個書架專門用來紀念他。(記者張晨/攝影)

從洛杉磯搬來紐約剛滿四年，疫情的發生，改變了她看待人生的態度。在書店一個特別的書架上，擺著余夢手寫的這樣一段話：「謹以此紀念我最好的朋友James Macdonald，他不幸在2020年去世，但他的愛、熱情以及對閱讀的渴望感染了身邊的每一個人；書架上放的，是他和朋友們的一些最愛，如果你找到了喜歡的，也請別吝惜和我們分享你的看法！」

余夢說，這位摯友是自己決心開設書店的初衷，「我們都是對書籍如醉如癡的人，經常互換讀到的好書，分享閱讀後的想法，也從不侷限題材，只要朋友推薦，都會拿來埋頭讀完。」

余夢如今全職經營書店；從清晨5時工作至中午，她前往書店開門，晚上閉店後還要處理剩下的工作至深夜；即使這樣忙碌，仍能看到她笑顏不減。

2021年5月，余夢在籌款網站發布了書店的籌款信息，因為前期預算已經花光了她所有的積蓄。

「說實話，我不覺得自己能籌到什麼錢。」她笑說：「也許就只有我媽和我男朋友的500元吧？」

但令人意想不到的是，她去年12月籌集到1萬7000元，「當我的小心願變成了許多人的期待，這才讓我明白，華埠是多麼需要這樣一個地方。」

店內的所有書籍都由余夢親自挑選，「只要你說出名字，我就能知道。」她也更希望藉此展示更多元的亞裔文化和亞裔作家的作品，目前已有不少作者希望在書店進行簽售活動。

余夢說，當人們走進書店的時候，想要讓他們看到這裡擁有多元化的作者和故事，尤其是那些常被忽視的移民者的故事。

「關注在那些可能覺得自己是異類的人，可能覺得自己並不屬於這裡的人；當他們看到書架上的故事時，他們就在這裡有了一席之地。」余夢說，她的夢想，是創造一個社區空間，人們可以坐下來分享熱情、思考改變，「現如今文學空間在人們的生活中極其匱乏，而Yu and Me Books就是一個允許人做夢的地方。」

余媽媽 默默力挺

採訪日我走進書店，在這樣一個平常的華埠午後，三五讀者站在書架前從左至右的打量著書題，一名中年女子坐在吧台前輕輕翻著書，看起來和別的讀者無異；余夢在吧台內大聲招呼我落座稍等，同時手裡工作未停，對整圖書編碼，錄入電腦。

採訪開始後，當我問到放棄辦公室工作、花光積蓄開書店，父母做何感想的時候，她清脆俐落的回答中出現了少有的停頓；然後微微側頭看著還在翻書的女子說，「不妨親自問問我媽媽吧。」

余媽媽和大多華裔父母一樣，即使女兒的書店在開業後獲得了無數媒體曝光，每天記者攝像絡繹不絕，但她幾乎拒絕出現其中。

吧台上如小山般高的書籍遮在母女倆之間，但在女兒忙碌時，余媽媽還是會沏好一杯茶，踮起腳，高高舉過堆砌的書牆遞給女兒，而就是這一口熱茶，才能讓余夢一天中第一次願意放下手頭的工作，停頓、回甘。