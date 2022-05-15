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稅務漫談 / 稅表處理時間延長了（上）

楊心傳
國稅局宣布，將推遲實時電話支持、處理紙質稅表、回覆納稅人信件等服務。(Getty Images)
國稅局宣布，將推遲實時電話支持、處理紙質稅表、回覆納稅人信件等服務。(Getty Images)

國稅局在官網發布消息，告知公眾將延誤一些服務，包括實時電話支持、處理紙質稅表、回覆納稅人的信件、審查稅表。從該消息可以看出，國稅局現在是人少事多，延遲許多服務。

國稅局表示，它將在正常時間範圍內打開信件，如果稅表沒有錯誤或不需要進一步審查，則在2021年4月之前收到的所有紙質和電子個人請求退稅的稅表都已處理。截至2022年4月15日，國稅局有870萬份未處理的個人稅表，其中包括2022年之前收到的稅表和2021年新稅表、220 萬份未處理的 1040-X 表格。其中，290萬份稅表需要糾錯或其他特殊處理，580萬份為等待審核處理的紙質稅表。這項工作通常不需要國稅局與納稅人通信，但確實需要國稅局員工進行特殊處理，因此需要超過21天才能發出退款，在某些情況下可能需要90至120天才能完成。對於修正稅表1040X，當前的時間範圍可能超過20周，而不是最多16周。對於員工稅，截至2022年4月20日，國稅局有210 萬份未處理的941表，有30萬份未處理的941-X表。

國稅局將繼續審查2020稅表，並對當時未來得及做出失業金豁免（每位納稅人1萬200元）的稅表進行更正。迄今為止，國稅局已發出超過 1180萬筆退稅款，總額為145億元。國稅局現在專注於更複雜的稅表，一些納稅人將收到退稅，而另一些納稅人的退稅款會被用於其欠下的應付稅款或其他債務。國稅局通常會在更正完成後的30天內向被調整的納稅人郵寄一封信，通知他們更正情況。

在大多數情況下，納稅人無需採取進一步行動，更不要提交第二份稅表，若遞交第二份反而會因重複遞交更加延長處理時間。如果對稅表中要求的紓困金、兒童稅收抵免、勞動所得稅抵免或額外兒童稅收抵免進行更正，國稅局將向納稅人發信解釋。國稅局鼓勵納稅人繼續在官網常規的退稅查詢渠道了解自己的退稅情況。

納稅人可能需要等待多長時間，雖然國稅局在正常時間範圍內按收件順序打開郵件，但由於距離和資源限制，處理時間比平時要長。確切的時間範圍因問題類型而異。在絕大情況下，一旦納稅人回覆了信件，就不需要再回答了，以免國稅局重複收件反而會暫停處理。

有大量的稅表缺少申領抵免額所需的附表。國稅局正在按照收到的順序處理所有回覆，目前延遲超過60天。如果納稅人已經補充材料，或者通過1040X改稅，無需再次提供。若認為自己需要補稅，可自行算出欠稅款，在國稅局官網在線支付，不需要再次重複遞件或再次寄出1040X，應由國稅局來做出對稅表內容的調整。

為了申請ITIN稅號，納稅人要填寫W-7表格。儘管有距離要求，國稅局仍會盡快打開和處理W-7表格，目前正在處理2022年1月中下旬收到的W-7表格，最早的收據來自1月的第二周。一旦分配了 ITIN或需要其他信息，納稅人將收到信件通知。

若向國稅局報告身分盜竊，通常在120天收到案件已解決的通知，但新冠疫情造成身分盜竊頻發，如今需要平均350天來處理。納稅人除了及時響應任何信件請求外，無需對於國稅局再採取任何行動，不要提交重複的14039或 14039-B表格，也不要聯繫國稅局了解你的身分盜竊索賠的狀態。（作者為註冊會計師）

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