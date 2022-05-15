每周一書／相隔18年 往事並不如煙出續篇

「苦難和損失都值得珍惜，而珍惜的方法就是記住它。」中國作家、民初第三勢力領袖章伯鈞之女章詒和，2004年出版「往事並不如煙」，寫六位中國知識分子在政治浪潮的命運，轟動華文世界，暢銷逾10萬本。時隔18年，章詒和再寫「往事並不如煙續篇」，再次以六位父輩友人為題、刻畫當時知識分子於苦難中掙扎求存的人生。

上個世紀40年代，國共兩黨發生激烈衝突；社會上層人士出於愛國熱誠，也為調節兩黨衝突，結成了國共兩黨以外的第三勢力，要走國共兩黨以外的中間道路。然而，這些1949年後留在中國的進步派政治人物和知識分子，滿心以為未來的道路通向天堂，大家卻邁著歡快的步伐，一齊走進了地獄。

章詒和在續篇中側寫了父親章伯鈞的老友——沈雁冰(茅盾)、沈鈞儒、葉恭綽、洪深、左舜生、柳亞子等人的際遇與故事，以及中國頭號影星趙丹在文革遭受的摧殘與迫害。「聽秋風不悲，看冬雪不嘆，許多原本看來是微不足道的小事，落到筆下才發現它們都關乎世道人心」，透過章詒和細膩的筆觸、獨特的視角與溫厚的學養，將這些人的命運與風骨刻畫出來，也折射出一個時代的風光雲影。

18年完成兩部「往事並不如煙」，側寫許多在時代洪流中掙扎的知識分子。章詒和在自序中提到，「多少年過去，我們在亂世中感受自我，擁有了足夠的苦難和足夠的損失。苦難和損失都值得珍惜，珍惜的方法就是記住它！父輩在激流中默然逝去，無聲無息。而後代又當如何？我不會再為理想做事，只想用後半生寫前半生，用平常的語言敘述不平常的往事。

「聽秋風不悲，看冬雪不嘆。原本看來是微不足道的小事，落到筆下才發現它們都關乎世道人心。當然，還有一些易於感覺而難於說明的，那就只好讓它隨風而去。」

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