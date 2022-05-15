大仁說財經／U-Haul貨車 為何都在亞州註冊

U-Haul貨車的車牌全都註冊在亞利桑納州。（美聯社）

在美國和加拿大 ，只要客戶想要自行搬運物品，大約有17.5萬輛白色和橙色相間的U-Haul租賃卡車可供選擇。不過它都有一些奇怪的共同點：車牌全部都登記在亞利桑納州 ，而上面貼著「分攤」(apportioned)這個字。

源自美加間協議

美國大陸的48州、華盛頓特區和加拿大所有10個省之間過去曾達成一項深奧的協議，確定了跨州行駛的大型拖車和其他商用車輛如何分攤數十億元的車牌註冊費。

這個小花絮最近成為新聞焦點。4月中紐約市發生地鐵槍擊案，調查人員表示，正在尋找一輛掛著亞利桑納州牌照的U-Haul貨車，該槍擊事件導致20多人受傷。

當車主在註冊其乘用車時，通常會向所在州的DMV支付一小筆車牌費，用於資助道路、橋樑和其他公共基礎設施項目。

但是通常跨州行駛運輸貨物的大型拖車和商業運輸、租賃和租賃公司，則是另有完全不同的系統。這些車輛需要獲得特別許可才能跨州行駛，並且必須支付更高的牌照費，通常每年超過1000元。

各州分享車牌註冊費

這類車輛通常被稱為「可分攤車輛」，是根據所謂的「國際註冊計畫」(IRP)進行註冊和許可，這是1970年代各州之間協調制訂的一項協議。

IRP允許在美國和加拿大境內行駛的商用卡車只用單一州頒發的車牌和行照，但是要求營運商根據其行駛的里程數和重量向其他州支付費用。有些公司採取手動記錄里程，而另一些公司則使用GPS系統。

因此，自1967年以來總部一直位於鳳凰城的U-Haul就在亞利桑納州註冊其所有租賃卡車，然後該州將這些車牌費分配給租賃卡車行駛的其他州。

例如，一輛U-Haul貨車一年行駛2萬英里。如果一半在猶他州，另一半在科羅拉多州，費用將在這兩個州之間分攤。

由控股公司Amerco擁有的U-Haul沒有透露它每年支付多少註冊費或哪些州獲得的分配款最多。但U-Haul的發言人私下透露，該公司支付了「巨額」的IRP費用。

即使大多數自駕旅遊者從未聽說過IRP，但它是隨著州際旅行系統的擴展而開發的。

去年300萬輛車加入IRP

該協議消除了卡車必須為經過的每個州攜帶單獨的車牌和出租車行照的麻煩。它還可以確保各州從耗損道路維修的外州車輛中獲得公平比例的車牌費。

負責監督協議遵守情況的組織 International Registration Plan, Inc.執行長亞當斯 (Tim Adams)說：「在一些舊卡車的老照片中，車子前面有10張或12張車牌。」

亞當斯說，2021年約有300萬輛汽車和35萬家公司加入了IRP，總計支付了35億元的費用，用於資助高速公路項目和安全舉措。

他說，「它每年為道路基金貢獻大量資金。」而且IRP是「仍然十分有效的流動協議」。

事實上，該協議非常有效，它是以國際燃油稅協定(IFTA)為藍本設計出來的；IFTA是國家之間分配商用車燃油稅銷售的類似協議。

因此，下次如果在進行公路旅行期間，欣賞前後左右車輛的車牌時，如果恰好遇上掛著亞利桑納州車牌的U-Haul貨車，這是一個可以向家人炫耀常識的好題目。