娛樂／楊紫瓊「媽的多重宇宙」扮華裔媽 搞笑拯救世界

向來以動作演出受到影迷喜愛的楊紫瓊 ,在新片「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)中難得搞笑,扮演平凡的美國華裔婦女,原本夾在軟爛老公和失控女兒中間,搖身一變成為拯救世界末日的英雌,在不同時空、身分之間穿梭,片中出乎意料的劇情發展令人絕倒,廣受影評讚譽。

楊紫瓊在「媽的多重宇宙」中扮演平凡的美國華裔婦女,夾在軟爛老公和失控女兒中間,搖身一變成為拯救世界末日的英雌。(取材自IMDb)

主角扮醜 戴假髮熱狗手

「媽的多重宇宙」講述美國華裔移民婦女每天家庭事業兩頭燒,在老爸爸生日大壽這天要阻止女兒暴走出櫃,還要帶著軟爛的丈夫跟老爸爸去面對稅務局大嬸,未料老公竟然搖身一變演起駭客任務說自己是另一個宇宙來的,邪惡勢力將毀滅地球,只有在這位「媽」的宇宙裡、一無是處的她才有機會拯救世界。

儘管楊紫瓊拋開形象扮演老婦,和她合作多年的助理幾度在片場對導演氣到跳腳:「拜託不要把那頂假髮放在楊紫瓊頭上,她是沒有白髮的人!」但可怕的還在後頭,楊紫瓊為了穿梭混亂的多重宇宙不惜犧牲形象,漏尿、大玩SM、把玩陽具等樣樣來,其中一個宇宙還飾演擁有「熱狗」手指頭的人類,還要跟「尖叫女王」潔米李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)互相把番茄醬跟芥末醬噴到對方的臉上。

「媽的多重宇宙」彩蛋元素豐富,致敬「臥虎藏龍」等經典佳作。(取材自IMDb)

彩蛋豐富 致敬臥虎藏龍

「媽的多重宇宙」可謂為今年彩蛋元素最豐富的電影,不僅每段戲幾乎都致敬不同經典佳作,包括「臥虎藏龍」、「花樣年華」以及「2001太空漫遊」(2001: A Space Odyssey),就連出品公司都大有玄機,讓影迷直呼過癮。

「媽的多重宇宙」的發行公司其中之一有Hotdog Hands LLC,剛好呼應劇中的熱狗手指,另一間發行公司則為Year of the Rat,也是致敬片中提及的「料理鼠王」(Ratatouille)。此外,楊紫瓊飾演的角色叫做「秀蓮」,與楊紫瓊在「臥虎藏龍」的角色同名;楊紫瓊、關繼威在其中一個化身大明星的宇宙,有在街角抽菸對話,場景、色調都致敬王家衛「花樣年華」,恰巧關繼威也在王家衛劇組待過,更具代表性。

除此之外,槍戰戲有如「駭客任務」、猩猩現身的上古世紀則是「2001太空漫遊」、打破木門而入則是致敬「鬼店」(The Shining),至於最為明顯的致敬,莫過於「秀蓮」在片中對著女兒大喊「我是妳老媽I'm your mother」,刻意讓人回憶起「星際大戰」(Star Wars)的經典橋段。

除了楊紫瓊有千變萬化的造型,飾演女兒的史蒂芬妮許也有不少華麗的打扮。(取材自IMDb)

造型多元 從明星到廚師

楊紫瓊在片中展現許多不同的造型,至少有40個不同的造型,包含「臥虎藏龍」的俞秀蓮、女明星、廚師、京劇演員等,甚至一天就換上十種不同的造型。看一部抵百部片,在打造女明星宇宙的造型時,兩人也努力研究王家衛電影,天馬行空塑造熱狗宇宙的時候,也讓楊紫瓊吃了不少苦頭,日前還在社群 曬出自己為戲戴「熱狗手套」過敏紅腫的照片。

除了楊紫瓊有千變萬化的造型,飾演女兒的史蒂芬妮許(Stephanie Hsu)也有不少華麗的打扮,尤其當她化身為大反派「豬八土扒姬」有粉紅貓王、貝果宇宙的女神、武俠、高爾夫球少女等千奇百怪的裝扮,參考不少韓流巨星的時尚風格,搭配史蒂芬妮許精湛的演技讓人看得目不轉睛。

史蒂芬妮許表示:「我非常喜歡貓王的服裝跟粉紅色的頭髮,跟皮帶上的豬!」關於豬八土扒姬(英文:Jobu Tupaki)這個名字的由來,史蒂芬妮許解答是導演丹尼爾關(Dan Kwan)在劉覽嬰兒有趣名字的時候得到的靈感,也向「星際大戰」丘巴卡一角致敬。

潔米李寇帝絲也為戲增肥並且弄醜自己,在接受訪問的時候,她不只一次表示很開心跟楊紫瓊合作:「我學到很多,她是師傅,我是學生,她教我的不是出拳的力度,而是如何接拳,這是一種藝術。」感情好的兩人也很常在社群曬「戀人」照。(取材自聯合新聞網)