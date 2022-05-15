我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估

封城一個多月後 上海16日起分階段復商復市

娛樂／楊紫瓊「媽的多重宇宙」扮華裔媽 搞笑拯救世界

娛樂新聞組
楊紫瓊為了穿梭混亂的多重宇宙不惜犧牲形象，其中一個宇宙還飾演擁有「熱狗」手指頭的人類。
楊紫瓊為了穿梭混亂的多重宇宙不惜犧牲形象，其中一個宇宙還飾演擁有「熱狗」手指頭的人類。

向來以動作演出受到影迷喜愛的楊紫瓊，在新片「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）中難得搞笑，扮演平凡的美國華裔婦女，原本夾在軟爛老公和失控女兒中間，搖身一變成為拯救世界末日的英雌，在不同時空、身分之間穿梭，片中出乎意料的劇情發展令人絕倒，廣受影評讚譽。

楊紫瓊在「媽的多重宇宙」中扮演平凡的美國華裔婦女，夾在軟爛老公和失控女兒中間，搖...
楊紫瓊在「媽的多重宇宙」中扮演平凡的美國華裔婦女，夾在軟爛老公和失控女兒中間，搖身一變成為拯救世界末日的英雌。（取材自IMDb）

主角扮醜 戴假髮熱狗手

「媽的多重宇宙」講述美國華裔移民婦女每天家庭事業兩頭燒，在老爸爸生日大壽這天要阻止女兒暴走出櫃，還要帶著軟爛的丈夫跟老爸爸去面對稅務局大嬸，未料老公竟然搖身一變演起駭客任務說自己是另一個宇宙來的，邪惡勢力將毀滅地球，只有在這位「媽」的宇宙裡、一無是處的她才有機會拯救世界。

儘管楊紫瓊拋開形象扮演老婦，和她合作多年的助理幾度在片場對導演氣到跳腳：「拜託不要把那頂假髮放在楊紫瓊頭上，她是沒有白髮的人！」但可怕的還在後頭，楊紫瓊為了穿梭混亂的多重宇宙不惜犧牲形象，漏尿、大玩SM、把玩陽具等樣樣來，其中一個宇宙還飾演擁有「熱狗」手指頭的人類，還要跟「尖叫女王」潔米李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）互相把番茄醬跟芥末醬噴到對方的臉上。

「媽的多重宇宙」彩蛋元素豐富，致敬「臥虎藏龍」等經典佳作。（取材自IMDb）
「媽的多重宇宙」彩蛋元素豐富，致敬「臥虎藏龍」等經典佳作。（取材自IMDb）

彩蛋豐富 致敬臥虎藏龍

「媽的多重宇宙」可謂為今年彩蛋元素最豐富的電影，不僅每段戲幾乎都致敬不同經典佳作，包括「臥虎藏龍」、「花樣年華」以及「2001太空漫遊」（2001: A Space Odyssey），就連出品公司都大有玄機，讓影迷直呼過癮。

「媽的多重宇宙」的發行公司其中之一有Hotdog Hands LLC，剛好呼應劇中的熱狗手指，另一間發行公司則為Year of the Rat，也是致敬片中提及的「料理鼠王」（Ratatouille）。此外，楊紫瓊飾演的角色叫做「秀蓮」，與楊紫瓊在「臥虎藏龍」的角色同名；楊紫瓊、關繼威在其中一個化身大明星的宇宙，有在街角抽菸對話，場景、色調都致敬王家衛「花樣年華」，恰巧關繼威也在王家衛劇組待過，更具代表性。

除此之外，槍戰戲有如「駭客任務」、猩猩現身的上古世紀則是「2001太空漫遊」、打破木門而入則是致敬「鬼店」（The Shining），至於最為明顯的致敬，莫過於「秀蓮」在片中對著女兒大喊「我是妳老媽I'm your mother」，刻意讓人回憶起「星際大戰」（Star Wars）的經典橋段。

除了楊紫瓊有千變萬化的造型，飾演女兒的史蒂芬妮許也有不少華麗的打扮。（取材自IM...
除了楊紫瓊有千變萬化的造型，飾演女兒的史蒂芬妮許也有不少華麗的打扮。（取材自IMDb）

造型多元 從明星到廚師

楊紫瓊在片中展現許多不同的造型，至少有40個不同的造型，包含「臥虎藏龍」的俞秀蓮、女明星、廚師、京劇演員等，甚至一天就換上十種不同的造型。看一部抵百部片，在打造女明星宇宙的造型時，兩人也努力研究王家衛電影，天馬行空塑造熱狗宇宙的時候，也讓楊紫瓊吃了不少苦頭，日前還在社群曬出自己為戲戴「熱狗手套」過敏紅腫的照片。

除了楊紫瓊有千變萬化的造型，飾演女兒的史蒂芬妮許（Stephanie Hsu）也有不少華麗的打扮，尤其當她化身為大反派「豬八土扒姬」有粉紅貓王、貝果宇宙的女神、武俠、高爾夫球少女等千奇百怪的裝扮，參考不少韓流巨星的時尚風格，搭配史蒂芬妮許精湛的演技讓人看得目不轉睛。

史蒂芬妮許表示：「我非常喜歡貓王的服裝跟粉紅色的頭髮，跟皮帶上的豬！」關於豬八土扒姬（英文：Jobu Tupaki）這個名字的由來，史蒂芬妮許解答是導演丹尼爾關（Dan Kwan）在劉覽嬰兒有趣名字的時候得到的靈感，也向「星際大戰」丘巴卡一角致敬。

潔米李寇帝絲也為戲增肥並且弄醜自己，在接受訪問的時候，她不只一次表示很開心跟楊紫瓊合作：「我學到很多，她是師傅，我是學生，她教我的不是出拳的力度，而是如何接拳，這是一種藝術。」感情好的兩人也很常在社群曬「戀人」照。（取材自聯合新聞網）

片中有一段戲在街角抽菸對話，場景、色調都致敬王家衛「花樣年華」。（取材自IMDb...
片中有一段戲在街角抽菸對話，場景、色調都致敬王家衛「花樣年華」。（取材自IMDb）

楊紫瓊 媽的多重宇宙 社群

上一則

旅遊／冬遊拉薩 直達古城靈魂、心臟 見證信仰力量

下一則

娛樂／漫威不重視創作者「美國小姐」銀幕蒙塵

延伸閱讀

Met Gala亞洲面孔 鄭浩妍秀LV辣裝 還有楊紫瓊陳靜…

Met Gala亞洲面孔 鄭浩妍秀LV辣裝 還有楊紫瓊陳靜…
楊紫瓊「媽的多重宇宙」熱狗手手 蜘蛛人居然有一組

楊紫瓊「媽的多重宇宙」熱狗手手 蜘蛛人居然有一組
馮迪索、楊紫瓊加盟 「阿凡達2」下周驚喜曝預告

馮迪索、楊紫瓊加盟 「阿凡達2」下周驚喜曝預告

馮迪索、楊紫瓊加盟 「阿凡達2：水之道」首曝預告

馮迪索、楊紫瓊加盟 「阿凡達2：水之道」首曝預告

熱門新聞

除了班次減少，許多航班的乘坐率也降低，有的只能坐滿四成。(Getty Images)

封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路

2022-05-08 11:27
作者母親孫以白。（圖皆由作者提供）

專題／追憶母親 我心中真正的女強人

2022-05-08 02:27
中國最大城上海因新冠疫情封城，使得美國製造商和零售商正焦頭爛額應付供應鏈上的另一輪干擾。圖為上海洋山深水港。(路透)

封面故事／中國封城 美商被迫另尋出路

2022-05-08 13:24
作者大學一年級時一家三口在3819照像館合照。（圖皆由作者提供）

專題／母親恰似素心蘭 一生樸實幽香

2022-05-08 02:26
圖為紐約房產經濟售賣房產的廣告。(記者牟蘭／攝影)

地產迷思／紐約搶房記 看超過60間 不加價不行

2022-05-08 02:06
U-Haul貨車的車牌全都註冊在亞利桑納州。（美聯社）

大仁說財經／U-Haul貨車 為何都在亞州註冊

2022-05-15 02:16

超人氣

更多 >
水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話

水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬

網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬
17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事

17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事
林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係