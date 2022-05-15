娛樂／漫威不重視創作者「美國小姐」銀幕蒙塵

「奇異博士2：失控多重宇宙」中，超級英雄「美國小姐」（左）第一次在漫威系列電影亮相。（取材自IMDb）

漫威 （Marvel）超級英雄「美國小姐」（Miss America）在5月6日上映的「奇異 博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）中，第一次在漫威系列電影的大銀幕中亮相。然而，「美國小姐」原創作者之一喬凱西（Joe Casey）4月公開表示，漫威沒有充分尊重創作者，也未給予合理且適當的報酬，呼籲漫威注重創作者的權益。

「美國小姐」在大銀幕的成就，看在原創作者的眼裡五味雜陳。（取材自IMDb）

打造角色 未給應有報酬

美國小姐是由漫畫家喬凱西與尼克德拉戈塔（Nick Dragotta）共同創造的虛構人物，最早於2011年9月出版的「復仇」（Vengeance）漫畫中現身。美國小姐又稱為「艾美莉卡查維茲」（America Chavez），她的超能力包括驚人的力量、耐力和光速飛行能力，也能在現實中打開「通道」，讓她和隊友穿梭於多元宇宙之間。

「好萊塢報導者」（The Hollywood Reporter）報導，喬凱西深諳漫威擁有美國小姐的所有版權，但他依然選擇在「美國小姐」首次登上電影院 大銀幕之前公開發聲，目的是希望能夠幫助其他創作者，在未來能夠取得更好的報酬。

喬凱西說：「漫威無疑擁有『美國小姐』或稱『艾美莉卡查維茲』的所有版權，就版權方面而言，毫無爭議。」

接著，喬凱西話鋒一轉，說道：「（電影與漫畫創作產業）存在系統性的弊病，創作既不受尊重，也未獲得應有的報酬。」

墨西哥裔的克索基特爾戈麥斯飾演「美國小姐」一角，廣受各界好評。（Getty Images）

好萊塢著名導演山姆瑞米（Sam Raimi）執導的「奇異博士2：失控多重宇宙」5月6日在美國首映時，漫威影迷和觀眾首次看到「美國小姐」的大銀幕表現。山姆瑞米以驚悚恐怖的拍攝手法聞名，代表作包括「蜘蛛人」（Spider-Man）三部曲，以及2009年黑色幽默恐怖電影「地獄魔咒」（Drag Me to Hell）。

在「奇異博士2：失控多重宇宙」中，16歲的好萊塢新秀克索基特爾戈麥斯（Xochitl Gomez）詮釋「美國小姐」這個角色。克索基特爾戈麥斯5歲時從地方性的音樂劇開啟演藝生涯，2019年參演「暗影出擊」（Shadow Wolves）的查奇（Chucky）角色，2020年獲得非營利組織「年輕演員基金會」（Young Artist Foundation）的最佳青少年配角獎。

漫威挑選墨西哥裔的克索基特爾戈麥斯飾演「美國小姐」一角，廣受各界好評；這不僅代表好萊塢對於多元族裔的包容性，也是「漫威電影宇宙」（Marvel Cinematic Universe）中罕見的拉丁裔女性超級英雄。

此外，漫威保留了原著漫畫中對「美國小姐」的性向描繪，依然維持她作為同性戀的角色設定，希望吸引更多LGBTQ+的跨性別群體認同，進而買票進場觀賞「奇異博士2：失控多重宇宙」。

「美國小姐」一角「飛黃騰達」，但創作者卻未獲得有意義的賠償。（取材自IMDb）

躍上大片 原創分文未領

然而，「美國小姐」在大銀幕的成就，看在原創作者喬凱西的眼裡，卻是五味雜陳。

喬凱西以「美國小姐」這個角色和作品感到驕傲，覺得與有榮焉，但他和許多創作靈感躍升大銀幕的許多創作者一樣，覺得自己創作的角色「飛黃騰達」，但創作者卻未獲得有意義的賠償。

喬凱西接受好萊塢報導者訪問時表示，漫威起初確實有提出一份協議並提供補償金額，但喬凱西覺得補償金額「很少」而拒絕，並透過律師表達不滿。

另外根據潮流網站「Hypebeast」報導，喬凱西沒有透露漫威給予的價碼，但如果比照過往其他創作者的前例推測，漫威的補償金額通常在5000元不等。不過，漫威方面的消息人士駁斥這個數額，稱補償金的價碼更高一些。

喬凱西另外告訴「漫畫書資源網」（Comic Book Resources）說：「漫威沒有因為『美國小姐』這個角色給我半毛錢，他們覺得無所謂。」

16歲的好萊塢新秀克索基特爾戈麥斯詮釋「美國小姐」。（取材自IMDb）

他說：「美國小姐這個角色出現在『奇異博士』續集電影、動漫電視劇、電玩遊戲和桌遊（board games）之中，漫威替美國小姐量身打造許多不同的動作角色。」喬凱西指的動漫電視劇是漫威於2018年推出的超級英雄電視影集「漫威崛起：秘密戰士」（Marvel Rising）。

喬凱西說：「如果我能選擇藉由不接受他們的侮辱性報酬，並公開談論這件事情，也許下一個人會獲得公平的報酬，而那筆錢或許可以改變他們的生活。」

喬凱西接著說：「我是一個快樂的人，我沒有不滿，也沒有埋怨。因為我知道，這個世道就是這樣。我也知道，談論它就是改變事情的方式。」

這是喬凱西第一次針對賠償金公開發言，但他非常謹慎地注意措辭，留心不要釋出忿忿不平的負面訊息。他希望，犧牲小我可以對整個影劇產業、串流作品甚至演員角色帶來轉變。

對此，漫威不予回應，僅表示不會針對個別創作者的協議發表評論。

「大英雄天團」當年的創作者曾如願獲得豐厚和解金。（取材自IMDb）

面對爭端 漫威差別對待

喬凱西任職漫威工作室期間，從來沒有針對個別角色簽訂指本協議，但他明白理解，他在職期間所有的創作版權都屬於漫威。

喬凱西1990年代為漫威效命，曾參與創作「X戰警」（X-MEN）系列電影、「浩克」（Hulk）、「鋼鐵人」（Iron Man）和「復仇者聯盟」（the Avengers）。

喬凱西的成就在熱門動漫卡通「Ben 10」系列推出後大放異彩，當時他才認知到，無論是在行銷和版權交易方面再微薄的收益，對創作者而言都是巨額補貼。

喬凱西所屬的娛樂公司「行動派」（Man of Action）工作室以其動畫動作片、超級英雄角色、實況轉播影片，以及連載漫畫而揚名國際。

「行動派」工作室成員2014年曾與漫威和迪士尼（Disney）磋商同年推出的電影「大英雄天團」（Big Hero 6）角色版權，結果創作者如願獲得豐厚和解金。

喬凱西表示，「大英雄天團」的磋商前例凸顯漫威可以「選擇性的」善待創作者。