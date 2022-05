娛樂／漫威不重視創作者「美國小姐」銀幕蒙塵

「奇異博士2:失控多重宇宙」中,超級英雄「美國小姐」(左)第一次在漫威系列電影亮相。(取材自IMDb)

漫威 (Marvel)超級英雄「美國小姐」(Miss America)在5月6日上映的「奇異 博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)中,第一次在漫威系列電影的大銀幕中亮相。然而,「美國小姐」原創作者之一喬凱西(Joe Casey)4月公開表示,漫威沒有充分尊重創作者,也未給予合理且適當的報酬,呼籲漫威注重創作者的權益。

打造角色 未給應有報酬

美國小姐是由漫畫家喬凱西與尼克德拉戈塔(Nick Dragotta)共同創造的虛構人物,最早於2011年9月出版的「復仇」(Vengeance)漫畫中現身。美國小姐又稱為「艾美莉卡查維茲」(America Chavez),她的超能力包括驚人的力量、耐力和光速飛行能力,也能在現實中打開「通道」,讓她和隊友穿梭於多元宇宙之間。

「好萊塢報導者」(The Hollywood Reporter)報導,喬凱西深諳漫威擁有美國小姐的所有版權,但他依然選擇在「美國小姐」首次登上電影院 大銀幕之前公開發聲,目的是希望能夠幫助其他創作者,在未來能夠取得更好的報酬。

喬凱西說:「漫威無疑擁有『美國小姐』或稱『艾美莉卡查維茲』的所有版權,就版權方面而言,毫無爭議。」

接著,喬凱西話鋒一轉,說道:「(電影與漫畫創作產業)存在系統性的弊病,創作既不受尊重,也未獲得應有的報酬。」

好萊塢著名導演山姆瑞米(Sam Raimi)執導的「奇異博士2:失控多重宇宙」5月6日在美國首映時,漫威影迷和觀眾首次看到「美國小姐」的大銀幕表現。山姆瑞米以驚悚恐怖的拍攝手法聞名,代表作包括「蜘蛛人」(Spider-Man)三部曲,以及2009年黑色幽默恐怖電影「地獄魔咒」(Drag Me to Hell)。

在「奇異博士2:失控多重宇宙」中,16歲的好萊塢新秀克索基特爾戈麥斯(Xochitl Gomez)詮釋「美國小姐」這個角色。克索基特爾戈麥斯5歲時從地方性的音樂劇開啟演藝生涯,2019年參演「暗影出擊」(Shadow Wolves)的查奇(Chucky)角色,2020年獲得非營利組織「年輕演員基金會」(Young Artist Foundation)的最佳青少年配角獎。

漫威挑選墨西哥裔的克索基特爾戈麥斯飾演「美國小姐」一角,廣受各界好評;這不僅代表好萊塢對於多元族裔的包容性,也是「漫威電影宇宙」(Marvel Cinematic Universe)中罕見的拉丁裔女性超級英雄。

此外,漫威保留了原著漫畫中對「美國小姐」的性向描繪,依然維持她作為同性戀的角色設定,希望吸引更多LGBTQ+的跨性別群體認同,進而買票進場觀賞「奇異博士2:失控多重宇宙」。

躍上大片 原創分文未領

然而,「美國小姐」在大銀幕的成就,看在原創作者喬凱西的眼裡,卻是五味雜陳。

喬凱西以「美國小姐」這個角色和作品感到驕傲,覺得與有榮焉,但他和許多創作靈感躍升大銀幕的許多創作者一樣,覺得自己創作的角色「飛黃騰達」,但創作者卻未獲得有意義的賠償。

喬凱西接受好萊塢報導者訪問時表示,漫威起初確實有提出一份協議並提供補償金額,但喬凱西覺得補償金額「很少」而拒絕,並透過律師表達不滿。

另外根據潮流網站「Hypebeast」報導,喬凱西沒有透露漫威給予的價碼,但如果比照過往其他創作者的前例推測,漫威的補償金額通常在5000元不等。不過,漫威方面的消息人士駁斥這個數額,稱補償金的價碼更高一些。

喬凱西另外告訴「漫畫書資源網」(Comic Book Resources)說:「漫威沒有因為『美國小姐』這個角色給我半毛錢,他們覺得無所謂。」

他說:「美國小姐這個角色出現在『奇異博士』續集電影、動漫電視劇、電玩遊戲和桌遊(board games)之中,漫威替美國小姐量身打造許多不同的動作角色。」喬凱西指的動漫電視劇是漫威於2018年推出的超級英雄電視影集「漫威崛起:秘密戰士」(Marvel Rising)。

喬凱西說:「如果我能選擇藉由不接受他們的侮辱性報酬,並公開談論這件事情,也許下一個人會獲得公平的報酬,而那筆錢或許可以改變他們的生活。」

喬凱西接著說:「我是一個快樂的人,我沒有不滿,也沒有埋怨。因為我知道,這個世道就是這樣。我也知道,談論它就是改變事情的方式。」

這是喬凱西第一次針對賠償金公開發言,但他非常謹慎地注意措辭,留心不要釋出忿忿不平的負面訊息。他希望,犧牲小我可以對整個影劇產業、串流作品甚至演員角色帶來轉變。

對此,漫威不予回應,僅表示不會針對個別創作者的協議發表評論。

面對爭端 漫威差別對待

喬凱西任職漫威工作室期間,從來沒有針對個別角色簽訂指本協議,但他明白理解,他在職期間所有的創作版權都屬於漫威。

喬凱西1990年代為漫威效命,曾參與創作「X戰警」(X-MEN)系列電影、「浩克」(Hulk)、「鋼鐵人」(Iron Man)和「復仇者聯盟」(the Avengers)。

喬凱西的成就在熱門動漫卡通「Ben 10」系列推出後大放異彩,當時他才認知到,無論是在行銷和版權交易方面再微薄的收益,對創作者而言都是巨額補貼。

喬凱西所屬的娛樂公司「行動派」(Man of Action)工作室以其動畫動作片、超級英雄角色、實況轉播影片,以及連載漫畫而揚名國際。

「行動派」工作室成員2014年曾與漫威和迪士尼(Disney)磋商同年推出的電影「大英雄天團」(Big Hero 6)角色版權,結果創作者如願獲得豐厚和解金。

喬凱西表示,「大英雄天團」的磋商前例凸顯漫威可以「選擇性的」善待創作者。