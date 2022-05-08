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醫藥／輕忽吞嚥困難 恐吸入性肺炎

／許政榆
長輩常發生吞嚥困難，專家提醒可能有吸入性肺炎風險。圖為示意圖。（Getty Images）
長輩常發生吞嚥困難，專家提醒可能有吸入性肺炎風險。圖為示意圖。（Getty Images）

高齡長輩除了防疫，更別輕忽吞嚥困難造成吸入性肺炎。一名80歲患有失智症的阿嬤，半年前開始時常吃東西嗆到，體重也變輕，家人以為是年紀大、正常老化而未就醫，直到某天阿嬤喝湯嗆咳，三小時後突然呼吸急促、胸口疼痛，送醫才知是吸入性肺炎，還因為長期吞嚥困難，造成脫水、營養不良，導致復元不佳，住院一個月還放上鼻胃管。

台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會理事長王亭貴表示，年長者因吞嚥功能退化、咳嗽反射能力下降，異物進入氣管後無法咳嗽排出，導致喝水、飲食時，因吞嚥神經、肌肉不協調，會厭軟骨沒有完全關閉，使食物誤跑到氣管而導致的肺炎。此外，中風、頭頸癌、帕金森氏症等患者常見吞嚥困難，年長者誤以為是正常老化，輕忽其嚴重性。

台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會秘書長王雪珮語言治療師提醒，若家中長輩進食常容易嗆咳、有吞嚥困難，除尋求醫師、語言治療師等，透過國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）評估患者狀況，也可以國際吞嚥困難篩查工具EAT-10初步篩檢，若診斷量表達3分以上可能有吞嚥困難，建議諮詢復健科醫師、語言治療師或耳鼻喉科醫師等專業醫事人員。

王雪珮也說，民眾常會認為將水增稠、或把食物剪碎或攪打，即可改善吞嚥困難，其實是常見迷思之一，患者適合什麼質地需經過醫師、營養師、語言治療師進行質地飲食規劃及備置指導，正確飲食質地，可減少吞嚥困難者發生吸入性肺炎風險，也避免長輩水分、營養攝取不足。

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