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醫藥／氣胸連續發作 微創救命

／胡蓬生
病患這次發生五次氣胸（紅圈處），醫師建議接受微創手術，可大幅降低復發率。（圖：大千綜合醫院提供）
病患這次發生五次氣胸（紅圈處），醫師建議接受微創手術，可大幅降低復發率。（圖：大千綜合醫院提供）

20歲男子有抽菸習慣，日前突然胸痛到醫院急診，X光檢查發現是氣胸，醫師詢問病史竟發現他過去已發生過四次氣胸，由於發生機率太高，醫師建議他接受微創單孔手術搭配肋膜沾黏術，將復發率降低至5%以下，同時配合戒菸，讓他不再受氣胸所苦。

台灣苗栗大千綜合醫院胸腔外科醫師楊絡勝表示，氣胸是因為胸膜臟層破裂，氣體累積於肋膜腔，導致肺臟無法擴張，造成肺葉塌陷，因此病人會有胸悶、胸痛、喘不過氣等症狀。氣胸發生時會依狀況可提供不同的治療方式，輕微的可給予氧氣使其自行痊癒，程度再嚴重些，就必須放引流管將氣體排出，一旦發生第一次氣胸，約有三成病人會之後再復發，第二次發生後，再復發機率就會提高至70%左右，復發間隔時間可能幾天或幾個月，任何時間點都有可能。

氣胸發作時如果未及時治療而發展成張力型氣胸，就可能影響循環及呼吸系統，進而危及生命，因此建議氣胸復發或引流管排氣不佳的病人，還有居住偏遠或工作性質特殊無法及時就醫的病人都可接受手術治療，大幅降低復發機率。

楊絡勝表示 一般來說氣胸的高風險族群為吸菸者、年輕、身材高瘦、男性比例較高，臨床上也曾遇過女性案例，有個16歲女學生常在經期時發生氣胸，這是因子宮內膜異位症導致的「月經性氣胸」，女性朋友也要留意。氣胸發生時務必要及早就醫，以免導致張力型氣胸，若符合手術治療條件的病人可接受手術處理，降低復發率也能確保生活品質。

楊絡勝醫師表示，有氣胸復發經驗的病人，建議接受手術處理，以防下次發生時可能造成嚴...
楊絡勝醫師表示，有氣胸復發經驗的病人，建議接受手術處理，以防下次發生時可能造成嚴重狀況。（圖：大千綜合醫院提供）

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