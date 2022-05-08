我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首

網傳上海實施「一人陽性、全樓轉運」防疫新政爆民怨

養生／1天1顆蛋 降低壞膽固醇

／黃惠群
每日1顆蛋，可提升免疫力。（取材自ingimage）
每日1顆蛋，可提升免疫力。（取材自ingimage）

人體抗體主要是由蛋白質構成，疫情下，若想顧好免疫力，攝取足量優良蛋白質相當重要，台灣董氏基金會指出，每日一顆蛋，可維持健康所需，並提供「保存雞蛋五原則」，說明不同雞蛋的保存方式。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，長時間待在家裡，活動量減少，除了腰圍容易多一圈外，也易產生三高，近年國際間已有許多研究證實，雞蛋含有卵磷脂，可降低壞的膽固醇（低密度脂蛋白，LDL）；建議一般人每天平均可以吃一顆蛋。

許惠玉說，雞蛋不僅有豐富蛋白質，蛋黃也有豐富的維生素A、B1、B2和鐵、磷等礦物質，價格也經濟實惠。

許惠玉指出，雞蛋也可一次大量採買，但須注意「保存雞蛋五原則」。

第一，一般的常溫蛋可直接存放在陰涼處，約可保存7至10天；置於冰箱前，應先用乾布擦掉雞蛋表面粉塵，再放入冰箱，冷藏前最好不要清洗，因用水清洗會破壞蛋殼上的保護膜、導致雞蛋變質，縮短保存期限。

其二，超市內販售的盒裝冷藏蛋（非洗選蛋）應置於冰箱保存，並注意保存期限標示。其三，洗選蛋可直接放冰箱冷藏。第四，從雞蛋產出開始計算生鮮雞蛋保存日，在室溫約可保存一個月，夏天因炎熱天氣保存期限會相對縮短，若想延長保存時間，可存放在冰箱。

第五，雞蛋冷藏時記得鈍端朝上、尖端朝下，可避免氣室中的空氣影響雞蛋的新鮮度。

對於坊間常看到的褐殼蛋與白殼蛋，許惠玉指出，蛋殼顏色差異是因母雞品種不同，營養成份上並無差異；蛋黃顏色不同部分，除了品種遺傳外，主要是飼料中所含色素成分多寡影響，營養成分差異也不大；只要是健康雞生產的蛋，營養成分均相似。

許惠玉提醒，母雞下蛋的產道跟糞便排泄位置相同，使蛋殼容易沾染雞糞，常伴有大腸桿菌或沙門氏桿菌等致病菌，建議料理前務必先清洗雞蛋，避免敲開蛋殼時，可食雞蛋接觸到蛋殼表面的病菌及髒污。

雞蛋 蛋白質 三高

上一則

醫藥／次發型頭痛 針灸可緩解

下一則

養生／3招護腸道 提升免疫力

延伸閱讀

中國封城效應 大冰箱賣翻天 生鮮店也搶購冰櫃 線上線下都熱銷

中國封城效應 大冰箱賣翻天 生鮮店也搶購冰櫃 線上線下都熱銷
滬高官視察 民宅冰箱塞滿食物 被疑擺拍

滬高官視察 民宅冰箱塞滿食物 被疑擺拍
被上海人的悲慘經歷嚇到 中國近期冰箱、冰櫃意外熱賣

被上海人的悲慘經歷嚇到 中國近期冰箱、冰櫃意外熱賣
她打開男友家冰箱嚇呆 眾人狂讚：超像西洋名畫

她打開男友家冰箱嚇呆 眾人狂讚：超像西洋名畫

熱門新聞

周看擁有派駐北京、上海的多年採訪經驗，成為2022年出任紐約時報總編輯的良好準備。(美聯社)

人物／周看 從駐華記者到紐時總編

2022-05-01 14:38
斯里蘭卡物價飆升，人民只得上街抗議。（歐新社）

大仁說財經／物價飆升 政治風暴蠢動

2022-05-01 02:06

地產迷思／屋旁埋地下油桶 買家卻步

2022-05-01 02:04
迷迭香馬鈴薯

料理功夫／大人小孩都愛 馬鈴薯3吃

2022-05-01 02:15
喪偶後火速再婚並不違反法律，但挑戰華人傳統的道德觀，引來非議。（Getty Images）

封面故事／喪妻9天閃電再婚 為何戳痛華人？

2022-04-24 02:45

醫藥／他罹罕見硬化症 嘴鼻變小面無表情 還可能肺衰竭

2022-05-01 04:09

超人氣

更多 >
馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這
為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」
俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」
英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率
不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男

不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男