旅遊／貝爾格勒 悲情城市受戰火磨難不屈服

貝爾格勒坐落在多瑙河和薩瓦河交匯處。（圖皆由作者提供）

世界上幾乎沒有哪座城市像貝爾格勒，2000年來被戰火蹂躪150多次、城市44次被夷為廢墟。這座歐洲最古老的城市之一，和平鴿似乎從未為她啣來橄欖枝，貝城在血雨腥風的撕扯中，在反覆被摧毀和重建的磨難中走過血與淚的夢魘。

塞爾維亞作家杜桑‧拉多維克曾說：「這個早晨，不論誰足夠幸運地在貝爾格勒醒來，都會意識到他今天的生活已有足夠多的收穫，堅持更多的要求似乎不合時宜。」

中使館遺跡 體現戰火無情

2015年我們來到貝爾格勒，連天砲火已經遠去，歌聲從多瑙河和薩瓦河交匯處升起，瀰漫在這個新舊陳雜的內陸寂寞小國。

一次次毀壞又重建，貝城有些雜亂無序，19世紀建了博物館 、大劇院、新皇宮、議會大廈，略顯破敗但有氣勢，能感受到城市曾經輝煌過。幾條大街交匯在共和國廣場，米哈伊洛大公騎馬雕像高聳中央；他結束了奧斯曼帝國幾百年統治，1868年被暗殺，年僅45歲。

米哈伊洛大公街曾是東歐最時尚的街區，有點頹廢又古風盎然的老建築是那個年代的華麗篇章，如今依然包容不同文化，散發出自由與失落混合的美。

米哈伊洛大公街曾是東歐最時尚的街區。（圖皆由作者提供）

國防部和電視大樓被北約轟炸，坍塌的牆面和扭曲的鋼筋撕碎了貝城的容貌。我們尋找1998年被轟炸的中國大使館，問了許多人，連警察都不知道；開車大費周章才見到一片草地，一塊鋁牌上寫著感謝中國和緬懷烈士，不知誰立的，幾個花圈枯黃散落。

被北約炸毀的中國大使館原址，攝於2015年。（圖皆由作者提供）

聖薩瓦教堂是世界最大的東正教教堂，始建於1935年；潔白的大理石外牆、巍峨的綠色圓穹頂、金十字架熠熠生輝，中央大穹頂高70米，可同時容納4萬人做禮拜。

聖薩瓦教堂是世界最大的東正教教堂。（圖皆由作者提供）

薩瓦是12世紀尼曼雅王朝國王的兒子，創立塞爾維亞東正教教會，使信奉多神教的塞爾維亞民族接受基督教，死後封聖。

1595年，奧斯曼統治者懲罰不肯臣服的百姓，從米列賽瓦修道院拖出聖薩瓦的遺骨，在此地當眾焚燒；300多年後，當年焚骨地上矗立起聖薩瓦大教堂。

聖米迦勒主教座堂對面的兩層小白樓是貝城最古老的咖啡 館，名字叫「？」。19世紀開業時名叫「教堂咖啡館」，教會提出教堂不可以當成飲酒作樂場所的店名，老闆索性將店名改成問號；這一黑色幽默提高了酒館知名度，許多名人曾在此聚會。

老城塞族區是奧斯曼帝國強迫塞族人集中居住的街區。諾貝爾 文學獎得主伊沃•安德里奇曾寫道：「窗下粉刷了的牆壁上可以看見古羅馬平民與貴族鬥爭故事的壁畫，或者畫工按照拼圖描畫的幾何圖案。」如今房屋疏於修繕，牆上鋪天蓋地的塗鴉如憤怒的宣洩。

老城有兩座青銅雕像，總統府旁邊有安德里奇晚年在街上散步的銅雕像。不遠處的雕像是17歲的加夫里洛‧普林西普哀傷地望著前方；他既是世界級恐怖分子，也是塞族英雄，21歲病死獄中。安德里奇和普林西普生前是朋友。

米列塞瓦修道院建於1234年，安葬聖薩瓦的遺體遺物，享有崇高地位。（圖皆由作者提供）

修道院藏濕壁畫 入選世遺

塞爾維亞河谷星羅棋布著許多修道院，是塞爾維亞中世紀的宗教文化中心，以濕壁畫聞名，多數是宗教主題，也記載塞爾維亞的歷史事件，是歐洲中世紀的藝術傑作。索伯查尼修道院1265年建在山區，壁畫數量多，被譽為中世紀繪畫博物館，入選世界文化遺產。

米列塞瓦修道院1234年建在河谷，安葬塞爾維亞東正教會第一任牧首聖薩瓦的遺體和遺物，享有著崇高的地位。修道院建築融匯羅馬和拜占庭藝術，形成本民族的莫拉瓦風格；教堂裡著名的「白色天使」壁畫繪於1235年，內容是天使坐在空墓穴上告知耶穌已經復活，此圖像由歐洲第一個衛星傳送太空。另一幅壁畫是懷孕的聖母正在編織，是世界唯一的聖母編織圖。

濕壁畫，世界唯一的聖母編織圖。（圖皆由作者提供）

山區修道院的教堂都是小而幽暗的，無論走進哪一座，都會被壁畫裡許多烏黑的大眼睛注視著。

聖人或修士都是軀體瘦削，面容憂戚，好像心裡背負著難以釋懷的悲憫，這與歐洲天主教堂裡聖像豐滿的面容和健壯的軀體完全不同，也不同於俄羅斯東正教堂的堂皇富麗。

作畫的修士非常虔誠，許多濕壁畫的藍色是用愛琴海的礦石研磨成粉末調製的，紅色是用波斯出產的番紅花在開水中浸泡獲得，甚至遵循東正教的規矩，用和聖人同時代的顏料來描繪聖人。

15世紀鄂圖曼入侵，伊斯蘭教不允許偶像崇拜，土耳其人將教堂拱頂砸爛，讓雨雪將牆上的聖像淋濕剝落，用爛泥糊掉聖像的眼睛，留下一片斑駁殘缺。

強人總統狄托 長眠塞國

特斯拉是美籍塞族人，世界最偉大的電子工程師之一，發明交流電、感應電動機等。他拒絕與發明直流電的愛迪生一起領取諾貝爾物理獎，陷入貧困，卻以回鄉養老為由，為前南斯拉夫贏得大量美國援助。他90年前發明的無線信號傳輸，現在廣泛運用在手機上，馬斯克的汽車品牌也以特斯拉命名。

南斯拉夫強人總統狄托，死後也在塞爾維亞安息。狄托生前打壓塞爾維亞族，但也把六個共和國統一成「南斯拉夫聯邦共和國」，建設成華沙條約成員國裡最富庶的國家，許多塞爾維亞老人懷念狄托時期生活富庶的歲月。

狄托的墓在貝城南郊一座山坡上的花屋，白色大理石墓碑上只鑲三行鎏金大字「Josip Broz Tito 1892-1980」。山坡下的南斯拉夫歷史博物館規模很大，但展廳空蕩蕩的；國家崩潰，其他民族的展品都撤了，只剩一些老照片。

狄托墓，沒有碑文。（圖皆由作者提供）

狄托死後，大塞爾維亞民族主義復活，內戰打了十年，前南解體，貝城的經濟從此停滯20多年，失業率高，道路待修，塗鴉遍布，處在半無政府狀態。

人們不屈不撓地活下來，沉默與忍耐之後煥發的活力盡情釋放：街角和老樓底層開了咖啡館、酒吧，年輕人湧向酒吧，觥籌交錯；或者在一連串河上浮屋俱樂部裡歡歌樂舞，河畔瀰漫著音樂和此起彼伏的貝斯節拍。

塞族人經歷千年苦難，還能保有黯然若失又放蕩不羈的情調，現在成為歐洲「貧窮又性感的城市」和「十大夜生活城市之首」。

這歌舞昇平的景象，是人們從血淚歷史中總結出來的生存之道，及時享受朝夕之樂，還是對歷史故意迴避？或者兩者兼有？我們望著夕陽，只希望塞爾維亞不再有戰火。

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