旅遊／疫下遊約旦 人少清幽 看古蹟嘗美食

古城傑拉什的城門。原有的木門已消失無蹤。（圖均為作者提供）

我在「金喜海鮮」吃半生不熟的清蒸龍脷時，不免想起了紅海現殺現燒的新鮮可口海魚。八天前抵達安曼機場時有一輛轎車接我們，本來以為會參團和一群人坐巴士漫遊，但是意外發現我和朋友就是整個團，沒有別人了。在美國的朋友聽說後問：「就妳們兩人不害怕嗎？萬一被綁架了怎麼辦？」

司機兼導遊，在旅行社做了15年，駕駛技巧熟練平穩，從來不用導航器。他的名字不好記，我們給他一個綽號叫做「綁架者」。除了旅遊勝地，綁架者總是帶我們去有美味佳餚的餐館，品嘗道地約旦菜。

過拱門入傑拉什 訪神廟

第一天走訪離安曼車程45分鐘的古城傑拉什。進入這個全世界保留最完整、最大的羅馬遺址，需通過羅馬帝王哈德良（Hadrian）建於西元130年的拱形城門。進入城內，主要古蹟包括：宙斯神廟、黛安娜神廟、戶外劇場 、論壇橢圓形柱廊和商業大道。雖然幾千年前的店家蹤跡全無，如今仍有路邊攤販售賣沙漏、石頭、項鍊和明信片等。

在傑拉什午餐前先參觀磚爐烤大餅的過程。大餅出爐時熱呼呼地冒氣，主菜是烤雞，用大餅蓋著保溫，喝的是檸檬薄荷汁。

第二天去離安曼車程40分鐘的尼波山，摩西曾登此山瞭望樂土。在山頂可看到約旦河、死海、西岸、伯利恆、耶路撒冷還有摩西擊杖成泉的地方。尼波山有一個建於西元4世紀的拜占庭教堂，教堂內牆壁和地上有許多鑲嵌著人物、動物、花、鳥的馬賽克裝飾。

中餐是約旦國菜之一的羊肉飯，羊肉做得鮮嫩，加了杏仁的米飯因為用藏紅花香料調味，呈淺黃色。

到約旦不得不訪世界上最低海平面「死海」，該湖的表面低於海平面430.5米；在海水中順手一撈，除了碎石還有一粒粒結晶鹽。

去藍色古堡路上所見路標。（圖均為作者提供）

藍色堡壘 阿拉伯起義要塞

藍色堡壘（Qasr al-Azraq）是位於安曼東邊100公里的一個沙漠城堡，附近的綠洲是此地區唯一的水源，自古以來成為軍事用地。在阿拉伯起義期間，「阿拉伯的勞倫斯」曾於1917至18年間在這裡駐紮。開往藍色堡壘的路上見一路標，右轉往東可去沙烏地阿拉伯，左轉往西北可去伊拉克。

佩特拉位於約旦南部群山環繞的一個盆地中，被聯合國教科文組織列為世界遺產，是約旦最有名的旅遊景點。現今的遺址建於西元前5世紀，當時屬於納巴泰王國。納巴泰人善於收集雨水、石雕和農業，也因此，佩特拉以紅色岩石中切割出來的建築和水渠道聞明。

沙漠中的藍色帳篷。 （圖均為作者提供）

從遊客中心出發走一小時，穿過一條峽谷就可以抵達名為「寶庫」的第一個景點，繼續往下走可以看到戶外劇場、皇家陵墓和市中心。還有一個修道院，和寶庫一樣是從岩石中雕刻出來的；想參觀修道院需要爬850個崎嶇不平的階梯，徒步需一小時，騎驢則半小時。我們在寶庫時已有牽驢人跟著我們，我決定騎驢，朋友徒步跟在後面。

修道院是從岩石中雕刻出來的建築。（圖均為作者提供）

神祕瓦迪朗谷 如登火星

從佩特拉開車，不到兩小時抵達紅海邊最大的城市亞喀巴。此地海岸線長達七公里，遊客可以潛水、游泳，或是坐玻璃底船探索珊瑚礁和各式魚類。

離開亞喀巴我們去瓦迪朗谷，意思是沙谷。坐吉普車進入峽谷之後，一望無際全是沙漠，周圍有高聳入雲的山丘，有些黑色山丘點綴沙漠中，感覺身處另一星球。許多科幻電影如「火星」（Mars）、「紅色星球」（Red Planet）都在這裡拍攝。

瓦迪朗谷如置身外星。（圖均為作者提供）

第二天先坐吉普車去看七柱山，然後去探索幾千年前商旅在岩石上所刻的記號，最後改乘駱駝去參觀阿拉伯遊牧部落貝都因人的居住區。在回程的路上中途停下來，司機把地毯鋪在地上讓我們野餐，這天所食是約旦傳統菜雞肉蔬菜飯。

午餐後開四小時車回安曼，抵達安曼後去診所做核酸檢測 ，準備第二天飛回美國。最後一天中午，綁架者從旅館接我們，先去買剛煮好的土耳其咖啡，然後去附近一家有名的三明治店用餐，最後去品嘗道地的約旦甜點「可樂發」。我們吃飽喝足，踏上回程旅途。

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