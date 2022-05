旅遊／蒙特雷半島 訪世界最大水族館、與蝴蝶共舞

蒙特雷灣碧海無涯,還有搭船賞鯨的服務。(圖均為作者提供)

北加州 是旅遊必到之處,由舊金山南下,走101公路約一小時半即可到達,若要走海岸一號公路,至少要兩小時才行,但沿途風景極美,的確是件很難決定的選擇。到達目的地,首見的景點是「漁人碼頭」,早年漁港是沙丁魚的主要集散地,大批漁船滿載而歸後,就送進「罐頭廠」加工,是加州重要產業之一。如今當地已成為觀光 景點,多為餐廳、酒店、商店的商業區,還有搭船去「賞鯨」的服務。

「蒙特雷灣水族館」是世界最大最好的水族館,由於蒙特雷海灣地形特殊,離海岸不遠處,就是海底斷層,因此無論是淺海或是深海的海洋生物,均能唾手可得。館藏水獺、水母、各式魚類等多達6500多種,包羅萬象,目不暇給,至少要花兩小時參觀,需收約40美元門票,對兒童教育極有啟發作用。

位居太平洋樹林的「情人角」,青天白雲、碧海無涯、白浪濤天、綠草如茵,是處風景宜人、鬧中取靜的好地方,而且居然可免費遊覽參觀。此處海鳥成群,松鼠結夥,一位小童的塑像立於大草地中央,左手抱帆船模型,右手遙指大海,稚嫩的眼神抒發想征服大海的情懷,真是一個打卡勝地。不遠有商業市區,也有不少餐飲服務,比海濱觀光區收費合理;此地商會每年夏天都會舉辦燈籠節,幾乎家家戶戶張燈結彩,好似中國的元宵節,值得一看。

帝王蝶樹林庇護區。(圖均為作者提供)

繼續趨步走往半島中部,到達「帝王蝶庇護公園」,這裡規模不算大,一家旅社牆面彩繪著一隻大蝴蝶,搶盡鋒頭。參觀路線是一條在尤加利樹林中的彎曲步道,為了保護蝴蝶孵化而有些距離,無法貼近觀察,只能在花叢樹枝間探索;然而有備而來的「愛蝶者」紛紛架起長槍短砲,「喀擦、喀擦」照個不停,我只有用手機追尋有緣的精靈了。

帝王蝶造型座椅。(圖均為作者提供)

耳邊忽然聽到「蝴蝶蝴蝶,生得真美麗,頭戴著金絲,身穿花花衣」,原來是一位三、四歲的小女孩,高興地唱兒歌,我一時興起跟著唱出:「妳愛花兒,花兒也愛妳。」樂得女孩高喊:「爺爺也會!」據前幾期「世報周刊」報導,帝王蝶須經過四代,才能由出發地到達目的地,真沒想到這嬌柔的身體,居然有如此強大的毅力。

帝王蝶。(圖均為作者提供)

繼續走向Point Pinos海邊,可以看見一座燈塔,紅頂白牆閃著燈光,面對大海,指示方向,除了孤獨的美感也昭示勇氣。由此可遙望風景勝地「十七哩美景線」、「小圓石高球場」和「卡美爾小鎮」等景區,不過哪怕是收費路段,也要再花一、兩天的行程才夠。至於蒙特雷市行政區則相當整潔而乏善可陳,但公園區有棒球場,每年舉辦「小馬聯盟世界盃錦標賽」,台灣的少棒隊在此揚威數次,取得勝利榮歸,讓周邊愛國的球迷有機會前來揮舞國旗,大喊「加油」。

Point Pinos燈塔。(圖均為作者提供)

回程最好走68號公路,可直達薩利納斯市,接上101公路,方便快速,是個好選擇。此地是縣政府所在地,市面毫無觀光區的喧譁,和一般農業區城鎮類似,墨裔人口過半,隨時都能享受拉丁情調的餐飲和音樂。此地誕生過重磅大人物,國家特別在市中心大街,建立「國立史坦貝克中心」,一方面介紹薩利納斯的農漁產品,諸如瓜果、葡萄、草莓、朝鮮薊等;另一方面將「本地之光」的生平和豐功偉業一一展示。

國立史坦貝克中心。(圖均為作者提供) 史坦貝克塑像。(圖均為作者提供)

史坦貝克是美國最偉大的文學家,就出生於本地,故居已改為餐廳和書店;他曾得到諾貝爾 文學獎、普利茲獎、美國國會獎等最高榮譽,作品被拍成電影的有「薄餅坪」(Tortilla Flat)、「人鼠之間」(Of Mice and Men)、「憤怒的葡萄」(The Grapes of Wrath)、「伊甸園東」(East of Eden)等。

諾貝爾文學獎得主。(圖均為作者提供)

旅遊小提醒

1.熱門景點節日列假交通堵塞嚴重,需事先妥善安排油料、路線。

2.景點停車位有限,可選擇定點步行或騎自行車。

3.濱海地區氣候變化較大,注意服裝。

4.觀光地區住宿、餐飲消費略高。

5.薩利納斯有Costco可補充需求。

6.美景太多一次不夠玩,預留假期或下次再去。

7.水族館、紀念館都要門票,至少參觀兩小時。

