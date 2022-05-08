旅遊／蒙特雷半島 訪世界最大水族館、與蝴蝶共舞

蒙特雷灣碧海無涯，還有搭船賞鯨的服務。（圖均為作者提供）

北加州 是旅遊必到之處，由舊金山南下，走101公路約一小時半即可到達，若要走海岸一號公路，至少要兩小時才行，但沿途風景極美，的確是件很難決定的選擇。到達目的地，首見的景點是「漁人碼頭」，早年漁港是沙丁魚的主要集散地，大批漁船滿載而歸後，就送進「罐頭廠」加工，是加州重要產業之一。如今當地已成為觀光 景點，多為餐廳、酒店、商店的商業區，還有搭船去「賞鯨」的服務。

「蒙特雷灣水族館」是世界最大最好的水族館，由於蒙特雷海灣地形特殊，離海岸不遠處，就是海底斷層，因此無論是淺海或是深海的海洋生物，均能唾手可得。館藏水獺、水母、各式魚類等多達6500多種，包羅萬象，目不暇給，至少要花兩小時參觀，需收約40美元門票，對兒童教育極有啟發作用。

位居太平洋樹林的「情人角」，青天白雲、碧海無涯、白浪濤天、綠草如茵，是處風景宜人、鬧中取靜的好地方，而且居然可免費遊覽參觀。此處海鳥成群，松鼠結夥，一位小童的塑像立於大草地中央，左手抱帆船模型，右手遙指大海，稚嫩的眼神抒發想征服大海的情懷，真是一個打卡勝地。不遠有商業市區，也有不少餐飲服務，比海濱觀光區收費合理；此地商會每年夏天都會舉辦燈籠節，幾乎家家戶戶張燈結彩，好似中國的元宵節，值得一看。

帝王蝶樹林庇護區。（圖均為作者提供）

繼續趨步走往半島中部，到達「帝王蝶庇護公園」，這裡規模不算大，一家旅社牆面彩繪著一隻大蝴蝶，搶盡鋒頭。參觀路線是一條在尤加利樹林中的彎曲步道，為了保護蝴蝶孵化而有些距離，無法貼近觀察，只能在花叢樹枝間探索；然而有備而來的「愛蝶者」紛紛架起長槍短砲，「喀擦、喀擦」照個不停，我只有用手機追尋有緣的精靈了。

帝王蝶造型座椅。（圖均為作者提供）

耳邊忽然聽到「蝴蝶蝴蝶，生得真美麗，頭戴著金絲，身穿花花衣」，原來是一位三、四歲的小女孩，高興地唱兒歌，我一時興起跟著唱出：「妳愛花兒，花兒也愛妳。」樂得女孩高喊：「爺爺也會！」據前幾期「世報周刊」報導，帝王蝶須經過四代，才能由出發地到達目的地，真沒想到這嬌柔的身體，居然有如此強大的毅力。

帝王蝶。（圖均為作者提供）

繼續走向Point Pinos海邊，可以看見一座燈塔，紅頂白牆閃著燈光，面對大海，指示方向，除了孤獨的美感也昭示勇氣。由此可遙望風景勝地「十七哩美景線」、「小圓石高球場」和「卡美爾小鎮」等景區，不過哪怕是收費路段，也要再花一、兩天的行程才夠。至於蒙特雷市行政區則相當整潔而乏善可陳，但公園區有棒球場，每年舉辦「小馬聯盟世界盃錦標賽」，台灣的少棒隊在此揚威數次，取得勝利榮歸，讓周邊愛國的球迷有機會前來揮舞國旗，大喊「加油」。

Point Pinos燈塔。（圖均為作者提供）

回程最好走68號公路，可直達薩利納斯市，接上101公路，方便快速，是個好選擇。此地是縣政府所在地，市面毫無觀光區的喧譁，和一般農業區城鎮類似，墨裔人口過半，隨時都能享受拉丁情調的餐飲和音樂。此地誕生過重磅大人物，國家特別在市中心大街，建立「國立史坦貝克中心」，一方面介紹薩利納斯的農漁產品，諸如瓜果、葡萄、草莓、朝鮮薊等；另一方面將「本地之光」的生平和豐功偉業一一展示。

國立史坦貝克中心。（圖均為作者提供） 史坦貝克塑像。（圖均為作者提供）

史坦貝克是美國最偉大的文學家，就出生於本地，故居已改為餐廳和書店；他曾得到諾貝爾 文學獎、普利茲獎、美國國會獎等最高榮譽，作品被拍成電影的有「薄餅坪」（Tortilla Flat）、「人鼠之間」（Of Mice and Men）、「憤怒的葡萄」（The Grapes of Wrath）、「伊甸園東」（East of Eden）等。

諾貝爾文學獎得主。（圖均為作者提供）

旅遊小提醒

1.熱門景點節日列假交通堵塞嚴重，需事先妥善安排油料、路線。

2.景點停車位有限，可選擇定點步行或騎自行車。

3.濱海地區氣候變化較大，注意服裝。

4.觀光地區住宿、餐飲消費略高。

5.薩利納斯有Costco可補充需求。

6.美景太多一次不夠玩，預留假期或下次再去。

7.水族館、紀念館都要門票，至少參觀兩小時。

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