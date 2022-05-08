封面故事／中國封城 美商被迫另尋出路

中國最大城上海因新冠疫情封城，使得美國製造商和零售商正焦頭爛額應付供應鏈上的另一輪干擾。圖為上海洋山深水港。(路透)

雅虎新聞日前報導，美國汽車芯片製造商安森美半導體公司（Onsemi）已關閉其上海配送中心，並將其遷往新加坡。這家公司是包括奧迪、通用和福特等汽車製造商在內的主要供應商。專家指出，上海的封鎖給全球供應鏈 帶來「額外的壓力」。

紐約市紡織品與服裝進口商華人Jasmine說，她的工作是從中國進口紡織品和服裝產品，然後出售給美國商人。「我的上家是中國工廠，下家是美國服裝公司。」上海從3月底4月初開始實行「靜態區域管理」，對其生意影響很大。她透露：「已有下家問我能不能從越南和柬埔寨進貨。」曾經在這些國家工作過的她計畫待疫情結束，就與美國下家一起去東南亞看看，尋找新的供應商。

上海港是中國的進出口大港，上下貨速度快，很多美國商人的貨物都要經過這裡。（中新社）

上海停擺 貨源被急凍

Jasmine說，她的產品有的在工廠，尚未生產出來；有的在倉庫，無法運出來。「服裝的季節性很強，如果近期不能運到美國，季節一過服裝就過時了。」她的公司產品全部從上海港出口。上海原計畫幾天內解封，但直到4月底，上海仍然保持「區域靜態管理」。

她說，倉庫裡的產品已經完工，可以運出來，從上海港上船運到美國。但是，沒有司機願意去把貨物從外地送到上海港，因為沿途要做許多核酸檢測，費用高，很有可能被困在當地。而且，上海的企業員工都不上班，都是在家裡隔離。

服裝行業有其獨特性。她說，從事服裝行業，主要注意兩個方面：細節和變化。她說，質檢員一定要當面檢查面料，現場「用手觸摸」。變化就是關注流行趨勢，也要現場查看。但是，疫情之下，這些要求無法達到。

她說，她的合作工廠分布在紹興、南昌和蘇北等地。這些工廠也是三天兩頭做檢測核酸，一檢查就要停工。她說，服裝生產不能做兩天停兩天。面料進鍋，程序要走完，不然一批面料就廢掉了。「我要求延期交貨，老外不同意。」他們說，新聞上說僅上海一地封城 ，其他的地方形勢大好，要她按時交貨。

自從上海封城後，中國廠家天天對她抱怨，工廠不能開工，還要支付工資、繳金和房租。她說，繳金是為工人繳納各種保險。封城後，工廠光出不進，壓力很大。「我問政府不是有補貼嗎？國內人都說我在美國待久了，腦子不夠用。」

幾年前，她剛剛與美國下家接觸時，對方對她不理不睬。她說，現在，美國商人對她非常信賴。「他們要我每天去曼哈頓，跟我談業務。」目前，她的業務停止已經四周，沒有一點現金流。她說，她覺得自己可能要白忙，感到十分沮喪。「總之，三方的損失都很大。」她說，等到上海解封後，產品運到美國，不知道美國商人是否要收罰金。「如果下家要罰金，我就要向上家要。」

來自上海的她表示，外貿工廠在上海都設有外貿部門，因為「上海能聘到足夠的外語人才」。因此，她的公司也設在上海，就是方便與這些廠家聯繫。上海的抗疫政策是，一棟樓裡發現一個陽性，整棟樓要封14天。如果在第13天時又發現一個陽性，還要再封14天。上海封城 「傷了中產階級的心」。她有一個上海員工，夫妻倆和孩子都是新冠陽性，被要求住進方艙醫院。他們不想去，因為家中還有一個老人，無人照料。「居委會告訴他們，如果不去，警察就會上門。」

她說，美中的抗疫方式就像存在於不同的平行空間內。美國是躺平，民眾自己防疫。「這可能因為美國人的教育水平高，不會亂。」而中國一直採取政府主導抗疫，成為抗疫先鋒。抗疫兩年來，美中兩國都有損失，但是中國的損失更大一些。

上海封城後，平日熙熙攘攘的外灘行人稀少，十分冷清。（美聯社）

4億中國人 4月被封

紐約時報統計，中國在4月內共封了92個城市，被封的人口多達4億。上海實行「靜態區域管理」，每天損失3兆人民幣。中國是數千條全球製造業供應鏈的源頭或關鍵環節。如果中國被長期封鎖，地球上的每一個角落都會受到影響。

紐約北方食品公司老闆林先生表示，許多外國公司也想重新構建產品供應鏈，防止出現供應鏈斷裂的現象。但是，想放棄中國的供應鏈並不容易。例如，蘋果公司在中國代工，也想放棄中國供應鏈，建立新的供應鏈。例如，它在越南、墨西哥設立代工廠，但目前這些地方的代工無法替代中國的代工廠。

他說，他的公司只是美國眾多華人食品進口公司之一。上海等多個城市封城對他的公司業務「影響是肯定的」。從事進口貿易20多年的他表示，他第一次遇到這種情況。上海封城，影響的不僅是華人的進口公司，而且也包括美國的大型公司。

上海一封城，造成美國的供應鏈「一團糟」。例如，他的公司叉車壞了，送去修理。修車廠說，目前沒有零件，只能等待。「在過去，叉車送過去兩天就能修好。現在，修車廠也在等上海運來的零件。」他說，許多美國大公司都依靠上海的供應鏈。有的汽車無法出廠，因為缺少一個中國生產的零件。

媒體報導，上海封城對全球的原材料供應鏈影響深遠。上海是全球百強零部件企業的聚集地，包括做煞車系統的博世、做連接器的安波福、做集成電路的飛思卡爾，都在上海設廠。上海有2萬家汽車零部件供應商，現在它們都趴下了。下游的汽車製造廠一旦庫存用完，又得不到及時補給，就有可能癱瘓。

上海是美國半導體和電子供應鏈的主要樞紐，持續封城將使汽車製造商、電子和消費產品公司面臨數個月的延誤和更高的成本。（路透）

「我們只能靠存貨撐」

他說，上海港是中國的進出口大港，上下貨速度快，而且是直航，因而他的公司貨物都是從上海港出口。他說，上海港一封，很多貨櫃無法上船，只能另找出口港，還要將貨物運到其他的港口，「無形中增加了運輸成本和時間」。同時，上海周邊的高速公路也被封閉，貨櫃車也不能走，司機也不敢去。

中國政府對新冠病毒實行「動態清零」的政策，但病毒無處不在，而且不斷變異，將來還會有其他的城市封城。「今後一兩年的情況會更加嚴重。」他說，如果上海等地能在5月1日解封，工廠開始開工，但新產品出廠也要一個月以後。他估計，未來的進口貿易將會出現緊張的局面。「上海封城一個月，我們只能依靠存貨。」但是，兩個月以後，庫存吃光了，還沒有貨進來，第三個月就沒有了。「封城的後期效應要到兩、三個月後才能看出來。」

中國堅持動態清零的防疫政策，上海對封控、管控和防範區人員進行全員核酸篩查。 (中通社)

紐約瑞科美國倉（Reiko）總裁張玉龍說，中國許多城市的封城對他的海外倉業務「影響很大」。由於中國的商品供應鏈不穩，大公司就會把生產基地從中國轉移到其他國家。「一旦大公司在這些國家站穩腳跟，小的公司也會跟隨而去，形成一個新的產業鏈。」他說，目前，要把產業鏈從中國轉移到其他國家還不行，因為配套措施跟不上。「產業鏈的轉移也需要時間，不是一下子就能建好的。」

美國通膨 壓力會更大

目前，美國海外倉的業務也在下降。他說，他的海外倉業務包括貨物清關、倉儲、運送至亞馬遜倉庫、海外營銷推廣等。上海等城市封城後，海外倉的人員還在，但業務量下降，收入減少。「公司對產品進行加價，但是加價抵不上運費的增加。」他說，電商 的庫存下降得很多，利潤也下降很多。「我估計，三個月後情況會更加惡化，美國的物價會上漲。」

2021年5月，美國最大的網路電商平台亞馬遜（Amazon）一下子關閉了5萬多家中國電商的帳戶。他說，亞馬遜上八、九成的電商都是中國電商。中國電商都有許多帳戶，關掉幾個帳戶，對它們沒有多大影響。「實際上，這些中國電商後來大都回來了。」

他說，上海封城也導致一些海外倉倒閉。因為業務需要，他曾經計畫招聘一些海外倉的熟手。「有的應聘者說，他過去就做海外倉，但前一個海外倉因為貨物不足倒閉了。」同時，也有電商與他聯繫，要把貨物轉存到他的海外倉中，因為所在的海外倉關了。

一向以快節奏著稱的深圳3月關閉一周，開啟慢生活；圖為深圳南山區沙河街道，抗疫工作人員行走在小區內。 (中新社)

中國深圳市封城一周，對產業鏈影響有一個月。他估計，若上海封城一個月，會對產業鏈「影響幾個月」。他說，封城期間，物流網和供應鏈會全部斷掉。一旦恢復，糧食和生活必需品會發展很好，但非必需品行業會垮掉七七八八。

他說，由於中國封城，疫情以來海運緊張的局面已經得到緩解。前一段時間，西海岸港口貨船排隊現象現在已經減少，運費開始下降。這也許是封城帶來的好處。

2022年4月27日，彭博資訊網站（bloomberg.com）發表一篇消息稱，中國東部的義烏市當日被封鎖。義烏是中國一個小商品的批發中心。當地政府要求居民不要離開他們的住宅或村莊，關閉學校，公共交通跳過該區的幾個公交車站。「這是該國抗擊冠狀病毒對全球供應鏈的最新打擊。」

中國堅持清零政策，方艙醫院裡掛著標語表明防疫的決心。（美聯社）

中國清零 衝擊全世界

華盛頓DC的供應鏈風險管理公司因特羅斯（Interos）網站4月4日發表報告稱，中國的清零政策加劇了供應鏈的中斷。中國政府已升級對上海新冠疫情的反應，派出1萬多名衛生工作者和2000名軍事人員對每個城市居民進行大規模檢測。

報告稱，此次封鎖對供應鏈、全球經濟以及特斯拉和大眾汽車等在該地區擁有主要工廠的公司產生重大影響。在封鎖的初始階段，這些工廠被迫暫時關閉。儘管港口仍然開放，但港口工人、工廠工人和卡車司機不能前往上班。「這將限制工廠向港口運送集裝箱的能力。」

除了上海，在過去的幾周裡，中國還封鎖了主要商業城市深圳和其他十個地區，包括吉林省的城市。中國這些地區都是重要的國際製造和技術中心。極端且頻繁的停工進一步加重了全球供應鏈的負擔。數據分析表明上海對美國公司的重要性：超過2萬家美國實體與上海地區一級供應商有直接關係；如果包括二級間接供應商，這個數字增長到超過9萬5000多個實體；如果包括第三級，超過20萬3500家美國公司與上海供應商有依賴關係。供應商的行業領域包括軟體、機械、紡織品、服裝、專業零售、商業服務和電子設備、組件。

報告認為，中國一直在關閉城市和港口。深圳關閉了一周，其中包括最繁忙的集裝箱港口鹽田港。由於美國、英國和其他公司對這些供應商的依賴，該地區的成品、零部件和組件可能會出現延誤。例如，2021年世界第四大港鹽田港停運了一個月，導致數千個集裝箱停運，對全球供應鏈造成了巨大的連鎖反應。