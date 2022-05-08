大仁說財經／首富買推特 平台恐質變

馬斯克收購推特，只剩最後一哩路。(路透)

推特 董事會已接受億萬富翁馬斯克 (Elon Musk)收購這家社交媒體公司並將其私有化的提議。

馬斯克在宣布這筆440億元交易的新聞稿中表示：「言論自由是民主運作的基石，而推特正是數位城鎮廣場，人們在此討論對人類未來至關重要的問題。」「我還希望透過使用新功能加強產品、讓演算法開源以增加信任、打敗垃圾郵件機器人以及對所有人進行身分驗證，讓推特變得比以往更好。推特具有巨大的潛力，我期待與公司和用戶社區合作來釋出它。」

根據新聞稿，這筆每股54.20元的現金交易價值約440億元。交易完成後，推特將下市成為一家私人公司。

該公告結束了長達數周的動盪，由馬斯克披露持有該公司大量股份拉開序幕。不久之後，該公司表示將他納入董事會，但讓馬斯克幾天後改變主意，隨後提出以每股54.20元價格收購這家公司，這是他「最好也是最後的」報價；對推特的估值約為430億元。

敵對聲音恐開始沉默

在交易完成後，馬斯克將獲得推特所有權，該公司將由世上最富有的人控制；他一直是該平台的嚴厲批評者，同時也一直以具高法律爭議的方式使用它，內容主要是關於他的汽車製造商特斯拉的敏感貼文。即使馬斯克表示他對推特的主要興趣與他認為該公司對言論自由的審查有關，但馬斯克的批評者非常擔心這位億萬富翁對該平台的控制，將導致他們的敵對聲音以及與之共事的其他人開始沉默。

推特董事會曾試圖採取所謂的「毒丸」股東權利協議來抵禦惡意收購，如果馬斯克或其他個人或團體收購超過15%的已發行普通股，該協議將允許其他股東以折扣價購買股票 ，以稀釋其持股，該策略通常用於防止不必要的收購。

董事會似乎有兩個理由考慮拒絕這筆交易。首先是該報價雖然價格遠高於推特目前的股價，雖最近曾飆升至接近該價格水平，但仍可說是太低了。

第二個是一開始不清楚馬斯克將如何為這筆交易籌措資金。他雖是全球首富，但他大部分財富都與特斯拉股票掛鉤，這代表他可能被迫以所持股份為抵押標的來為這筆交易提供資金。

但是，在馬斯克向美國證券交易委員會(SEC)提交文件宣布收到465億元的承諾為潛在交易提供資金後，收購要約就變得更加具體。其中包括來自摩根史坦利高級基金和其他公司約255億元的債務融資，他本人則承諾募集大約210億元的股權融資。

馬斯克在同一份申報文件中表示，他尋求直接從股東手中買下推特股票的收購要約。

根據4月26日提交的一份監管文件，馬斯克在推特上發布有關他收購推特的消息時，將不准包含「貶低該公司或其任何代表」的內容。

交易推文禁貶低公司

這項規定是交易細節文件中的一部分，包括關於「公開聲明」的部分，其中限制了馬斯克可以發布什麼推文。文件顯示，馬斯克仍可在推特上討論這筆交易，但言辭必須要友善，把握分寸。

文件指出：「該股權投資者應被允許發布有關合併或本協議中擬進行的交易的推文，只要此類推文不貶低公司或其任何代表。」目前還不清楚如果馬斯克違反協議會發生什麼。

而推特向SEC提交的最新8-K文件顯示，推特和馬斯克的控股公司「X Holdings I, Inc.」及其子公司「X Holdings II, Inc.」將正式合併。如果合作關係或推特股東投票沒有出現任何不可預見的問題，推特將成為馬斯克「X Holdings I, Inc.」旗下的全資子公司。

馬斯克4月中旬在德拉瓦州申請成立了三家控股公司，起名分別為X Holdings I、II 和III，其中一家公司被用來資助馬斯克對社交媒體平台推特的收購。

8-K文件顯示：「推特公司董事會一致決定，協議所提出的所有交易，包括合併，符合推特及其股東的最佳利益，並批准了合併協議和合併協議所提出的交易。董事會還一致決定建議推特的股東投票通過和批准協議與合併。」

雖然推特和馬斯克以每股54.20元的建議價格達成了協議，但該交易並沒有完全敲定，而是將在2022年底前完成。文件顯示，合併交易將在2022年10月24日完成。文件還稱，如果合併協議被任何一方終止，終止方將需要向另一方支付10億元的費用。