我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首

網傳上海實施「一人陽性、全樓轉運」防疫新政爆民怨

專題／在天堂驛站唱首歌給母親

瀟瀟
作者在媽媽墳前草地上，唱歌給她聽。（圖皆由作者提供）
作者在媽媽墳前草地上，唱歌給她聽。（圖皆由作者提供）

清明，南加今日天藍，萬里無雲，陽光灑滿大地。

玫瑰崗去了無數次，終於找到了媽媽，那裡沒有墓碑。感謝隔壁一位長眠於此的先生，每次去都是先找到他，然後向南跨三步，那片小小的草地就是媽媽的位置。我嘗試為媽媽補做一塊碑，或是做一個插花的水罐，哪怕是草地上鑲嵌一顆石頭當標記，都不能。

一早起床就試了幾套裙子，為選一套清爽合身的裙子，就像回國去媽媽家一樣，讓她看著舒服。無論何處相逢都應該衣冠整齊，媽媽就是這樣的人，記得小時候有人敲門，她都會說：「等等！」然後去衛生間對著鏡子捋捋頭髮再去開門。人是要面子的，要面子的人生不太會出格。

南加州玫瑰崗墓園有如通往天堂的驛站。
南加州玫瑰崗墓園有如通往天堂的驛站。

開車去花圃買了一大堆花，這些年親朋好友紛紛搬去了玫瑰崗，我感謝他們生前給我的扶持和厚愛。玫瑰崗墓園是通往天堂的驛站，願他們在天堂相聚，同樣愛我的媽媽。

60號公路轉605公路就可以看到路牌Rose Hills，陽光抹在樹上，流淌在公路上，親撫著每一位匆匆的行人。玫瑰崗青翠的草坪上今日遍地鮮花。「萬物生長此時，皆清潔而明淨，故謂之清明」，這是清明節，萬物復甦之際，也東方人祭奠故人的日子。我想這與西方4月基督復活節接軌，基督率領他的信徒們越過死亡幽谷在天堂裡復活。這一天應該是清爽明淨的，沒有眼淚。

小草坪上 沒有墓碑

開車向墓園山頂的大教堂駛去，在教堂的右邊一片小草坪上可以找到媽媽。碧綠的大草坪波浪般起伏，小道兩邊停滿了車，這是南加州華人集聚的墓園。來自亞太地區的人們都用傳統方法祭奠故人，在墓前放上鮮花、水果還有酒，氣球風輪和各類玩具色彩斑斕在風中飄逸。坡上有些地方明顯可見燒過紙錢的痕跡，可能是那些趕早掃墓的人燒的吧？想起國內山區的墓園在清明節這一天都是濃煙滾滾，哭聲震天以示孝順和思念，人們認為死亡是絕望；而美國是基督精神建國，死亡是復活，換一個更美好的地方重生。

我一直喜歡美國墓園，喜歡遼闊的青草地，片片石碑平躺仰望藍天，這裡寧靜，風和日麗給人內心的平等和平安。近年來在大片草坪墓園邊角處，又悄悄豎立起一些大理石墓碑。它們高矮不一，還有搭建成豪門似的墓穴，有門、有窗、有院子，不知什麽人到了地下還霸氣著，建座豪墓永久占領「風水寶地」冷眼俯視人間大地。這一塊塊樹立起來的墓碑雄偉著，上面刻著的多是東方人的名字，這些重新站立起來的各色墓碑又弄出點陰森森的恐怖感。我喜歡簡愛的一句話：「當我們越過墳墓來到天堂，我們的精神是平等的」；她和富豪羅切斯特的愛情故事終究以一場大火燃盡了所有財富，而昇華到精神純淨的境界。這玫瑰崗墓園裡重新矗立起來的各式墓碑試圖拉開靈魂的距離，但我還是堅信人類進步的腳印不會止步在墓園裡。

山頂上那座灰色大教堂的天窗是一大片藍天，人們在寬敞的教堂裡追思送別，逝去的靈魂就從這大天窗飛向天堂，然後到青青草地安息。教堂向南，越過一個大草坪，媽媽就在小道對面的草地上。我向那位黑色墓碑鄰居先生鞠個躬，謝謝他為我指路，三步之外就是媽媽安息之地。這裡沒有墓碑，我把鮮花放在草地上。媽媽已經等我好久好久……。

清明時節，玫瑰崗青翠的草坪上遍地鮮花。
清明時節，玫瑰崗青翠的草坪上遍地鮮花。

沒有眼淚 只有溫情

我能感到媽媽的靈魂今天就在這天空上面輕柔地迴旋，她看到我來一定開心，我輕輕地說：「媽媽，今天我和你在一起，我們不要眼淚，只有溫情」。天空無限清純藍透，沒有一絲雲彩，我就像回到上海丁香公寓媽媽的家裡一樣，媽媽一定很開心。此時這片小草地都充滿了媽媽的愛，我彷彿看到媽媽在微笑，周圍的空氣都暖和起來。媽媽，你一直以為我從小羞澀不會唱歌，我想唱給你聽，你一定會意外驚喜的！我把小音響打開，唱那首給老師媽媽的歌《長大後我就成了你》：

小時候我以為你很美麗，

領著一群小鳥飛來飛去，

長大後我就成了你

才知道那間教室，

放飛的是希望，守巢的總是你……

小喇叭清脆歌聲在青青草地飄過，隨風灑落在山坡，在這靜靜的墓園裡，自己的聲音今天都特別純真透亮悅耳。我坐在草地中央，一首一首地唱給媽媽聽，心裡是無限的美好和安寧。撇開上海那些沈重傷痛的往事，媽媽一生太辛苦了；媽媽美麗又有才，會彈琴、能唱歌，畫畫也出眾。她善良正直呵護她的每一個學生，對我們兒女更是竭盡寵愛。我感謝媽媽把她的美麗善良留給了我，還給我寫作的靈感和歌喉，讓我的人生充實喜悅。媽媽傳給我智慧和勇氣去面對生活，一步步地走到美好的今天。媽媽給我的這份「遺產」是無價的，一生受用，誰也搶不走。感謝你！我親愛的媽媽！

清明的小草地四處是色彩斑斕的鮮花，氣球和各種祭品，這是天堂的節日。天氣也格外柔美，不冷不熱，微風拂面；我在沒有墓碑的墓地上待了很久，感受和媽媽在一起的平安。另一坡上有個男子戴著大草帽坐在折疊椅上，身邊音樂繚繞陪伴故人；墓地是個讓人訴說思念和愛的地方，媽媽知道我的心。

南加 加州 復活節

上一則

料理功夫／中國母親花 金針入菜

下一則

專題／母親恰似素心蘭 一生樸實幽香

延伸閱讀

首款年分珍藏香氛 MISS DIOR玫瑰珍釀香氛奢華問世

首款年分珍藏香氛 MISS DIOR玫瑰珍釀香氛奢華問世
母親節將近 鮮花、珠寶店商品促銷熱賣

母親節將近 鮮花、珠寶店商品促銷熱賣
拼多多攻一線城 24小時到貨 分析師：趕了個晚集…

拼多多攻一線城 24小時到貨 分析師：趕了個晚集…
靠便宜撐不住了 拼多多也要做24小時同城配

靠便宜撐不住了 拼多多也要做24小時同城配

熱門新聞

周看擁有派駐北京、上海的多年採訪經驗，成為2022年出任紐約時報總編輯的良好準備。(美聯社)

人物／周看 從駐華記者到紐時總編

2022-05-01 14:38
斯里蘭卡物價飆升，人民只得上街抗議。（歐新社）

大仁說財經／物價飆升 政治風暴蠢動

2022-05-01 02:06

地產迷思／屋旁埋地下油桶 買家卻步

2022-05-01 02:04
迷迭香馬鈴薯

料理功夫／大人小孩都愛 馬鈴薯3吃

2022-05-01 02:15
喪偶後火速再婚並不違反法律，但挑戰華人傳統的道德觀，引來非議。（Getty Images）

封面故事／喪妻9天閃電再婚 為何戳痛華人？

2022-04-24 02:45

醫藥／他罹罕見硬化症 嘴鼻變小面無表情 還可能肺衰竭

2022-05-01 04:09

超人氣

更多 >
馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這
為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」
俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」
英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率
不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男

不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男