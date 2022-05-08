專題／在天堂驛站唱首歌給母親

作者在媽媽墳前草地上，唱歌給她聽。（圖皆由作者提供）

清明，南加 今日天藍，萬里無雲，陽光灑滿大地。

玫瑰崗去了無數次，終於找到了媽媽，那裡沒有墓碑。感謝隔壁一位長眠於此的先生，每次去都是先找到他，然後向南跨三步，那片小小的草地就是媽媽的位置。我嘗試為媽媽補做一塊碑，或是做一個插花的水罐，哪怕是草地上鑲嵌一顆石頭當標記，都不能。

一早起床就試了幾套裙子，為選一套清爽合身的裙子，就像回國去媽媽家一樣，讓她看著舒服。無論何處相逢都應該衣冠整齊，媽媽就是這樣的人，記得小時候有人敲門，她都會說：「等等！」然後去衛生間對著鏡子捋捋頭髮再去開門。人是要面子的，要面子的人生不太會出格。

南加州玫瑰崗墓園有如通往天堂的驛站。

開車去花圃買了一大堆花，這些年親朋好友紛紛搬去了玫瑰崗，我感謝他們生前給我的扶持和厚愛。玫瑰崗墓園是通往天堂的驛站，願他們在天堂相聚，同樣愛我的媽媽。

60號公路轉605公路就可以看到路牌Rose Hills，陽光抹在樹上，流淌在公路上，親撫著每一位匆匆的行人。玫瑰崗青翠的草坪上今日遍地鮮花。「萬物生長此時，皆清潔而明淨，故謂之清明」，這是清明節，萬物復甦之際，也東方人祭奠故人的日子。我想這與西方4月基督復活節 接軌，基督率領他的信徒們越過死亡幽谷在天堂裡復活。這一天應該是清爽明淨的，沒有眼淚。

小草坪上 沒有墓碑

開車向墓園山頂的大教堂駛去，在教堂的右邊一片小草坪上可以找到媽媽。碧綠的大草坪波浪般起伏，小道兩邊停滿了車，這是南加州 華人集聚的墓園。來自亞太地區的人們都用傳統方法祭奠故人，在墓前放上鮮花、水果還有酒，氣球風輪和各類玩具色彩斑斕在風中飄逸。坡上有些地方明顯可見燒過紙錢的痕跡，可能是那些趕早掃墓的人燒的吧？想起國內山區的墓園在清明節這一天都是濃煙滾滾，哭聲震天以示孝順和思念，人們認為死亡是絕望；而美國是基督精神建國，死亡是復活，換一個更美好的地方重生。

我一直喜歡美國墓園，喜歡遼闊的青草地，片片石碑平躺仰望藍天，這裡寧靜，風和日麗給人內心的平等和平安。近年來在大片草坪墓園邊角處，又悄悄豎立起一些大理石墓碑。它們高矮不一，還有搭建成豪門似的墓穴，有門、有窗、有院子，不知什麽人到了地下還霸氣著，建座豪墓永久占領「風水寶地」冷眼俯視人間大地。這一塊塊樹立起來的墓碑雄偉著，上面刻著的多是東方人的名字，這些重新站立起來的各色墓碑又弄出點陰森森的恐怖感。我喜歡簡愛的一句話：「當我們越過墳墓來到天堂，我們的精神是平等的」；她和富豪羅切斯特的愛情故事終究以一場大火燃盡了所有財富，而昇華到精神純淨的境界。這玫瑰崗墓園裡重新矗立起來的各式墓碑試圖拉開靈魂的距離，但我還是堅信人類進步的腳印不會止步在墓園裡。

山頂上那座灰色大教堂的天窗是一大片藍天，人們在寬敞的教堂裡追思送別，逝去的靈魂就從這大天窗飛向天堂，然後到青青草地安息。教堂向南，越過一個大草坪，媽媽就在小道對面的草地上。我向那位黑色墓碑鄰居先生鞠個躬，謝謝他為我指路，三步之外就是媽媽安息之地。這裡沒有墓碑，我把鮮花放在草地上。媽媽已經等我好久好久……。

清明時節，玫瑰崗青翠的草坪上遍地鮮花。

沒有眼淚 只有溫情

我能感到媽媽的靈魂今天就在這天空上面輕柔地迴旋，她看到我來一定開心，我輕輕地說：「媽媽，今天我和你在一起，我們不要眼淚，只有溫情」。天空無限清純藍透，沒有一絲雲彩，我就像回到上海丁香公寓媽媽的家裡一樣，媽媽一定很開心。此時這片小草地都充滿了媽媽的愛，我彷彿看到媽媽在微笑，周圍的空氣都暖和起來。媽媽，你一直以為我從小羞澀不會唱歌，我想唱給你聽，你一定會意外驚喜的！我把小音響打開，唱那首給老師媽媽的歌《長大後我就成了你》：

小時候我以為你很美麗，

領著一群小鳥飛來飛去，

長大後我就成了你

才知道那間教室，

放飛的是希望，守巢的總是你……

小喇叭清脆歌聲在青青草地飄過，隨風灑落在山坡，在這靜靜的墓園裡，自己的聲音今天都特別純真透亮悅耳。我坐在草地中央，一首一首地唱給媽媽聽，心裡是無限的美好和安寧。撇開上海那些沈重傷痛的往事，媽媽一生太辛苦了；媽媽美麗又有才，會彈琴、能唱歌，畫畫也出眾。她善良正直呵護她的每一個學生，對我們兒女更是竭盡寵愛。我感謝媽媽把她的美麗善良留給了我，還給我寫作的靈感和歌喉，讓我的人生充實喜悅。媽媽傳給我智慧和勇氣去面對生活，一步步地走到美好的今天。媽媽給我的這份「遺產」是無價的，一生受用，誰也搶不走。感謝你！我親愛的媽媽！

清明的小草地四處是色彩斑斕的鮮花，氣球和各種祭品，這是天堂的節日。天氣也格外柔美，不冷不熱，微風拂面；我在沒有墓碑的墓地上待了很久，感受和媽媽在一起的平安。另一坡上有個男子戴著大草帽坐在折疊椅上，身邊音樂繚繞陪伴故人；墓地是個讓人訴說思念和愛的地方，媽媽知道我的心。