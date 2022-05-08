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移民／申請表用不同的郵寄方式 要寄到移民局的不同地址

耿婷律師主答

讀者問：

我要寄I-485到TSC，網上search了一下，發現FedEX overnight shipping不能送到到lockbox。請問，郵寄I-485可以用FedEX overnight嗎？

答：

首先，I-485申請是可以通過FedEx Overnight寄給移民局的。登入USCIS官網查詢I-485表格的遞件地址，移民局網站會列出受理不同類型I-485申請的服務中心的具體地址。其中，各個移民服務中心針對不同的郵寄方式都羅列出了相對應的接收地址。網站上列出的第一種郵寄方式是USPS，接收地點是USCIS Chicago Lock Box，統一由當地郵局接收快件和平信；第二種郵寄方式是FedEx、UPS或DHL，接收地點是USCIS服務中心實體辦公場所。

所以，如果你選擇使用FedEx Overnight的方式寄出I-485申請，請參照相應的郵寄方式所列出的地址，寄出申請。由於TSC有不同辦公室接收不同種類的I-485遞件，不知道你的I-485具體是基於何種I-140遞交的，所以我們無法為你提供具體地址，還需要你自己去移民局官網查詢相對應的移民局接收地址。

移民局

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