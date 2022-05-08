移民／H-1B持有者離境後 H-4家屬有60天寬限期

讀者問：

我想海歸回國工作，所以放棄目前的H-1B ，妻子也打算一起回國。由於疫情 ，機票天價（也由於疫情檢測，怕被定為密切接觸），買了不同天的機票，相差3周。由於國內單位催得緊，所以我先走，回去上班。請問，這三周我妻子的身分怎麼辦？

答：

根據你的描述，推測你妻子目前是H-4身分。由於H-4身分的有效性依附於H-1B身分的有效性，所以當H-1B身分終止時，H-4身分也隨之終止。不過，根據2017年1月17日國土安全部頒布的新規，當H-1B持有者的雇佣關係在移民局 批准的H-1B身分到期日之前終止時（可以是被辭退也可以是主動辭職），H-1B持有者可以有60天的寬限期(Grace Period)。在此期間，H-1B持有者可以合法的在美國尋找新的工作、轉換成其他身分、或者準備打包回國。因此，H-4家屬簽證也與H-1B持有者相同，同樣也享有60天的寬限期。即使你先行回國，你妻子在你的雇佣關係終止後的60天之內仍可以繼續在美國境內合法停留。因為我們不知道你的雇佣關係到底是什麼時候結束的，所以無法判斷三周後你妻子的離境時間是否還在60天寬限期內。

此外需要注意的是，如果H-1B的雇佣關係是在移民局批准的H-1B身分到期日自然終止的話，那麼你和你妻子都只有10天的寬限期。在雇佣關係自然終止的10天內你們在美國境內都有合法身分。超過10天後會被視為逾期居留。但一般來說逾期居留沒有超過30天的話，都是可以被原諒的。