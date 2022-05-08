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移民／I-140收據上A號碼應填在體檢表上

耿婷律師主答
如果申請人在填寫I-140表格時，填寫了顯示在OPT EAD上的A Number，那麼在I-140收據上就會顯示該號碼作為受益人的A Number。(Getty Images)
如果申請人在填寫I-140表格時，填寫了顯示在OPT EAD上的A Number，那麼在I-140收據上就會顯示該號碼作為受益人的A Number。(Getty Images)

讀者問：

我的I-140剛獲准，還沒收到郵寄的approval notice，但是想先去做體檢，體檢表上要填A號碼，看了下receipt notice上的A號碼和當初OPT EAD卡上的號碼是一樣的。但是，周圍也在辦綠卡的朋友說，他們approval notice上的A號碼和OPT EAD上的號碼不一樣。一位朋友receipt notice上沒有給A號碼，另一位沒收到receipt notice，所以都沒法幫我確認。

想問，I-140 receipt notice和approval notice上的A號碼是一樣的嗎？如果是的話我就填receipt notice上這個A號碼先去做體檢了，因為想早點把I-485遞上去。

答：

Alien Number（或簡稱為A Number）是移民局追蹤外國人在移民局系統中多份申請的一個身分編號。外國人一旦擁有一個A Number將會終生有效，不會失效。OPT EAD卡上標有USCIS#的一組9位數字就是你的A Number 。如果申請人在填寫I-140表格時，填寫了顯示在OPT EAD上的A Number，那麼在I-140收據上就會顯示該號碼作為受益人的A Number，且該號碼會繼續沿用在後續的I-140 批准信上，成為受益人永久的A number。

相反，如果申請人在填寫I-140表格時將A number一欄留空白沒有填寫，即使受益人曾被分配有A number，I-140收據上也不會顯示A Number。一旦I-140獲批，受益人將會被分配一個全新的A Number，這個新分配的號碼會成為受益人永久的A Number。

根據你提供的信息，如果你的I-140 收據上顯示有A Number，應該是你的雇主提交I-140時填寫了你OPT EAD上的A Number，所以你的I-140批准書上的A Number才會和EAD上的號碼保持一致，且這個號碼最終也會是你綠卡上的A Number。所以，你可以將I-140 收據（Receipt Notice）上顯示的A Number填寫在體檢表上。

OPT 移民局 綠卡

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