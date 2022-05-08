專題／母親恰似素心蘭 一生樸實幽香

作者大學一年級時一家三口在3819照像館合照。（圖皆由作者提供）

許多許多年前了，媽媽就在母親節 那天上午，安詳地離開了人間，飛去了沒有病痛、沒有煩惱的天上，那一年她還沒有滿五十歲。

那是個星期天，周末我總盡量回來陪媽媽，那天也是個尋常的日子，一早起來，窗外是個好天，她的精神也還算好，我們吃完早飯，她叫父親去理髮，她穿著睡衣斜靠在床上，我就坐在床邊和她閒聊著，她頭腦始終清楚，最大的苦惱是不能平躺在床上睡覺，仰著、側著、趴著都不行，她說氣出不來，所以最後的幾個月，我們只好把棉被堆成一個小山，她就趴在這小山上睡。

不一會，父親理完髮回來，人看起來清爽又精神，母親微笑地說了聲「挺清爽的！」我們三人閒話家常，不一會兒，隔壁鄰居何媽媽也來問候，媽媽對我們說，她現在覺得元氣已經走不到手腳尖，可能拖不過今天了。以前她也說過類似的話，我們除了安慰她，也別無他法。過一會兒，她怎麼坐怎麼靠都不舒服，說元氣上不來，我便坐到床上抱著她的上身，她覺得稍好一點，大家又聊了一會兒，慢慢地，她說話愈來愈小聲，呼吸也氣若游絲，愈來愈弱，慢慢地呼吸終於停止了。我抱著她不到半小時，她就走完了人生最後一站；當時我覺得，生死陰陽是如此沒有距離。何媽媽說，「劉太太是有福氣的，這種時候，先生女兒都在身邊，而且先生還剛理了髮，她都不用擔心了。」

有記憶以來，媽媽身體很好，從不記得她生過什麼病，好像連個小病痛也不曾有過。那個年代，村子只有一個自來水龍頭，家家有一口大缸，通常由主婦們用桶去盛了水提回家，倒在缸裡，洗臉煮飯燒菜洗澡就用缸裡儲的水。我注意到，她後來每次提水回來都喘得厲害，她從不抱怨，我也沒當一回事。她去世的12年前，第一次生病、發高燒，當時我們住在基隆八堵，很多人靠挖煤為生，有一間礦工醫院，媽媽掛了急診、X光一照，是急性肺炎，只好住院治療，打高單位的抗生素。醫生又說，她的左肺比右肺小了些，也許肺炎好了以後就會慢慢恢愎。

媽媽出院回家繼續操持家務，每次提水仍是喘個不停，周末不上學上班的日子，父親和我便幫著提水。那個年代，除了生大病才去看醫生，小病就喝一碗紅糖薑湯，捂著被子睡一覺，更沒有體檢的觀念。兩年以後母親又病了，這次去礦工醫院也無法控制高燒，父親是軍人，便把媽媽送到台北的第一總院，檢查結果，母親的左肺主氣管上長了一個良性瘤，幾乎堵滿了整個氣管，空氣進不到肺裡，所以發炎，這個瘤應該長在那裡不少年了，所以左肺會萎縮。治療方法是要將整個左肺統統切除，醫師說成功率有30%，我們別無他法，只有同意。主刀醫師是當時台灣最有名的胸腔外科主任盧光舜醫師，手術 時間長達八小時。那時我13歲，還不懂得擔心害怕。

肺癌纏身 堅強對抗

手術非常成功，母親身體慢慢復元。有一次去探望她，那時尚未察出病因，隔壁病房有位人稱李鐵嘴的，據說會算命，母親請他幫我看相說，「請您給看看，我這女兒像不像個沒媽的孩子」。李先生當然說了一番吉祥話，說我面有福相，絕不會是個沒媽的孩子。有一回母親以前的同事馬姨來探訪，母親傷心地向她哭訴說，「妳看，她連月事都還沒有來，我要是死了，將來誰來教她」。母親當時非常怕死，不是為了自己，主要是放心不下我，擔心體弱多病的我，如果沒媽媽了怎麼辦。她向老天爺請求，只要讓她再活五年，等我考上大學，她不貪心，五年以後她願意去為老天爺服務。

母親終於康復出院回到家，過了六年平靜的日子。這六年中，我初中、高中畢業、又考上了大學，從一個連條手帕都沒買過的瘦弱女孩，變成了一個住在台北學校宿舍裡自理生活的少女。大二那年，母親又病了，到第一總院檢查結果，她的右肺相對稱的位置又長了一個良性瘤；她只剩一個肺，不能再開刀切除，只能用鈷60照射，讓瘤萎縮。後來的四年中，媽媽多次進出醫院，有朋友說什麼中醫有效，我都帶她去看，但是她一天天瘦下來，我的大學畢業典禮，她打起精神穿上自己做的旗袍，和父親一同來參加，我們在椰林大道上、在傅鐘下合照，母親硬撐了一天，滿臉笑容也掩不住病容，我知道她是滿心歡喜的，她親眼看到了我大學畢業，她感謝老天爺給了她這麼多。

作者大學畢業時與父母在家門口照。

大學畢業以後，許多同學忙著出國，我選擇留在台灣，進了台灣電力公司總管理處服務，公司有單身宿舍，周末就回家陪母親。過去家境不好，母親有時需要向鄰居借錢周轉，她雖不抱怨，但她的愁眉和嘆氣，我都看在眼裡。大學時我擔任幾個家教，不但自己讀書不用父母操心，每月還能固定孝敬媽媽一點錢，她再不需要向人借錢，她不止一次對我說她如何感恩、如何因我得到莫大安慰。上班以後，我能孝敬她的自然更多，買最好的藥、最好的補品給她，父親也已退休 ，整日陪她照顧她，終也未能留住她的生命，在我畢業後不到兩年，她就走完了短短的一生。

母親生於民國8年，是河北永年縣人，抗戰時期跟著大批流亡學生到了大後方四川，在那裡結識了大她8歲的父親，兩人既是河北同鄉，又同在戰幹團，父親是指導長、母親是學員，在那烽火漫天的年代，行了簡單的婚禮，就相扶相持過了一生。抗戰勝利那年，在長江和赤水河交匯的小縣城合江，生下了我，多年以後我才知道，我並不是獨生女，上面還有一個姐姐，母親因為要跟著父親的部隊東遷西移，加上物資不足，帶個小嬰兒是無法生存的，無奈把他們第一個女兒送給當地一個好人家收養。抗戰勝利返鄉前，母親去尋找三歲大的女兒，那家人已不知去向，她曾在病中泣不成聲述說，就在那日黃昏，她站在四川鄉村的一條小路上，看到一個三歲大小的女孩，哭著喊媽媽，母親的眼淚如湧泉般迸出，幾乎站不穩，心裡想著自己的大女兒永遠也找不到她這個媽了。在顛沛流離的返鄉途中，母親又生下兩個妹妹，有一個在七個月大時，啼哭了一夜，吸不出母親的奶水，又沒有奶粉可以餵她，只能餵她喝米湯，小嬰兒不會吞嚥，就那樣結束了她短短的生命。

這些事以前母親從未向我提過，在病中的最後一年，她經常回憶往事，也才告訴了我這些。她說常夢到回永年的老家，有時夢到家人的痛苦遭遇，醒來後心中極度不安，就用毛筆工整地寫下「夜夢不詳，寫在西牆，太陽一照，化為吉祥」，然後貼在牆上。她也想著自己母親去世時的悲傷，外婆有兩個女兒，臨終前哭著要把她們一同帶走，怕將來受後母虐待。那個年代，身為一個女人，是那麼的無奈！

挺過戰亂 定居寶島

母親在她當時那個時代，可以稱得上是一位新女性。中學時讀教會學校，有不錯的英語基礎，抗戰時離家和大批流亡學生去了大後方，勝利返鄉途中，才走到上海，還沒有回到河北老家，共產黨已經佔領了大半個中國；民國37年，父親被派到台灣安排接收事宜，一家三人到了台灣。母親說本要多帶一些需用物品，父親卻交代說，「用不著，過不了多久辦完事就回來了，帶去又要帶回來多麻煩」。在那個動亂的大時代，有誰料到這一去就再也沒有回過家鄉。

剛抵台灣不久，母親參加了孫立人將軍成立的女青年工作大隊，擔任中隊長，我和另外一位李中隊長的兩個小孩，就跟著住在屏東郊區的部隊裡。我們三人玩在一起，每天有那麼多的阿姨們逗我們笑、逗我們開心，南台灣的陽光、水果、鳳凰木和善良的鄰居們，至今都留有美好的畫面。後來學員們的訓練結束，每隊要正式派任工作，第一期要被派到金門前線，而且明言不能帶小孩，母親非常發愁，考慮再三，為了我的體弱多病，她不放心把我交給父親照顧，決定放棄自己的事業，從此只當個全職母親，悉心照顧我和父親，靠著父親的微薄軍人待遇過活。後來母親學做裁縫，逢年過節幫鄰居們做衣服，賺點錢貼補家用。自己人到中年以後，和好友們談心，才了解在那個思想閉塞的年代，有那麼多人因為渴望母愛或父愛，自小心靈裡背負著創傷，影響了他們的個性及成長後的生活，知我甚深的至友曾說，「妳有父母給妳完全開明又無私的愛，所以你樂觀自信、無憂無慮。」 父母作古多年以後我才瞭解，原來享有父母的愛和照顧，並不是天經地義、人人都擁有的。

女青年大隊專為收容中國大陸來台的青年學生，母親是第二中隊長。

1949年女青年大隊同學合照，前排左二坐著的為作者母親葛玉蘭。

母親多才多藝，會畫畫又有一副好嗓子，唱過平劇，也會唱很多抗戰歌曲及當時的流行歌曲。從小聽她唱，我也跟著哼，但完全不懂意思，據說3歲時我就會跟著唱「相見難，淚偷彈…」，把隊上的大阿姨們笑得前仰後翻，心想3歲的娃懂得什麼叫淚偷彈。至今我仍會唱許多周璇、白光的歌曲，全是兒時聽媽媽唱而會的。可惜，她的藝術細胞沒有遺傳給我，她說我是左嗓子，唱歌會走調，畫畫更是一點也不懂。

母親向來喜歡庭園花事，小小一方前院四季都有花香，還種了一株葡萄樹，搭的葡萄架正好遮蔭，我們常在葡萄架下用睌餐。母親病重的那年，葡萄結得特別多，她買了一個大瓦罈，把葡萄洗淨曬乾後，一層葡萄一層糖，放了滿滿一罈，將罈口密封。她過世5個月後，父親和我將罈口開封，葡萄酒清香甜美，也邀鄰居共嚐，相信母親在天上看著我們喝她親釀的酒，一定無比欣慰。

一生如蘭 樸實幽香

母親也喜愛養蘭花，她養蘭花的精神令我動容，每天傍睌，拖著病體，把蘭花一盆一盆拿到屋外院子，讓它們浸潤露水，上午再一盆一盆搬進屋裡，避免烈日直曬；她說「深谷幽蘭」，要給蘭花近似深谷的環境，花才會開得好。她尤愛素心蘭，種在蛇木上可以掛著欣賞，不但定日澆水，也是拿進拿出悉心照料，蘭花也不辜負她的情意，家中總有蘭桂清香。也是那一年，那一大盆素心蘭盛開一百多朵，淺綠帶黃，滿室清香；那個上午，當我抱著她走完人生最後一程時，那盆花就掛在牆上，母親吸下的最後一口氣，必定伴著那份清香。

母親姓葛，小名玉蘭，她生長在亂世，定居寶島以後，可以稱得上過著安定的日子。回想她的一生，像一道清溪、一首小詩，更像一盆樸實幽香的素心蘭！