料理功夫／中國母親花 金針入菜

凍豆腐煮金針湯

金針花（萱草）又稱忘憂草，是中國傳統的母親花。母親曾種了一整排金針花，小時候我是採花使者，一早採摘金針花，小心地放進籃子，深怕碰傷了花。收集好黃澄澄的花朵，媽咪會拿去曝曬，曬乾的乾金針就能做成桌上佳餚。

以花入菜，做出美麗的金針花饗宴，是屬於媽咪和我的美麗花間情事。

凍豆腐煮金針湯

材料：金針花、冰凍豆腐、茶油、水。

作法：

1.備一鍋水煮開，依序放入冰凍豆腐，加些油，最後放入含苞的金針花，煮開即可。

小叮嚀：

此湯品是素食，疫情 期間不妨素一下。

東北大醬炒鮮金針

東北大醬炒鮮金針

材料：金針花、肉絲、韭菜、東北大醬、油適量。

作法：

1.新鮮金針花洗好備用，並將韭菜切段。

2.鍋內放入些許油、放入肉絲翻炒，接著加入韭菜段繼續炒，最後把新鮮金針花放入炒兩下即可盛盤，這是屬於爸爸家鄉的特製醬料製作。

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