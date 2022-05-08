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料理功夫／綿密好入口 小雞綠豆糕

草田維
造型綠豆糕
造型綠豆糕

綠豆是很好的蛋白質來源，含豐富的維生素B1/B2/C、鈣、鐵、磷、鉀、鎂、鋅、類胡蘿蔔素，是非常營養的食材。綠豆糕綿密細緻，很受牙口不好的長輩青睞，做成小雞的模樣，也很吸引小朋友的眼球。

小雞綠豆糕
小雞綠豆糕

材料：

綠豆仁150克、糖60克、水200克、胡蘿蔔1片、海苔1張。

綠豆糕食材
綠豆糕食材

作法：

1.綠豆仁清洗乾淨，加水浸泡2.5個小時。

2.綠豆仁和浸泡的水放入電鍋內鍋，外鍋放2.5杯水將其蒸熟。

3.蒸熟的綠豆仁加糖、水攪拌均勻，壓成泥狀。放涼後取一大匙的量，揉成橢圓形。

4.將蘿蔔片切出小雞嘴和雞爪的形狀，分別放在適當的位置。

5.海苔片剪出兩個眼睛的形狀，放在嘴上方即可，可愛的小雞造型綠豆糕就完成。

小叮嚀：

1.可以加入適量的白芝麻油，增加其香味。家裡如果有蜂蜜或桂花醬也可適量加入，增添營養。

2.用牛奶代替部分的水，就會多點奶香味。

4.如果家中長輩或小孩有吞嚥障礙，在攪拌的時候可以多加點水，調整成易吞嚥的濃稠度。

5.想嘗試不同口味變化，可以將紅豆沙或肉鬆填入小雞裡當餡料。也可用不同造型模子，做成各種樣式。

造型綠豆糕
造型綠豆糕

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蛋白質 餡料 牛奶

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