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娛樂／新版蝙蝠俠不當超級英雄 更像辦案的偵探

娛樂新聞組
蝙蝠俠親手打造的蝙蝠裝，能看到上面有很多磨損及裂縫，頭盔上也會有彈痕。（取材自IMDb）
蝙蝠俠親手打造的蝙蝠裝，能看到上面有很多磨損及裂縫，頭盔上也會有彈痕。（取材自IMDb）

由麥特李維（Matt Reeves）執導，羅伯派汀森（Robert Pattinson）、傑佛瑞懷特（Jeffrey Wright）、柔伊克拉維茲（Zoe Kravitz）等主演的電影「蝙蝠俠」（The Batman）上映後，收穫IMDb評分8.3。

如今華納影業總裁在漫畫博覽會上證實「蝙蝠俠2」計畫將會啟動，「毫無疑問的，今年成績最佳的電影之一就是麥特李維執導的『蝙蝠俠』」。

除了口碑很高，與眾多「蝙蝠俠」前作相比，該片另辟蹊徑，將蝙蝠俠設定為是剛出道兩年，還帶著「樸素且真實」的青年，並透過他的視角去拆解並審視「超級英雄」這個概念。其實這個設定，在2017年開始製作「蝙蝠俠」時就植根在麥特李維的心中，他想讓觀眾相信蝙蝠俠、高譚市及一切出現在電影裡的故事和景象都像在身邊真實發生。

片中，蝙蝠俠不再是超級英雄，黑色斗篷下的布魯斯韋恩就是個膚色蒼白的普通年輕人，有時會任性發脾氣，有時也會憂鬱且猶豫。當他戴上面具後，開始尋找存在的終極意義，隨著劇情推進，蝙蝠俠複雜的一面也開始覺醒。

「蝙蝠俠」回歸起初設定，讓主角像個偵探。（取材自IMDb）
「蝙蝠俠」回歸起初設定，讓主角像個偵探。（取材自IMDb）

設定／回歸最初解謎模式

直到今年，蝙蝠俠這個誕生於1939年的漫畫人物已經陪伴世界83年，如何給觀眾帶來新意成為最大挑戰。

麥特李維決定要回到所有故事的起點，他反覆研究漫畫，並看了多部和蝙蝠俠有關的影視作品。他發現，蝙蝠俠起初的設定就像是個偵探。麥特李維說：「我們設法重新回到（偵探）這一點，剝離對DC超級英雄的幻想，但同時仍讓這個角色在成長中可以激勵人心。」

麥特李維表示，這次並不想從起源故事講起，而是從年輕的蝙蝠俠面對成長迷茫開始入手，讓大家看到他從狹隘的專心復仇到廣義的喚醒良知，是如何畫出一道非凡的成長弧線。

這個想法得到羅伯派汀森的認可，他認為自己飾演的蝙蝠俠和以往任何一個版本都不一樣：初出茅廬才兩年，作為布魯斯韋恩，他還沒有成為花花公子，作為蝙蝠俠，他還沒有強大到令對手聞風喪膽，兩者的交集投射出的，是一個心思細膩、憂鬱脆弱的隱士。

片中視覺參考1970年代的電影和攝影作品，令銀幕上的世界與現實世界產生聯繫。（取...
片中視覺參考1970年代的電影和攝影作品，令銀幕上的世界與現實世界產生聯繫。（取材自IMDb）

場景／高譚就像真實城市

麥特李維希望確保片中呈現的高譚市能夠真實可信，電影裡的場景是人們在拐角或街道上隨處可見的地方，令銀幕上的世界與現實世界產生聯繫，片中很多視覺參考都來自1970年代的電影和攝影作品，以及那個時期紐約（高譚市的原型）的粗糲、黑暗、骯臟和潮濕，他認為這些就是蝙蝠俠世界的源起，「我不想用（紐約）時報廣場來代替高譚廣場」，但也不影響我可以創造一個既真實可信又無從辨認的世界。

除了場景設置，片中的經典道具、服飾都遵循「蝙蝠俠是非開掛的超級英雄」標準，麥特李維說：「我想讓故事中的主角成為蝙蝠俠後，還會花時間精力來學會如何去有效率地做成一件事，並且他不會輕易成功甚至可能不會成功。他有心理創傷，他也有拯救自己的強烈動力。蝙蝠俠正在調查某些罪行，逐漸發現所有這些罪行最後都指向這座城市的歷史，而這段灰色歷史最終會和他的家族產生聯繫。這開始動搖他的認知，也令他開始覺醒和做出調整自我的改變。」

蝙蝠車的設定是布魯斯韋恩在自家地下室一手打造的初代戰車。（取材自IMDb）
蝙蝠車的設定是布魯斯韋恩在自家地下室一手打造的初代戰車。（取材自IMDb）

道具／蝙蝠俠自製蝙蝠車

蝙蝠裝是蝙蝠俠片中最重要的象徵元素之一，這是蝙蝠俠親手打造的盔甲戰袍，採用高科技防彈布料，以此讓他在打擊罪犯時有充分的保護力，但如果放大服飾的細節，能看到上面有很多磨損及裂縫，頭盔上也會有彈痕，不太像是超級英雄的酷炫盔甲。對此，羅伯派汀森表示：「穿上蝙蝠裝是真能靈活行動，跳來跳去，撞穿玻璃天窗的。但這套裝束並不會讓他所向無敵，而僅僅是裝了幾塊防彈盔甲。」

蝙蝠車是蝙蝠俠的招牌戰車，這次戰車的設定也反映出蝙蝠俠還是注重實戰——喜歡親手打造，以功能和實用為主。羅伯派汀森認為這輛車完全符合這個角色的審美，不是什麼外星或超高科技，而是布魯斯韋恩在自家地下室一手打造的初代戰車。

與前作相比，新版「蝙蝠俠」另辟蹊徑，收穫高口碑。（取材自IMDb）
與前作相比，新版「蝙蝠俠」另辟蹊徑，收穫高口碑。（取材自IMDb）

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