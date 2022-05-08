娛樂／帥哥偏要靠實力 羅伯派汀森差點當不成蝙蝠俠

羅伯派汀森從一夜暴紅的少女偶像，一步步成為越來越多人認可的電影明星。（路透）

「如果是幾年前，我不會想演蝙蝠俠（The Batman）。」

電影 「天能」（TENET）問世之前，許多人不理解羅伯派汀森（Robert Pattinson）好在哪裡。但這些年，他從一夜暴紅的少女偶像，靠著不希望被人喜歡的方式，一步步成為越來越多人認可的電影明星。最初靠外貌被人記住的羅伯派汀森，這幾年一直試圖讓眾人看到他的演技。

大部分人是從「暮光之城」開始認識羅伯派汀森（左），但無論是在戲內還是戲外，都無比厭惡這個角色。（取材自IMDb）

他，比誰都恨暮光之城

大部分人是從電影「暮光之城」（Twilight）系列電影開始認識羅伯派汀森，在這樣一部充滿粉紅泡泡的青少年電影中，他是那個推開門就會讓同學花癡得下巴脫臼的108歲校草。但羅伯派汀森本人無論是在戲內還是戲外，都無比厭惡這個角色、這部戲、這本小說。

其實從羅伯派汀森的角度來說，他希望給這部戲增添一些獨立電影的深刻，一些文藝青年的思考，在處理這個自己厭惡無比的男主角時盡量不要那麽油膩，但最終呈現的效果卻是擰巴又尷尬，這就是想像超越實力的代價，也是他在「暮光之城」系列之前次次嘗試獨立電影次次失敗的原因。

後來他明白了，自己諷刺得再大聲，也鬥不過該系列出品方頂峰娛樂的營銷團隊，這是一部預算 3700萬的電影，數以千計的工作人員不會讓其毀在片酬200萬的楞頭青嘴上，更何況對方隨時都可以炒他魷魚。因此，他多少收斂了一些。

羅伯派汀森（左）靠「失速夜狂奔」證明不是偶像，而是一個真正的演員。（取材自IMDb）

他，沒興趣演超級英雄

羅伯派汀森與好萊塢始終保持著某種距離感。2012年「暮光之城」熱度達到頂峰的時候，他說自己可能永遠也適應不了名氣和粉絲的瘋狂，他能感受到名利帶來的好處，「但到了某個節點，你還是需要緩口氣」。這口氣一緩就是七年，這七年裡，他沒拍過預算超過4000萬美元的電影。

然而，羅伯派汀森的經歷很容易造成某種倖存者偏差，不是誰都能演完七年獨立片再搖身一變就走進2億預算的超級大片裡，演故事裡最招人喜歡的男二，更何況導演還是克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）。

就是在克里斯多夫諾蘭執導電影「天能」時，他的翅膀伸向了DC漫畫宇宙。當然他還是一如既往的不靠譜又直率，偷偷摸摸去試鏡回來，想跟克里斯多夫諾蘭撒謊自己請假的原因，結果被當面揭穿；還沒收到通知，就看見網上瘋傳自己當選蝙蝠俠，嚇得生怕丟工作；而當他終於以新任蝙蝠俠扮演者身分接受訪時，他說：「我對扮演英雄毫無興趣，我真正想塑造的，是那些觀眾明知道不該喜歡，卻仍然被吸引的角色。」

在電影「燈塔」中，羅伯派汀森（右）證明自己有和威廉達佛拚演技的勇氣和實力。（取材自IMDb）

他，早已證明不是偶像

2019年宣傳電影「燈塔」（The Lighthouse）時，羅伯派汀森表示，自己這些年已經演了夠多怪異的角色，是時候去演個白馬王子了。那時他已經拿到了克里斯多夫諾蘭執導的影片「天能」的船票，而在「燈塔」這部影片裡他確實怪異到了頂點。

很難想像一場戲裡只透過少量的台詞表達強烈又豐富的情感，但羅伯派汀森和威廉 達佛（Willem Dafoe）一整頁的對白上來來回回重覆著「What」這一個單詞，但羅伯派汀森掌控了這段戲。他靠著這樣一部晦澀難懂的驚悚片，證明自己有和威廉達佛拚演技的勇氣和實力。

他在「天能」裡最後一場戲選擇悍然赴死；在「神棄之地」（The Devil All the Time）裡親手揉碎牧師的光環；在「國王」（The King）裡把法國王子塑造成口音詭異的金孔雀；在「新蝙蝠俠」裡創造了一個史上最陰暗，最不瀟灑，最接近崩潰邊緣的超級英雄。

羅伯派汀森（右）演完七年獨立片，搖身一變就走進2億預算的超級大片「天能」裡。（取材自IMDb）

羅伯派汀森在標誌性的轉折點電影「失速夜狂奔」（Good Time）中，飾演一名毫無希望的底層小混混，毀滅成就了他，證明了這個讓全世界少女尖叫的男偶像是個真正的演員，而他也在演藝的道路上走向更多的毀滅。

羅伯派汀森靠「失速夜狂奔」證明他不是偶像，而是一個真正的演員。（取材自新京報）