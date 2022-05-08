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娛樂／能有多巧？阿湯嫂2位前妻都是「蝙蝠俠」女郎

蘇詠智
「貓女」蜜雪兒菲佛堪稱系列作四集中最經典的女主角。（取材自IMDb）
「貓女」蜜雪兒菲佛堪稱系列作四集中最經典的女主角。（取材自IMDb）

電影「蝙蝠俠」（The Batman）在北美與全球各地再次開出票房紅盤，讓這位英雄再度成討論焦點，特別是過往片中曾出現的眾美女要角，不管是善良純情，或妖豔危險，都讓人留下印象。

妮可基嫚 離婚星運大開

1980、90年代由米高基頓（Michael Keaton）、方基墨（Val Kilmer）與喬治庫隆尼（George Clooney）接棒主演的四部「蝙蝠俠」系列影片，女主角大都是金髮美人，首集的金貝辛格（Kim Basinger）原先是「愛你九週半」（9½ Weeks）大膽露點的豔星，之後與亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）因合演「抱得美人歸」（The Marrying Man）假戲真作而結婚，但終究無緣白首偕老。

妮可基嫚（右）和阿湯哥離婚後星運大開，更以「時時刻刻」勇奪奧斯卡影后。（取材自I...
妮可基嫚（右）和阿湯哥離婚後星運大開，更以「時時刻刻」勇奪奧斯卡影后。（取材自IMDb）

「蝙蝠俠大顯神威」（Batman Returns）中的「貓女」蜜雪兒菲佛（Michelle Pfeiffer）堪稱四集中最經典的女主角，演技好到被視為奧斯卡遺珠，她一度是身價最高女星，卻選擇事業高峰時走入家庭，前幾年才又復。「蝙蝠俠3」（Batman Forever）妮可基嫚（Nicole Kidman）是現在最風光的一位，那時她還是湯姆克魯斯（Tom Cruise）的妻子，片中只是花瓶，和阿湯哥離婚後倒是星運大開，更以「時時刻刻」（The Hours）勇奪奧斯卡影后。

凱蒂荷姆絲 情事引換角

天生金髮的鄔瑪舒嫚（Uma Thurman），在「蝙蝠俠4急凍人」（Batman & Robin）卻以紅髮造型演毒藤女，片子雖然評價慘敗，她卻仍覺得是愉快的拍戲經驗。「蝙蝠女」艾莉西亞席佛史東（Alicia Silverstone）那時是玉女偶像掌門，近來曾公開反嗆嫌她發胖的網友，開心做自己。

的凱蒂荷姆絲由於和湯姆克魯斯戀愛新聞蓋過焦點，下一集被取代。（取材自IMDb）
的凱蒂荷姆絲由於和湯姆克魯斯戀愛新聞蓋過焦點，下一集被取代。（取材自IMDb）

「黑暗騎士」（The Dark Knight）系列的女主角們不再走尤物老路，最先登場的凱蒂荷姆絲（Katie Holmes），由於和湯姆克魯斯戀愛新聞蓋過焦點，下一集被瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）取代，和阿湯哥的婚姻也以離異告終。（取材自聯合新聞網）

湯姆克魯斯 奧斯卡 阿湯哥

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